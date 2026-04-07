Colombia

Movilidad en Soacha: este es el avance de la megaobra de Transmilenio que busca acabar con las aglomeraciones diarias

La nueva estructura facilita el cruce en la autopista Sur y responde a una demanda histórica de la comunidad, beneficiando a miles de personas que ahora cuentan con una opción más segura y eficiente de movilidad

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El nuevo puente peatonal El Vínculo permite cruzar la autopista Sur de manera segura y eficiente para miles de usuarios de Transmilenio en Soacha - crédito Gobernación de Cundinamarca
El nuevo puente peatonal El Vínculo permite cruzar la autopista Sur de manera segura y eficiente para miles de usuarios de Transmilenio en Soacha - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las obras de ampliación y extensión de Transmilenio en Soacha avanzan a paso firme y se consolidan como uno de los proyectos clave para mejorar la movilidad entre la capital y el sur de la Sabana. La ejecución registra un avance del 72,80%, reflejando progresos en la infraestructura vial, espacio público y redes de servicios que mejorarán el corredor de la autopista Sur.

Uno de los hitos más recientes y relevantes es la habilitación del puente peatonal que conecta el Portal El Vínculo, ubicado frente al acceso al patio y la calle 31 sur. Esta estructura responde a una necesidad histórica del sector, donde el flujo permanente de vehículos y peatones generaba altos riesgos. Con la apertura del puente, miles de personas podrán cruzar la autopista Sur de forma más segura y eficiente.

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Avances globales del proyecto

El balance general de la obra destaca la finalización total del Patio Portal El Vínculo, la construcción de más de 3,7 kilómetros de calzada exclusiva, y la ejecución de 3,2 kilómetros de calzada mixta. El Colector Sur alcanza un 93,77% de avance, los puentes peatonales un 92,41%, y los procesos de adquisición predial y demoliciones están prácticamente concluidos, con un 98% y 99% respectivamente.

La extensión de TransMilenio en Soacha promete reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad peatonal y fortalecer la integración regional con Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca
La extensión de TransMilenio en Soacha promete reducir los tiempos de viaje, mejorar la seguridad peatonal y fortalecer la integración regional con Bogotá - crédito Gobernación de Cundinamarca

La Estación Intermedia 3M —proyectada como un nodo estratégico de integración del sistema en Soacha— avanza en un 40%, mientras que las obras de espacio público y redes de servicios complementan el esquema integral que busca transformar la experiencia de movilidad urbana y metropolitana.

Interferencia y coordinación de proyectos

El desarrollo de la ampliación de Transmilenio en Soacha coincide con las intervenciones de la Unidad Funcional 8 del proyecto de ampliación de la vía Bogotá–Girardot, lo que generó inquietudes y confusión entre la ciudadanía. Según explicó el director senior técnico de la Concesión Vía Sumapaz, Fabián Lacouture— al medio Valora Analitik— la Unidad Funcional 8 comprende el tramo entre el puente peatonal de La Despensa y antes del viaducto del Muña, y ya finalizó su fase constructiva.

La ampliación de Transmilenio en Soacha alcanza un avance del 72,80%, consolidándose como proyecto clave de movilidad entre Bogotá y la Sabana - crédito Gobernación de Cundinamarca
La ampliación de Transmilenio en Soacha alcanza un avance del 72,80%, consolidándose como proyecto clave de movilidad entre Bogotá y la Sabana - crédito Gobernación de Cundinamarca

Actualmente, la labor de la concesión se limita al mantenimiento y operación de la infraestructura, sin obras adicionales pendientes en el tramo donde se desarrolla la fase III de Transmilenio, que es ejecutada por la Empresa Férrea Regional. Allí, la calzada exclusiva del sistema masivo se integra con la calzada mixta en un punto conocido como “el tropezón”, donde ambos proyectos confluyen temporalmente.

Mantenimiento y sostenibilidad

Aunque no hay nuevas obras previstas por parte de la concesión en el tramo afectado por Transmilenio, sí se contemplan intervenciones periódicas de mantenimiento para garantizar la calidad del pavimento, el cual fue construido entre 2018 y 2019 y requiere rehabilitación tras siete años de uso intensivo.

Durante 2026, la concesión realizará mantenimientos mayores en los tramos entre La Despensa y el ‘tropezón’, y entre El Vínculo y el viaducto del Muña, basándose en evaluaciones técnicas para determinar los puntos críticos a intervenir. El objetivo es mantener los niveles de servicio y la seguridad vial, informando oportunamente a la comunidad sobre los trabajos programados.

La Estación Intermedia 3M en Soacha avanza en un 40%, proyectándose como nodo estratégico para la integración del sistema de transporte masivo - crédito Gobernación de Cundinamarca
La Estación Intermedia 3M en Soacha avanza en un 40%, proyectándose como nodo estratégico para la integración del sistema de transporte masivo - crédito Gobernación de Cundinamarca

Proyección y beneficios

La extensión de Transmilenio en Soacha, con la habilitación del puente El Vínculo y el avance sostenido de las obras, promete transformar la movilidad para miles de usuarios diarios. El proyecto no solo mejorará los tiempos de desplazamiento y la seguridad peatonal, sino que aportará a la integración de Soacha a la Región Metropolitana de Bogotá, impulsando el desarrollo urbano y la calidad de vida en el sur de la Sabana.

Finalmente, las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para el éxito de las medidas operativas y el respeto a la señalización, subrayando que la modernización del corredor avanza para beneficio de toda la región.

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