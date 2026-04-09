Icetex anunció subsidio a la tasa de interés por $100.000 millones para 170.000 estudiantes: quiénes serían los beneficiados

Estudiantes se benefician del subsidio de $100.000 millones en intereses para aliviar el costo de sus créditos educativos - crédito Colprensa/Grok/Icetex

El Gobierno nacional de Colombia dispuso un alivio temporal de $100.000 millones para subsidiar los intereses de los créditos educativos otorgados por el Icetex durante los meses de abril, mayo y junio de 2026.

La medida beneficiará a 170.000 estudiantes que habían experimentado incrementos significativos en la carga financiera tras la suspensión de los subsidios en 2025, y busca dar estabilidad a quienes dependen de estos créditos para financiar su educación superior.

Según informó el Icetex mediante correos, durante este periodo de tres meses, los créditos en etapa de amortización aplicarán una tasa equivalente al IPC + 0 puntos, reemplazando la tasa original y reduciendo de manera inmediata el costo financiero de las obligaciones.

La institución enfatizó que este ajuste es transitorio y que, a partir de julio de 2026, los créditos retomarán las condiciones contractuales originales.

El Icetex destina recursos para reducir temporalmente la tasa de interés de los créditos de 170.000 estudiante - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa

El subsidio responde a la suspensión previa de apoyos en el primer semestre de 2025 y tiene como objetivo mitigar el impacto financiero que enfrentan miles de estudiantes.

Según el correo del Icetex, esta intervención temporal asegura que quienes cumplen con los requisitos vigentes puedan continuar con sus estudios sin sobrecargas económicas adicionales.

Caracol Radio precisó que los recursos destinados a este alivio tienen como única finalidad cubrir los intereses, y que aplican únicamente a los estudiantes en etapa de amortización que habían perdido el subsidio el año anterior.

Renovación extraordinaria de créditos educativos

El Icetex abrió una ventana de renovación extemporánea de créditos para estudiantes que no completaron el trámite regular.

Esta oportunidad estará disponible entre el 10 y el 24 de abril de 2026 y solo aplica a quienes hayan actualizado sus datos personales antes del 10 de abril. La actualización incluye información básica como dirección, teléfono, ocupación y situación financiera, y se realiza mediante el formulario oficial en línea.

La institución advirtió que los estudiantes que omitan este trámite por dos periodos consecutivos perderán automáticamente el derecho al crédito.

Medida excepcional permite regularizar créditos a quienes no completaron el trámite en el periodo habitual - crédito Colprensa

Además, se recuerda que el pago del aporte al Fondo Pasivo Contingente (Afpc) es requisito indispensable para habilitar la renovación. La gestión se realiza exclusivamente en el módulo de Gestión de Crédito del sitio web del Icetex, sin intermediarios ni costos adicionales.

El procedimiento digital garantiza transparencia y facilita que los beneficiarios puedan tramitar sus créditos sin riesgos de fraude o cobros indebidos.

Tras completar la actualización de datos, la validación se realiza mediante un enlace enviado al correo electrónico registrado por el estudiante. Quienes no cumplan con estos requisitos o tengan mora en sus cuotas quedan excluidos de la oportunidad extraordinaria.

Condonación parcial del capital por pago anticipado

Desde el 18 de marzo de 2026, el Icetex habilitó también una modalidad de condonación parcial del capital para quienes realicen el pago anticipado total de su crédito educativo.

Según explicó el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo Gómez, este beneficio representa “la gran oportunidad de terminar anticipadamente la deuda con Icetex, ahorrar dinero y permitir que más estudiantes colombianos accedan a educación superior con esos recursos”.

Para acceder a esta condonación parcial, los estudiantes deben haber finalizado su etapa académica, encontrarse en período de amortización, estar al día con las últimas 12 cuotas, haber cubierto al menos el 10% de las cuotas originalmente pactadas y contar con un saldo igual o superior a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes

Beneficio permite ahorrar dinero y liberar recursos para que otros estudiantes accedan a educación superior - crédito Reuters

El porcentaje de condonación aumenta proporcionalmente con la anticipación del pago del crédito.

El proceso se realiza directamente en el Portal Transaccional del Icetex. Los beneficiarios ingresan con su usuario, reciben un código de validación y, desde la sección “Mis Beneficios”, pueden simular el monto que se condonará.

Una vez aceptada la propuesta de pago único, la condonación se aplica automáticamente, sin intermediarios ni costos adicionales.

Esta estrategia forma parte del Plan de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, que busca fomentar una gestión financiera responsable de los créditos educativos y liberar recursos para ampliar el acceso a la educación superior en todo el país.