Colombia

Preocupantes cifras de la economía colombiana: esto es lo que crecería en el 2026, según proyección del Banco Mundial

El informe del organismo internacional destaca que el país enfrentará desafíos fiscales, baja productividad y un entorno global adverso, manteniéndose rezagada respecto a países de la región

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El Índice de Libertad Económica mide la capacidad adquisitiva y otras variable de la economía ciudadana - crédito Canva
La proyección de crecimiento económico para Colombia en 2026 fue ajustada a la baja, reflejando un entorno interno y externo desafiante según el Banco Mundial - crédito Canva

La economía colombiana se encamina hacia un crecimiento moderado en 2026 según las proyecciones más recientes del Banco Mundial y diversos centros de análisis, que advierten sobre factores estructurales y coyunturales que explican la desaceleración.

El organismo internacional, según el informe citado por Semana, redujo su previsión anual para Colombia a 2,2%, una cifra inferior al promedio regional y que mantiene al país por detrás de economías de la región como Chile, Argentina, Ecuador y Perú.

Según el análisis del Banco Mundial, el ajuste a la baja respecto al pronóstico anterior (2,6%) responde a la persistencia de desafíos estructurales y a la presión global en los precios de la energía, agravada por la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, lo que coloca a Colombia en una posición de rezago dentro de América Latina, que exhibirá una expansión de apenas 2,1% ese mismo año.

Aunque el organismo reconoce que, por ahora, se ha controlado el impacto inflacionario directo, advierte que persiste una presión sobre los costos energéticos y de transporte, que pueden trasladarse a productos básicos de la canasta familiar, generando riesgos adicionales de inflación.

El logotipo del Grupo del Banco Mundial se exhibe en la pared de una oficina de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en Karachi, Pakistán, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Akhtar Soomro
El logotipo del Grupo del Banco Mundial se exhibe en la pared de una oficina de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en Karachi, Pakistán, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Akhtar Soomro

El economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Bill Maloney, atribuyó la rebaja en las proyecciones económicas a la “persistencia de la crisis fiscal y la baja productividad”, así como a la “falta de competencia empresarial”.

Estos problemas de origen estructural no solo dificultan la recuperación sino que condicionan la capacidad del país para responder eficazmente a los choques externos.

“La falta de mejora convive con revisiones a la baja en las proyecciones de algunos países y refleja una combinación de la demanda que resulta familiar: el consumo privado sigue siendo el principal motor, mientras que la inversión se mantiene en niveles bajos en medio de una elevada incertidumbre mundial e interna y condiciones de financiamiento real (ajustadas por inflación) aún restrictivas”, manifestó el Banco Mundial en su informe citado por el medio de comunicación mencionado.

Analistas del mercado financiero prevén que la inflación en Colombia se ubique en 5,4% anual durante enero, según la encuesta de Citi- crédito Visuales IA
Imagen de referencia - El débil desempeño de la economía colombiana se explica por la crisis fiscal, la baja productividad y la falta de competencia empresarial, según el organismo internacional - crédito Visuales IA

Del mismo modo, el organismo multilateral explicó que la economía colombiana, al igual que otras de la región, ha encontrado obstáculos en la baja inversión, una demanda interna concentrada principalmente en el consumo privado, elevadas condiciones de financiamiento real —es decir, ajustadas por inflación (5,29% act.)— y una incertidumbre tanto internacional como dentro del propio país.

La consecuencia, según el Banco Mundial, es que “los avances contra la inflación continúan, aunque más lentamente de lo previsto”.

El banco central colombiano aumentó la tasa de interés para intentar contener la inflación, una medida que genera tensiones con el gobierno nacional - crédito Colprensa
El banco central colombiano aumentó la tasa de interés para intentar contener la inflación, una medida que genera tensiones con el gobierno nacional - crédito Colprensa

Es importante recordar que el Banco de la República decidió aumentar la tasa de interés al 11,25%, algo que para el Banco Mundial es indispensable para contener los riesgos inflacionarios.

No obstante, la medida genera tensiones políticas, ya que el gobierno —que participa en la junta directiva a través del Ministerio de Hacienda— sostiene criterios distintos respecto al endurecimiento de la política monetaria.

Otras proyecciones

Además del Banco Mundial, diversos centros de análisis también presentaron sus proyecciones para lo que será la economía colombiana para el año 2026.

Un análisis de Visión Davivienda presentado por Portafolio destaca que la reducción en el impulso fiscal, sumada a una base comparativa más alta por el desempeño previo, conduce a proyecciones más contenidas para 2026.

La entidad recalca que, aunque el consumo privado seguirá siendo el motor central, la inversión continuará en niveles bajos, en un entorno global e interno de elevada incertidumbre y condiciones de financiamiento ajustadas por inflación que se mantienen restrictivas.

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Por su parte, el centro de estudios económicos Fedesarrollo ajusta su pronóstico de crecimiento nacional a 2,6% para 2026, con un rango proyectado de entre 2,3% y 2,7%, a la luz del deterioro observado en los sectores agropecuario, industrial y de la construcción, contrarrestado por cierto dinamismo en actividades profesionales y artísticas.

Fedesarrollo advierte que la formación bruta de capital fijo, un indicador clave de la inversión, crecería solo 1,2%, lastrada por tasas de interés elevadas, mayor presión tributaria y mayores costos laborales.

El informe del centro de análisis, citado por Portafolio, remarca que existen diferencias marcadas por regiones: se proyecta que Bogotá crezca 3,1%, la región Central 3,0%, la Pacífica 2,9%, el Caribe 2,1%, la Oriental 2,4% y la Amazonía-Orinoquía 2,0%.

La revisión a la baja en 0,3 puntos porcentuales respecto al informe anterior responde a la degradación de las expectativas en agricultura por los efectos de los choques climáticos y a una política monetaria que actúa como freno adicional al consumo y la inversión.

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