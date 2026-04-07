Pacho Santos aseguró que Abelardo de la Espriella es el candidato ideal para Gustavo Petro y el abogado respondió: “Han inventado mentiras”

Francisco Santos acusó a Gustavo Petro de manipular la campaña y de orquestar estrategias para favorecer a Abelardo de la Espriella - crédito Lenin Nolly/EFE - Luisa González/Reuters

El debate electoral en Colombia suma un nuevo capítulo tras las declaraciones del exvicepresidente Francisco Santos, quien publicó un video en la red social X señalando al presidente Gustavo Petro de “hacer exactamente lo mismo que hizo en la campaña pasada con Rodolfo Hernández” en 2022.

Según Santos, el mandatario estaría impulsando la candidatura del abogado Abelardo de la Espriella con el objetivo de enfrentar un rival que no represente un verdadero desafío en una eventual segunda vuelta.

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“Gustavo Petro nos cree pendejos y parece que lo fuéramos”, expresó el exvicepresidente en un mensaje que avivó la controversia sobre la transparencia y la estrategia en el actual proceso electoral.

Santos sostuvo que desde la Casa de Nariño existe una directriz clara para mantener la exposición mediática de De la Espriella, replicando así una táctica utilizada en el pasado con otros candidatos.

Pacho Santos acusó a Gustavo Petro de favorecer con doble intención al abogado Abelardo de la Espriella - crédito @PachoSantosC/X

“Súbalo y súbalo y manténgalo ahí”, afirmó Santos sobre la supuesta estrategia, al tiempo que advirtió que el objetivo consiste en “derribar” a De la Espriella en el momento oportuno.

Para el exfuncionario, el cálculo estaría sustentado en la convicción de que De la Espriella no sumaría votos del centro político, perfilando una contienda en la que el oficialismo tendría ventajas.

En su intervención, Santos también denunció prácticas de interceptación de comunicaciones y vigilancia. “Todos nos han chuzado. ¿Ustedes creen que yo levanto el teléfono y estoy chuzado? Obvio”, afirmó, y aseguró que tanto el presidente Petro como actores extranjeros como China, Rusia y Cuba tendrían acceso a sus conversaciones

Santos no especificó detalles sobre las supuestas grabaciones, pero insistió en que “para eso funcionan, para eso operan”.

El exvicepresidente vinculó estos hechos con recientes escándalos que, a su juicio, buscan generar reacciones calculadas en la opinión pública.

Francisco Santos afirmó que Gustavo Petro tiene doble intención con beneficiar al abogado, solo para dejar el camino libre a Iván Cepeda - crédito @PachoSantosC/X

Según Santos, la polémica favorece la estrategia del presidente, “para que Abelardo se explaye y Paloma pierda ese canal”, en referencia a la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia. A su vez, acusó a De la Espriella de victimizarse: “Eso es lo que Petro quiere y él aprovecha y hace su discurso. Soy el de afuera. Seguro. No tengo a nadie”.

Santos atribuyó la proliferación de mensajes en redes a la coordinación de lo que denominó “bodegas” afines al gobierno. “Casi que todo lo que dijo es lo que después repitieron todas sus bodegas, como si él fuera el jefe de las bodegas”, apuntó.

Además, advirtió que de perderse la elección, las responsabilidades quedarían claras entre los actores que, a su juicio, han caído en la supuesta trampa tendida desde el Ejecutivo.

Ante estas declaraciones, Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, respondió públicamente y desestimó las acusaciones de Santos.

De la Espriella rechazó que su candidatura sea funcional a los intereses del gobierno o que facilite el triunfo del oficialismo: “Eso es lo que están inventando ahora”, afirmó, y negó que el senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda pueda derrotarlo en una segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella denunció campañas de desprestigio y defendió respaldo ciudadano - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El abogado y político también denunció la existencia de campañas de desprestigio provenientes de diversos sectores. “Durante nueve meses se han inventado, tanto el régimen como el establecimiento y los de siempre, toda una serie de fábulas para tratar de demeritar mi base”, aseguró.

De la Espriella enfatizó el respaldo popular que ha recibido en sus recorridos por el país, atribuyendo el crecimiento de su campaña a un fenómeno social más que político. “La única candidatura que en realidad puede hacer lo que hay que hacer es la que conformamos José Manuel Restrepo y yo”, subrayó, aludiendo a su fórmula vicepresidencial.

El candidato también se refirió a ataques de figuras del partido opositor Centro Democrático y de allegados a otros aspirantes. Mencionó a Rafael Nieto, senador electo, y a miembros del entorno de la senadora Paloma Valencia, quienes lo han acusado de buscar un “autoatentado” para ganar simpatía en las encuestas.

De la Espriella respondió: “El cuñado de la doctora Paloma Valencia todos los días me ataca y su suegro no me baja de mafioso”.

“No soy funcional al gobierno”: Abelardo de la Espriella negó señalamientos y reafirmó su independencia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Lejos de mostrarse afectado, De la Espriella afirmó que los ataques fortalecen su determinación. “Entre más me atacan, más ganas me dan de seguir adelante. Entre más cariño recibo de la gente, más se alegra mi corazón y mi espíritu se fortalece para dar la batalla por la libertad, la democracia y la institucionalidad”, declaró.

Según sus palabras, la campaña enfrenta una ofensiva recurrente para desconocer la magnitud de su respaldo, pero insiste en que la motivación proviene de la ciudadanía.

El aspirante concluyó su pronunciamiento destacando que su candidatura representa a quienes nunca han vivido del Estado ni han ejercido la llamada “politiquería”. “No voy a permitir que los mismos de siempre ataquen una candidatura de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado”, señaló.