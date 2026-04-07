Colombia

Otro niño muerto tras esperar autorización de la Nueva EPS: el bebé Isaías David, con patología cardíaca, falleció en Cartagena después de varios retrazos en una cirugía vital

El recién nacido esperó 50 días por una cirugía cardiovascular. Su madre, Keila Vargas, luchó incansablemente para que la Nueva EPS se hiciera cargo de su bebé

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El traslado de Isaías a Cartagena ocurrió tras 50 días en cuidados intensivos y múltiples gestiones administrativas sin respuesta oportuna - crédito Jorge Núñez/EFE
El traslado de Isaías a Cartagena ocurrió tras 50 días en cuidados intensivos y múltiples gestiones administrativas sin respuesta oportuna - crédito Jorge Núñez/EFE

La muerte de Isaías David Rojas Vargas en una clínica de Cartagena marcó el desenlace de un caso que sacó a la luz las demoras en la autorización de traslados médicos de alta complejidad en Colombia.

El menor, nacido en Bosconia (Cesar), falleció en la mañana del domingo 5 de abril, después de la espera por una cirugía cardiovascular de alta complejidad que nunca se realizó.

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La condición de Isaías era crítica desde el comienzo: sufría una cardiopatía congénita severa y episodios reiterados de ataque cianótico, caracterizados por caídas abruptas del oxígeno en sangre que ponían en riesgo su vida de forma inmediata, según diagnosticó el cuerpo médico de la Clínica Sinait Vitais.

Allí permaneció hospitalizado tras el nacimiento porque el centro no contaba con el equipamiento ni el nivel necesario para atender una cirugía cardíaca pediátrica de esa magnitud.

Isaías David falleció el 5 de abril en una clínica de Cartagena sin acceder a la cirugía de alta complejidad que necesitaba para sobrevivir - crédito Captura video Noticias Caracol
Isaías David falleció el 5 de abril en una clínica de Cartagena sin acceder a la cirugía de alta complejidad que necesitaba para sobrevivir - crédito Captura video Noticias Caracol

Su madre, Keila Vargas, luchó incansablemente para que la Nueva EPS autorizara el traslado a un hospital con cirugía cardiovascular pediátrica, indispensable para su supervivencia.

La familiar del rencién nacido encabezó una protesta junto a allegados el miércoles 18 de marzo, bloqueando la vía principal de Bosconia para exigir que la Nueva EPS autorizara el procedimiento.

El tránsito quedó interrumpido durante varias horas, hasta que la Alcaldía de Bosconia anunció que, después de esas gestiones, la EPS finalmente había autorizado el traslado.

El jueves 19 de marzo, Isaías fue trasladado en una ambulancia medicalizada hacia una clínica especializada en el sector del Bosque, en Cartagena, donde lo recibió un equipo entrenado en cardiopatías neonatales. Sin embargo, llegó con una inestabilidad hemodinámica profunda y un compromiso grave de la oxigenación.

La demora en la autorización para cirugía cardiovascular afectó la atención hospitalaria de un lactante con cardiopatía congénita severa - crédito Captura de video Noticias Caracol
La demora en la autorización para cirugía cardiovascular afectó la atención hospitalaria de un lactante con cardiopatía congénita severa - crédito Captura de video Noticias Caracol

Aunque se le brindó atención de alta complejidad, el deterioro progresivo y la imposibilidad de practicar la cirugía en tiempo agravaron el cuadro. El bebé murió a las 10:00 a. m. del domingo 5 de abril, antes de la intervención quirúrgica que requería para sobrevivir, según confirmó la Alcaldía de Bosconia en un comunicado oficial.

La administración municipal lamentó públicamente la pérdida, transmitiendo condolencias a la familia. “La Administración Municipal lamenta profundamente el fallecimiento del niño Isaías David, un verdadero guerrero que luchó con valentía por su vida”.

Entre líneas seguidas, continuó diciendo: “En cabeza de nuestro alcalde, Jorge Patiño Gómez, su esposa, sus hijos y todos los funcionarios de la administración, expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos unimos al dolor que hoy embarga a su familia".

“Enviamos un mensaje de fortaleza y solidaridad a su madre, Keila Vargas, una mujer valiente que lo dio todo por su hijo, acompañándolo con amor y entrega en cada momento. Hoy elevamos una oración por el descanso eterno de Isaías David y abrazamos con respeto y cariño a sus seres queridos en este difícil momento”, finalizó diciendo el comunicado.

Familiares y médicos advirtieron durante semanas sobre el agravamiento por hipoxia y episodios cianóticos ante la falta de intervención inmediata - crpedito Neurodinamia/Captura video
Familiares y médicos advirtieron durante semanas sobre el agravamiento por hipoxia y episodios cianóticos ante la falta de intervención inmediata - crpedito Neurodinamia/Captura video

Palabras de su familia

En diálagos con Noticias Caracol, la madre del bebé contó que citugía necesitaba su hijo de un mes de nacido: “Él requería una operación de ductus, entonces el medicamento lo que hacía era mantenerle su ductus abierto hasta que llegara el día de la cirugía y pudieran arreglar ese ductus”.

La familia sostiene que la demora en las autorizaciones y la dificultad para acceder a un cupo en un centro especializado pudieron incidir en el desenlace.

Fue así como Keyla Vargas expresó: “Que el presidente vea que tenemos que hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Nos toca llegar así, al borde de la muerte, para que así puedan solucionarnos el derecho a la salud. De que mi hijo tuvo que llegar al punto de que ya no aguantaba más, estar con un medicamento para que así pudieron solucionarme la remisión”.

Hasta ahora, la Nueva EPS no ha explicado públicamente los tiempos de respuesta ni ha respondido a los señalamientos de presunta negligencia.

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