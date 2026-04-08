Colombia

Abogado de Ricardo Bonilla acusó a la Fiscalía de utilizar la libertad como “arma política”: “Sabían que no tenía antecedentes”

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del exministro por vencimiento de términos

Guardar
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, defendió la no deducibilidad de regalías en el impuesto sobre la renta para compañías dedicadas a la explotación de recursos naturales en el país - crédito Ministerio de Hacienda
Ricardo Bonilla, ex ministro de Hacienda, es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer - crédito Ministerio de Hacienda

El abogado Alejandro Carranza, apoderado del ex ministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, criticó a la Fiscalía General de la Nación por las actuaciones que ha tenido como ente acusador en el proceso penal que se adelanta contra el ex jefe de la cartera. Bonilla enfrenta una investigación por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En una audiencia realizada el 7 de abril de 2026, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Isabel Álvarez Fernández ordenó la libertad inmediata del procesado por vencimiento de términos. Esto, al constatar que la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra del exfuncionario de manera extemporánea.

“Este despacho, despacho 10 del Tribunal Superior de Bogotá, considera que, en efecto, está fundado el presupuesto objetivo invocado por la defensa para solicitar la libertad por vencimiento de términos del ciudadano procesado, esto es el señor Ricardo Bonilla González”, indicó la togada en la diligencia.

- crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza aseguró que Ricardo Bonilla no representa una amenaza para la sociedad - crédito @HombreJurista/X

Carranza celebró la decisión y, en una publicación en su cuenta de X, cuestionó el rol que ha cumplido la Fiscalía durante el proceso, refiriéndose, sobre todo, a la solicitud que hizo de que el exministro Bonilla fuera cobijado con una medida de aseguramiento intramural. A su juicio, este caso demostraría que se estaría utilizando la libertad como un “arma política”.

Para sustentar su punto de vista, explicó que el ente acusador tenía claridad de que no había motivos suficientes para privar de la libertad al investigado, pero igual decidió pedir que se le impusiera la medida de aseguramiento. Desde su perspectiva, la Fiscalía sabía que Bonilla no representaba una amenaza para la sociedad porque había renunciado a su puesto en el Ministerio de Hacienda casi un año antes de que se solicitara su privación de la libertad.

Además, se comprobó que durante ese tiempo no tuvo contacto con nadie del Gobierno nacional ni con las demás personas investigadas por su presunta participación en el entramado de corrupción. Recalcó que el ex jefe de la cartera tiene una edad avanzada (76 años) y que no tiene antecedentes penales.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el abogado Carranza cuestionó a la Fiscalía: “¿Por qué decidieron solicitar una medida de aseguramiento en diciembre, justo en plena época electoral, en lugar de imputarlo y permitirle defenderse en libertad?”.

El abogado Alejandro Carranza señaló a la Fiscalía de estar instrumentalizada y de tener fines políticos - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza señaló a la Fiscalía de estar instrumentalizada y de tener fines políticos - crédito @HombreJurista/X

De acuerdo con el jurista, la razón se centra en una presunta instrumentalización del ente investigador. “La respuesta es simple: para la @FiscaliaCol instrumentalizada con fines políticos, la #libertad es un botín Nobel fin más preciado de la humanidad. Eso opino”, señaló.

El exministro de Hacienda es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Se le señala de haber impartido órdenes para direccionar contratos de la Ungrd y del Instituto Nacional de Vías (Invías) con el fin de beneficiar a ciertos congresistas. Presuntamente, el objetivo habría sido garantizar su apoyo para impulsar las reformas sociales del Gobierno en el Legislativo.

Sin embargo, Ricardo Bonilla asegura que es inocente y no aceptó los cargos imputados. Mientras tanto, su abogado, Alejandro Carranza, denuncia falta de garantías en el proceso penal por parte de la Fiscalía, los jueces de la República y los medios de comunicación.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que Ricardo Bonilla no ha tenido garantías procesales y cuestionó el rol de la Fiscalía General de la Nación - crédito @HombreJurista/X
El abogado Alejandro Carranza aseguró que Ricardo Bonilla no ha tenido garantías procesales y cuestionó el rol de la Fiscalía General de la Nación - crédito @HombreJurista/X

Afirmó que el exfuncionario ha sido criminalizado y que las acciones adelantadas por su defensa no han surtido efecto por falta de diligencia. Se refirió específicamente a una apelación que lleva cuatro meses quieta, sin que se haya proferido una decisión al respecto.

Además, hoy, la @FiscaliaCol solo le radica la acusación de afán, en medio de una audiencia, cuando se ve contra las cuerdas por dejar vencer los términos”, añadió.

Temas Relacionados

Ricardo BonillaAlejandro CarranzaLibertad de Ricardo BonillaColombia-Noticias

Más Noticias

Mauricio Lizcano lanzó duras pullas a Sergio Fajardo, al que señaló de “matar” la unión del centro: “Su ego no lo deja hacer política”

El excongresista y exministro de las TIC, que se lanzó por firmas a la Presidencia de la República, habló con Infobae Colombia y arremetió contra el exgobernador de Antioquia y contendor en la contienda

Mauricio Lizcano lanzó duras pullas a Sergio Fajardo, al que señaló de “matar” la unión del centro: “Su ego no lo deja hacer política”

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del Poderoso

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo quiere comenzar con el pie derecho su participación internacional en la capital antioqueña

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del Poderoso

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

La banda bogotana cerrará el ‘Asuntos Pendientes Tour’ con dos fechas especiales en el prestigioso festival celebrado en Indio, California

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

Norberto Peluffo fue diagnosticado con cáncer de colon: “Vamos a salir adelante”

El recordado exvolante y extécnico de clubes como Deportivo Cali y Millonarios, empezó tratamiento para afrontar la enfermedad y envió un mensaje de tranquilidad a los aficionados

Norberto Peluffo fue diagnosticado con cáncer de colon: “Vamos a salir adelante”

Trabajadores y contratistas en Colombia empezarían a recibir un subsidio monetario dentro de poco: de qué depende y de cuánto sería

El nuevo marco plantea oportunidades inéditas para quienes hasta ahora permanecían fuera del esquema tradicional de apoyo estatal

Trabajadores y contratistas en Colombia empezarían a recibir un subsidio monetario dentro de poco: de qué depende y de cuánto sería
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Así se disparó una guerra interna en las disidencias de las Farc: cabecillas del frente 18 se estarían asesinando por el control territorial en Antioquia

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

Morat en Coachella: hora y dónde ver la presentación de la agrupación nacional desde Colombia

Expareja de Maluma se despachó contra el cantante durante un “reality show”: ”Yo para ti no fui nada"

BTS en Colombia: Ticketmaster se pronunció ante la polémica por la preventa de boletería y advirtió sobre “entradas especulativas”

Carla Giraldo habló sobre su relación con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Yo no la saqué”

Ciro Quiñonez tampoco se perdió la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López: “Bienvenido”

Deportes

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del Poderoso

Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el debut del Poderoso

Norberto Peluffo fue diagnosticado con cáncer de colon: “Vamos a salir adelante”

Junior FC vs. Palmeiras - EN VIVO: siga aquí el partido de la Copa Libertadores en Cartagena

Jhon Jáder Durán fracasa con Zenit y sigue lejos de la selección Colombia: quedó eliminado de la Copa de Rusia

Francisco Maturana explotó por las críticas a la selección Colombia: “Todos tienen licencia para decir lo que quieren”