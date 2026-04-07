Marcelo Cezán podría tomarse un descanso de ‘La casa de los famosos Colombia’: un compromiso especial sería el causante

Marcelo Cezán se sumó como presentador de 'La casa de los famosos Colombia' en 2025, viéndose obligado a desvincularse de otros proyectos para cumplir con los horarios del formato - crédito @marcelocezan/Instagram

La casa de los famosos Colombia vivió una serie de cambios significativos para su segunda temporada, emitida en 2025. Entre los más importantes se contó el final de la alianza entre el Canal RCN y la plataforma ViX, que se encargó de la producción durante la primera temporada, y que a partir de entonces el canal nacional asumió en solitario.

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El otro estuvo en la elección de la pareja de presentadores. Entre rumores de roces entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo tras bambalinas durante la emisión de la primera temporada, la primera decidió no continuar, dejando su lugar para Marcelo Cezán, que se reencontró con la actriz que le acompañó décadas atrás durante las grabaciones de la telenovela Me llaman Lolita.

La decisión, según reconoció el presentador vallecaucano en su día, no fue sencilla, pues le obligó a terminar su trabajo como locutor en la emisora Bésame, así como a dejar temporalmente su proyecto teatral Hombres a la plancha, en el que venía trabajando durante los últimos años.

El espectáculo musical Hombres a la Plancha, una de las producciones más exitosas de la escena teatral colombiana reciente, inició una nueva etapa bajo el título de Evolución en 2025 - crédito @hombresalaplancha/Instagram

Tras el final de la segunda temporada con la victoria de Altafulla, Cezán regresó a Hombres a la plancha y desde entonces viene alternando sus apariciones en dicho formato acompañado de Juanse Quintero —esposo de Cristina Hurtado, curiosamente—, Mario Lora, Junior Cuesta y César Amaya.

Este proyecto completó recientemente una residencia en el Teatro Royal Center de Bogotá con el que llegaron a la cifra de 700 presentaciones a seis años de su creación. Ahora tienen en la mira una presentación exclusiva en el Rancho MX, propiedad de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, el próximo jueves 9 de abril.

“La invitación y la cita es este jueves 9 de abril en el Rancho MX, Hombres a la plancha: Evolución. Compre sus entradas, quedan pocas. Nos vemos para cantar, para bailar y vivir una fiesta inolvidable”, manifestó Cezán en una pieza promocional del evento en sus historias de Instagram. De igual modo, los afiches compartidos por el establecimiento en plataformas digitales anunciaron que el quintento en su totalidad estará presente en el evento.

Marcelo Cezán se sumará al espectáculo de 'Hombres a la plancha' en el Rancho MX, lo que obligaría al presentador a ausentarse de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Rancho Mx

Esto llevaría a que Cezán, en principio, deba ausentarse de La casa de los famosos Colombia el próximo jueves, dejando a Carla Giraldo el rol de presentadora en solitario para cumplir con dicha responsabilidad.

Esto marca un cambio notable frente a lo visto en la temporada anterior, pues en 2025 Cezán confirmó su ausencia temporal de Hombres a la plancha durante el semestre en que se transmitió la segunda temporada, reforzando su compromiso con RCN.

Marcelo Cezán relató la anécdota que lo llevó a no intervenir en los posicionamientos de ‘La casa de los famosos Colombia’

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dan la bienvenida a la gala final - crédito cortesía Canal RCN

Durante una entrevista que concedió el caleño junto a Carla Giraldo al programa ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia explicó que su margen de acción en medio de las discusiones que se producen cada semana en esta dinámica está limitado por las indicaciones de la producción.

Cuando el entrevistador Roberto Velásquez les preguntó cómo manejan momentos especialmente tensos del programa, especialmente en las dinámicas programadas por el jefe del programa, instancias en las que los participantes suelen enfrentarse directamente, Giraldo respondió con una reacción inmediata: “Horrible”.

El propio Marcelo Cezán reveló una experiencia que marcó su forma de actuar frente a las confrontaciones entre los participantes.

“En la primera temporada mía, en la segunda de la casa, yo intervine y paré una pelea y casi me matan. [risas] ‘Eso es lo que necesitábamos, que se agarren’. Y yo: ‘Eh, por favor, niñas, con más respeto’ me dijeron: ‘¡Nooo!’”, confesó entre risas. “A partir de ese momento yo dije: ‘Si no me hablan, y eso quiero que lo sepa, si la jefa, si la jefa, si mi mamá no me dice: ‘Páralos, pídele respeto’, mira, yo hago como decía mi abuelo, el italiano Mario Menicagli (hace señal de silencio)”, comentó.