Colombia

Ejército Nacional frustró acciones terroristas en Nariño tras desactivar explosivos del ELN y las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Las tropas realizaron operativos en corredores viales de San José de Albán y El Peñol, lo que permitió eliminar dispositivos explosivos improvisados, instalados por organizaciones armadas ilegales que buscan intimidar a la población y restringir la movilidad local

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Unidades especializadas hallaron y destruyeron material explosivo en caminos críticos, impidiendo ataques contra civiles y agentes estatales mientras refuerzan la seguridad en territorios disputados por organizaciones ilegales - crédito @Ejercito_Div3 / X

El Ejército Nacional ejecutó en las últimas horas una serie de operativos en el departamento de Nariño que resultaron en la neutralización de cuatro artefactos explosivos improvisados, instalados por grupos armados organizados.

Según informó la Tercera División del Ejército, las acciones se desarrollaron tanto en la vereda Buenavista Bajo, en la vía que enlaza el municipio de San José de Albán con el corregimiento de El Empate, como en zona rural de El Peñol.

Estas ubicaciones corresponden a corredores estratégicos para la movilidad en el suroccidente colombiano, frecuentemente afectados por disputas de control territorial entre redes criminales.

El Ejército Nacional neutraliza artefactos explosivos improvisados instalados por grupos armados en corredores estratégicos de Nariño - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
El Ejército Nacional neutraliza artefactos explosivos improvisados instalados por grupos armados en corredores estratégicos de Nariño - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Las operaciones, orientadas a la protección de la población civil y la estabilidad de la región, estuvieron a cargo del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 23 y el Batallón de Infantería Liviana N.° 9, unidades adscritas a la Vigésima Tercera Brigada.

De acuerdo con datos divulgados por la institución castrense, los militares lograron la ubicación y destrucción controlada de dispositivos explosivos improvisados (IED), junto con 10 metros de cordón detonante y un detonador eléctrico, materiales destruidos bajo estrictos protocolos de seguridad.

Responsabilidad de grupos armados y violación a derechos humanos

Información preliminar recogida por el Ejército Nacional señala que los artefactos desactivados en Buenavista Bajo pertenecían presuntamente al Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, mientras que en El Peñol los responsables serían las estructuras Franco Benavides y Fredy Gutiérrez de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Operativos militares en la vereda Buenavista Bajo y zona rural de El Peñol logran desactivar explosivos y asegurar la movilidad en el suroccidente colombiano - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
Operativos militares en la vereda Buenavista Bajo y zona rural de El Peñol logran desactivar explosivos y asegurar la movilidad en el suroccidente colombiano - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Estos grupos mantienen una disputa activa por el control ilícito del territorio en Nariño, una de las zonas más complejas del país en materia de seguridad.

La instalación de estos explosivos, según las autoridades militares, tenía como objetivo atentar contra la fuerza pública y generar un clima de zozobra en la comunidad. “Estas acciones representan una violación flagrante a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, al poner en peligro a la población civil”, reportó la Tercera División del Ejército.

El teniente coronel Yohan Andrés Moreno Calderón, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.° 9 Batalla de Boyacá, explicó que la destrucción controlada del material explosivo “evitó afectaciones a la población y daños a la infraestructura vial”, y que se interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes por la conducta criminal atribuida a los grupos armados.

Respuesta institucional y llamado a la comunidad

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, destacó los resultados de las operaciones a través de sus redes sociales. “En Nariño, en desarrollo de operaciones militares, tropas de la Tercera División del Ejército ubicaron y destruyeron de manera controlada artefactos explosivos improvisados instalados por grupos armados organizados, evitando así acciones terroristas y salvaguardando a las comunidades y a quienes transitan por estos corredores estratégicos”, afirmó el alto oficial.

La presencia permanente de la Fuerza Pública en Nariño busca contrarrestar amenazas a la seguridad y garantizar la tranquilidad regional - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
La presencia permanente de la Fuerza Pública en Nariño busca contrarrestar amenazas a la seguridad y garantizar la tranquilidad regional - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El general López subrayó la gravedad de las acciones criminales, señalando que “No solo buscan afectar a la fuerza pública, sino generar miedo y poner en riesgo a la población civil”. El comandante aseguró que la institución mantiene un despliegue permanente en la zona para responder ante nuevas amenazas y garantizar la seguridad en el suroccidente del país.

Contexto de seguridad y permanencia militar en la región

Las autoridades mencionaron que Nariño sigue enfrentando una situación de orden público compleja debido a la presencia de redes criminales como el ELN y las disidencias de las Farc. Estas organizaciones buscan consolidar su influencia mediante acciones que incluyen la instalación de artefactos explosivos en vías estratégicas, lo que incrementa el riesgo para habitantes y viajeros.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida y la integridad de la población civil, así como la defensa de la infraestructura vial y la movilidad regional. La institución hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las autoridades para prevenir nuevos hechos que atenten contra la tranquilidad del territorio.

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