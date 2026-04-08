Hijo de Felipe Peláez se robó todas las miradas en las redes sociales del artista: “Tu clon”

El cantante colombo-venezolano sorprendió con su publicación - crédito Carlos Ortega / EFE

La vida personal del artista Felipe Peláez está alejada del escándalo, puesto que no es uno de los famosos que comparte el minuto a minuto de su día. Sin embargo, en algunas de sus publicaciones muestra a sus seres queridos y, sin duda, estas son bastante llamativas para aquellos que siguen sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Precisamente, esto ocurrió con el mensaje que el artista publicó en sus redes sociales con motivo del cumpleaños número 17 de su hijo mayor, lo que puso en el foco público a Juan José Peláez, que mantiene un perfil discreto en comparación con sus hermanos menores.

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La dedicatoria del cantante generó múltiples felicitaciones y comentarios de los internautas que no dudaron en referirse a que el vínculo familiar es muy importante en el crecimiento de los hijos, puesto que ellos demuestran su gratitud y cariño hacia sus padres.

El joven en cuestión es Juan José Peláez, el hijo mayor de uno de los artistas del vallenato romántico más famosos del país que, aunque suele ser reservado, comparte con su padre el interés por la música y permanece alejado de la exposición constante que tienen sus hermanos, Sara, Gabriela y Marco.

El parecido entre los dos no pasó desapercibido en las redes sociales - crédito Felipe Peláez / Instagram

La felicitación de Felipe Peláez a su hijo Juan José a través de su cuenta de Instagram fue realizada durante la jornada del 6 de abril de 2026 y llamó la atención de los internautas que se preguntaron quién es Juan José.

El artista acompañó la fotografía con el texto: “Mi príncipe 🤴 mayor llega hoy a sus 17 años de edad. Pido a Dios que siempre te proteja y engrandezca ese corazón noble que tienes, hijo amado. Feliz, ¡muy feliz cumpleaños!”, demostrando su cariño por el joven.

Reacciones en redes sociales ante el mensaje de Felipe Peláez

El mensaje público de cumpleaños, en el que Peláez expresó su afecto y orgullo como padre, motivó reacciones inmediatas en redes sociales. Entre los comentarios destacados, usuarios señalaron el parecido físico entre padre e hijo con frases como: “Tu clon pero lindo”, “Idénticos”, “Hijo de tigre sale pintado”, “Que hermoso!!! Parecen hermanitos” y “De tal palo, tal astilla”.

Algunos mensajes pusieron de relieve el cariño familiar, mientras otros mostraron su curiosidad por la vida de Juan José y la relación cercana que mantiene con su padre, visible en fechas señaladas y vacaciones.

Entre otras reacciones se destacan algunas cargadas de buenos deseos para el joven: “Felicidades infinitas a tu niño grande y que todo lo que llene de gozo y plenitud se manifieste con facilidad en su vivir viviendo”, “Que hermoso, bendiciones para ti, feliz cumpleaños” y “Los cimientos o bases de las cuales esta levantado Juanjo y todos tus hijos es admirable, los presentas a la sociedad con buenas bases, te felicito. A Juanjo, un super abrazo y buenos deseos en su cumple”.

El cantante Felipe Peláez mostró su lado más familiar en el cumpleaños de su primogénito - crédito Felipe Peláez / Instagram

La dinámica familiar de la familia Peláez conquista en plataformas digitales

Felipe Peláez es padre de cuatro hijos: Juan José (que nació de una relación anterior) y Sara, Gabriela y Marco, fruto de su unión con Laura Catalina Henao, con los que comparte algunos de sus momentos alejado de los escenarios en sus perfiles digitales destacando la importancia de la familia, que es uno de los discursos que siempre ha mantenido.

Juan José, a diferencia de sus hermanos, opta por la discreción y aparece principalmente en celebraciones o momentos importantes, por lo que cada una de sus apariciones se lleva toda la atención.

Los seguidores elogian la dedicación paterna del artista - crédito @felipepelaez / Instagram

El cantante aseguró que su deseo de que sus hijos conserve los valores familiares y sigan creciendo protegidos por el afecto del hogar, lo que demuestra el valor que el artista le da a su núcleo cercano.