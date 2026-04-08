Paloma Valencia e Iván Cepeda desataron discusión por suspensión de órdenes de captura de criminales: “Tenga un poco de vergüenza”

Paloma Valencia exigió explicaciones a Iván Cepeda por suspensión de órdenes de captura por parte de la Fiscalía y por solicitud del Gobierno nacional, que está aplicando su política de Paz Total - crédito Colprensa

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia (Centro Democrático) e Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) tuvieron una discusión en la plenaria del Senado que se llevó a cabo el 7 de abril de 2026, en relación con decisiones que ha estado tomando el Gobierno nacional en consonancia con su política de Paz Total.

La congresista de derecha, que tomó la palabra primero, se refirió específicamente a la decisión de mantener la suspensión de las órdenes de captura que hay en contra de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc.

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También incluyó en su crítica la suspensión de las órdenes de captura de otros 23 criminales designados por el Gobierno nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) de Medellín y el Valle de Aburrá. La Fiscalía General de la Nación dejó en firme esta medida a través de la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026.

Los criminales con los que el Gobierno Petro está negociando y que ahora tienen sus órdenes de captura suspendidas son cabecillas de organizaciones criminales de Medellín, de los municipios del Valle de Aburrá y de Rionegro (Antioquia) - crédito @FicoGutierrez/X

“Yo quiero aprovechar que el candidato de pronto del Pacto Histórico estuviera aquí, para que le dé un poquito de explicaciones al país (…). Aquí le vienen levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales (…). El alcalde de Bogotá (Carlos Fernando Galán) está protestando, porque todo el esfuerzo que tiene que hacer con la Policía Nacional para meter a los sicarios a la cárcel y el Gobierno acaba de levantarle la orden de captura a esos cabecillas”, aseveró.

Valencia insinuó irregularidades y posibles presiones de grupos armados en los municipios en donde el Pacto Histórico alcanzó un gran número de votos en las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el 8 de marzo de 2026. Según detalló, la colectividad acumuló el 54% de los votos en territorios en donde la Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos electorales.

“Entonces, sí quisiéramos que nos aclaren cómo es que es la cosa. ¿Aquí van a hacer combinación de formas de lucha y van a estar vinculándose con los violentos para poder ganar elecciones?”, cuestionó la congresista en la sesión plenaria del Senado.

Paloma Valencia aseguró que el Gobierno está levantando las órdenes de captura a los peores criminales de Colombia con propósitos electorales - crédito Colprensa

El candidato Iván Cepeda Castro intervino, indicando que el Congreso de la República no puede ser utilizado para hacer debates políticos, teniendo en cuenta que el recinto está destinado para el desarrollo de actividades legislativas. Sin embargo, aprovechó para responder a las críticas y señalamientos de la senadora.

Aseguró entonces que Valencia planteó situaciones hipotéticas que no han sido probadas judicialmente. En ese sentido, catalogó sus afirmaciones como el resultado de “calumnias” que, a su juicio, han divulgado desde el Centro Democrático y desde su candidatura a la Presidencia.

De igual manera, expuso un hecho por el cual tanto la congresista como el partido político han sido cuestionados: la condena de uno de sus legisladores por “robarse los recursos de la paz”. “¿Y usted tiene la cara de venir aquí a cuestionarnos sobre ética? No tenga tanto descaro, le pido el favor, tenga un poco de vergüenza“, aseveró Cepeda.

Iván Cepeda se refirió a la condena de Santiago Uribe por nexos con el paramilitarismo, en medio de críticas a Paloma Valencia - crédito Europa Press

Asimismo, instó a la candidata presidencial a indicar si tiene pruebas que demuestren que, en efecto, la amenazó de muerte, como afirmó en una sesión del Senado anterior. “Lo que usted hace es eso, mentir y calumniar. Nunca prueba nada de lo que dice”, señaló.

Finalizó su intervención pidiendo a Valencia que se comunique con el expresidente Álvaro Uribe para indicarle que dé explicaciones a Colombia sobre los nexos que tuvo su hermano Santiago Uribe con los paramilitares. Recordó que fue condenado a 28 años de cárcel por liderar el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles; para entonces, el exmandatario fungía como gobernador de Antioquia.