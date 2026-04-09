Colombia

Comenzó el escrutinio de votos para definir las curules en el Senado en Colombia: así está el panorama hasta ahora

El escrutinio nacional busca oficializar la composición definitiva de los 102 senadores que asumirán escaño en el periodo 2026-2030

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Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa
Sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia. Foto: Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia inició el jueves 9 de abril de 2026 el escrutinio nacional de los comicios legislativos para definir oficialmente los 102 integrantes del Senado que ocuparán escaño durante el periodo 2026-2030, tras las elecciones realizadas el 8 de marzo.

El acto estuvo liderado por el presidente del organismo electoral, Cristian Quiroz, que contó con la presencia de testigos electorales, representantes legales y apoderados de partidos y varios candidatos.

En su intervención, el funcionario recalcó que aún no se puede reportar ningún cambio en el número de escaños obtenidos por las fuerzas políticas, ya que la consolidación de los resultados recién comienza.

Cristian Quiroz destacó que el Consejo Nacional Electoral garantiza transparencia y autonomía en los procesos electorales de Colombia. - crédito CNE
Cristian Quiroz destacó que el Consejo Nacional Electoral garantiza transparencia y autonomía en los procesos electorales de Colombia. - crédito CNE

No podemos decir si hay partidos que subieron y bajaron escaños, porque no hemos empezado con este trámite”, explicó.

Esta nueva etapa se activa después de finalizar el escrutinio de la Cámara de Representantes en 13 días, un proceso que, según el presidente del CNE, se completó en dos semanas, cuando antes requería dos meses. El avance de los escrutinios en Cundinamarca y Chocó continúa pendiente debido a desacuerdos internos del organismo.

“Esperamos tener los resultados de Senado y cámaras especiales lo más rápido posible. Creo que si trabajamos como lo hicimos para el escrutinio de cámaras territoriales y ordinarias, en pocos días tendremos los datos consolidados. El CNE hizo en dos semanas lo que antes se lograba en dos meses”, manifestó Quiroz.

- crédito CNE
- crédito CNE

Por último, el magistrado recalcó que el CNE reiteró su compromiso con la transparencia, la observación internacional y la presencia constante de funcionarios y veedores durante todas las etapas del proceso.

En las elecciones legislativas recientes, los colombianos votaron por 100 escaños de circunscripción nacional y 2 destinados a representantes de comunidades indígenas para completar la composición de la cámara alta.

Preconteo electoral

Según los registros del preconteo entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, el movimiento Pacto Histórico habría ganado las elecciones legislativas en Colombia del 8 de marzo de 2026.

Para el caso del Senado, el partido afín al presidente Gustavo Petro obtuvo más de cuatro millones de votos, dejando la posibilidad de obtener 25 escaños en la cámara alta.

El candidato a la Presidencia de Colombia por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda (c), habla junto a su formula vicepresidencial, la líder indígena Aida Quilcué (i), durante la inscripción de su candidatura este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
El candidato a la Presidencia de Colombia por el partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda (c), habla junto a su formula vicepresidencial, la líder indígena Aida Quilcué (i), durante la inscripción de su candidatura este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

No obstante, desde la colectividad progresista se anunció que el número podría elevarse a 26, que correspondería al activista social Alberto Gascón, según lo había explicado la congresista María Fernanda Carrascal en sus redes sociales.

¡Recuperamos la curul 26 en el Senado para el @PactoHistorico! Seguimos, vamos por más. Gracias a abogados y testigos que nos apoyan en Corferias. Necesitamos más apoyo, quienes puedan acérquense al pabellón 6”, expresó la parlamentaria en su momento.

La congresista electa María Fernanda Carrascal Rojas informó que el Pacto Histórico recuperó la curul 26 en el Senado - crédito @MafeCarrascal/X
La congresista electa María Fernanda Carrascal Rojas informó que el Pacto Histórico recuperó la curul 26 en el Senado - crédito @MafeCarrascal/X

Incluso, el líder se considera como senador electo, pese a que las autoridades electorales no han confirmado la modificación correspondiente.

Siguiendo con la lista del preconteo, la segunda posición fue para el Centro Democrático, colectividad de oposición a la actual administración nacional y liderada naturalmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que alcanzó superar los tres millones de sufragios, lo que le da la posibilidad de ocupar 17 puestos en la corporación.

El pódium partidario lo cierra el Partido Liberal, que alcanzó 13 curules tras sumar 2,2 millones de votos, respectivamente.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Posteriormente, aparece la coalición Alianza por Colombia (Partidos Alianza Verde, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y el partido Demócrata Colombiano), que sumó 10 escaños, representados en 1,9 millones de votos.

De igual forma, el Partido Conservador también logró 10 asientos, tras lograr más de 1,8 millones de votos; mientras que el Partido de la U alcanzó 1,5 millones de sufragios, por lo que podría contar con 9 escaños en la próxima legislatura.

A su vez, aparecen la coalición Cambio Radical Alma que sumó 1,2 millones de apoyos, lo que los dejaría con siete escaños, la coalición Ahora Colombia (Partidos Mira, Dignidad y Compromiso y Nuevo Liberalismo) que tuvo más de 900.000 votos y que tendría cinco curules, y el partido Salvación Nacional que alcanzó a superar el umbral con más de 700.000 sufragios, por lo que podría ocupar cuatro espacios.

Plenaria Senado de la República Colombia - crédito Prensa Senado
Plenaria Senado de la República Colombia - crédito Prensa Senado

Por último, se destaca las dos curules asignadas a las comunidades indígenas, que quedarían en manos de Martha Peralta (Mais) con 61.098 votos, así como Jesús Omero Cuasapud Chaspuengal con 37.609 sufragios, respectivamente.

Los 102 senadores elegidos el 8 de marzo de 2026, sumado al candidato que quede de segundo en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 (o en una eventual segunda vuelta que se hará el 21 de junio), y llegaría al recinto legislativo por Estatuto de Oposición, se posesionarán el 20 de julio de 2026, dando inicio a su periodo de cuatro años.

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