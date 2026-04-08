Ministra de Agricultura aclaró si el Gobierno Petro prohibirá la exportación de carne: “Se debe garantizar el abastecimiento”

El aumento en el precio de la carne se ha convertido en uno de los principales factores que presionan el gasto mensual de los hogares colombianos- crédito Reuters/VisualesIA

El Gobierno colombiano anunció un paquete de medidas para contener el impacto internacional en el precio de los alimentos, asegurar el abastecimiento interno y proteger la producción nacional, según informó Blu Radio.

Entre las principales acciones destacan la ampliación de subsidios a fertilizantes, el análisis de restricciones a la exportación de ganado en pie y la priorización de insumos agropecuarios para el mercado local.

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El Ejecutivo implementó subsidios a fertilizantes a través de un fondo especial de $32.000 millones de pesos para cultivos de ciclo corto, y prepara un programa adicional de $110.000 millones para enfrentar el alza internacional en el costo de estos insumos.

Además, evalúa restricciones temporales a ciertas exportaciones ganaderas y fertilizantes, con el objetivo de evitar que el encarecimiento global se traduzca en precios más altos para productores y consumidores en Colombia.

Estas medidas, formalizadas después de que el Banco de la República elevara en cien puntos básicos las tasas de interés, buscan amortiguar el impacto de la inflación alimentaria.

Las iniciativas buscan atenuar el impacto del aumento global en los insumos agrícolas y preservar la producción nacional, beneficiando especialmente a los cultivos de ciclo corto y a los pequeños productores - crédito Ministerio de Agricultura

Según detalló la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el apoyo financiero permitirá entregar subsidios directos a 23 cadenas productivas del sector agropecuario.

“Estamos fortaleciendo un fondo para mitigar el impacto de la situación de los fertilizantes en los alimentos, que nos va a permitir colocar subsidios de acceso fundamentalmente a fertilizantes en 23 cadenas productivas”, explicó Carvajalino a Blu Radio.

Restricciones a exportaciones y protección del hato ganadero

El Gobierno estudia la posibilidad de restringir temporalmente la exportación de ganado en pie para evitar un debilitamiento del hato nacional.

El presidente Gustavo Petro planteó limitar las ventas externas como medida para aliviar la presión sobre los precios internos y proteger la capacidad reproductiva del sector, sin llegar a prohibiciones generales que puedan afectar contratos vigentes.

La ministra subrayó que la prioridad es mantener los animales clave para la reposición ganadera, especialmente machos de uno a dos años y vientres. “La medida va dirigida a que no se permita la salida de esos animales de 1 a 2 años ni de vientres, porque son los que garantizan el crecimiento sostenido del hato ganadero”, afirmó Carvajalino durante la entrevista con Blu Radio.

El Ministerio de Comercio analiza restricciones específicas mediante desagregación arancelaria, procurando no afectar los compromisos comerciales en curso.

Apoyo directo a productores y cadenas productivas clave

El Ministerio de Agricultura ha identificado 23 cadenas productivas especialmente vulnerables a la subida en el precio de insumos, como papa, arroz, maíz, carne, leche y café.

Estas actividades representan una parte central de la canasta básica y son altamente sensibles a la volatilidad internacional.

Carvajalino alertó sobre el aumento del 55% en el precio de la urea en solo tres semanas, lo que podría elevar considerablemente los costos de producción si no se toman medidas. “Si no hacemos nada, podríamos tener hasta seis puntos porcentuales adicionales en el incremento del valor de los alimentos”, advirtió la ministra al meido radial ya citado.

Por eso, el Gobierno prioriza contener el alza de la inflación en alimentos antes que buscar reducciones drásticas en los precios.

Restricción temporal de exportación de fertilizantes e implicaciones

Otra acción en estudio contempla restringir temporalmente la exportación de fertilizantes que se almacenan en Colombia, con el fin de proteger el inventario interno ante la incertidumbre en los suministros globales. El país depende en gran parte de la importación de fertilizantes nitrogenados, potasio y fósforo, hecho que incrementa su vulnerabilidad frente a fluctuaciones del mercado internacional.

Fuentes oficiales indicaron a Blu Radio que, aunque la cantidad exportada sigue siendo limitada, durante el periodo de volatilidad global se dará prioridad al mercado nacional.

Las autoridades buscan así evitar el desabastecimiento de insumos para la producción local y garantizar que los fertilizantes permanezcan dentro del territorio colombiano mientras persistan las tensiones en el comercio internacional.