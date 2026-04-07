Colombia

Diputada del Magdalena que sufrió un atentado denunció falta de respuesta estatal tras pedir protección: “Me obligaron al exilio”

La asambleísta Rosita Jiménez afirmó que, una semana después del ataque armado en su contra, no se han activado medidas efectivas de protección ni acciones institucionales para garantizar su seguridad

Guardar
La funcionaria aseguró que no se ha convocado un consejo de seguridad ni se han reforzado sus medidas de protección - crédito Instagram y Captura de Pantalla X
La funcionaria aseguró que no se ha convocado un consejo de seguridad ni se han reforzado sus medidas de protección - crédito Instagram y Captura de Pantalla X

La diputada del Magdalena por el partido Alianza Verde, Rosita Jiménez, denunció públicamente la ausencia de respuesta por parte de las autoridades tras el atentado del que fue víctima el 31 de marzo de 2026.

A través de su cuenta en la red social X, la funcionaria aseguró que, pese a haber solicitado medidas urgentes de protección, no ha recibido respuestas concretas ni se han implementado acciones para salvaguardar su vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su pronunciamiento, la diputada indicó que, siete días después del ataque, persiste la falta de reacción institucional frente a su situación de riesgo, lo que, según afirmó, la ha llevado a tomar decisiones para proteger su integridad personal.

Hoy luego de 7 días, no hay respuestas institucionales. Ni siquiera se ha convocado consejo de seguridad para tratar el grave atentado que sufrí”, escribió Jiménez. Asimismo, agregó que “la UNP y la Policía tampoco han adoptado medidas para reforzar mi esquema de protección”, señalando directamente a varias entidades responsables de su seguridad.

Jiménez señaló que la falta de acciones institucionales la obligó a salir de su lugar de residencia para proteger su vida - crédito @rositaj2/X
Jiménez señaló que la falta de acciones institucionales la obligó a salir de su lugar de residencia para proteger su vida - crédito @rositaj2/X

En el mismo mensaje, la diputada manifestó su preocupación por el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentra actualmente y responsabilizó a las autoridades por la falta de acciones frente al riesgo que enfrenta. “Hoy estoy más vulnerable que nunca y hago responsable a todas las autoridades que han omitido acciones urgentes ante mi riesgo inminente”, expresó.

Jiménez también afirmó que la situación la ha obligado a salir de su lugar de residencia como medida de protección. “Me han dejado sola, sin acciones por parte de los respondientes para mi protección, obligándome al exilio para salvaguardar mi vida”, señaló en su publicación, en la que además cuestionó la efectividad de las garantías para el ejercicio político en el departamento.

En ese contexto, la diputada concluyó: “En el Magdalena ejercer control político puede costar la vida. GOBERNAR TAMBIÉN ES PROTEGER”.

La diputada respondió a la gobernadora del Magdalena ue las declaraciones no se han traducido en acciones concretas de protección - crédito @rositaj2/X
La diputada respondió a la gobernadora del Magdalena ue las declaraciones no se han traducido en acciones concretas de protección - crédito @rositaj2/X

Posteriormente, Jiménez respondió a un mensaje emitido por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, quien el 31 de mayo expresó su solidaridad frente al atentado. En su declaración, la mandataria departamental señaló: “Lamento profundamente el atentado del que fue objeto la diputada Rosa Jiménez. Como víctima de violencia política y gobernadora del departamento del Magdalena, expreso toda mi solidaridad y acompañamiento personal e institucional en este difícil momento”.

La gobernadora también indicó que había impartido instrucciones a los organismos de seguridad para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y lograr la captura de los responsables, reiterando el compromiso de la administración con la seguridad y la defensa de la vida.

No obstante, la diputada respondió señalando que, pese a ese pronunciamiento, la activación de rutas institucionales no ha derivado en medidas efectivas: “La activación de ruta no ha generado ninguna acción para mi protección. Me han obligado al exilio para proteger mi vida. La protección no puede quedarse en declaraciones”.

Sobre el atentado y reacciones institucionales

La Alianza Verde rechazó el atentado y condenó los intentos de silenciar a mujeres que participan activamente en la política del Magdalena - crédito Alianza Verde
La Alianza Verde rechazó el atentado y condenó los intentos de silenciar a mujeres que participan activamente en la política del Magdalena - crédito Alianza Verde

El ataque contra la diputada se registró en la noche del martes 31 de marzo de 2026, cuando se desplazaba en una camioneta blindada por la Troncal del Caribe, en el sector de Don Jaca, a las afueras de Santa Marta. Según información del medio Hoy Diario del Magdalena, dos hombres en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en al menos cinco ocasiones contra las ventanas.

Los proyectiles no lograron penetrar el blindaje, por lo que no se reportaron personas heridas. Tras el hecho, Jiménez se dirigió a una estación de Policía en el barrio La Paz, donde se inició un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento se hayan reportado capturas.

La Asamblea Departamental del Magdalena solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones para esclarecer el atentado y garantizar la seguridad de la diputada y de otros líderes políticos de la región. La corporación también expresó su preocupación por las condiciones de seguridad para el ejercicio democrático en el departamento.

La Asamblea departamental pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer el atentado contra la diputada Rosita Jiménez y proteger los derechos de los líderes sociales - crédito Asamblea Departamental de Magdalena
La Asamblea departamental pidió a las autoridades celeridad en las investigaciones para esclarecer el atentado contra la diputada Rosita Jiménez y proteger los derechos de los líderes sociales - crédito Asamblea Departamental de Magdalena

Por su parte, Amed Zawady Púpo, presidente de la Asamblea, reiteró el compromiso institucional con la defensa de la vida y el ejercicio de la política. En la misma línea, la Confederación Nacional de Asambleas y Diputados de Colombia (Confadicol) calificó el hecho como una vulneración a los derechos fundamentales de la funcionaria.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para adelantar de manera inmediata, rigurosa y efectiva las investigaciones correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos (...) Identificar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”, manifestó la organización.

El partido Alianza Verde también rechazó el ataque y solicitó medidas urgentes de protección. “Solicitamos al Gobierno nacional y a los organismos competentes reforzar su esquema de seguridad de forma urgente y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de la diputada Rosita Jiménez y la de su familia”, indicó la colectividad.

Temas Relacionados

Diputada del MagdalenaUNPRosita JiménezAtentadoColombia-Noticias

Más Noticias

El poder de ‘Tom’, el exlíder de la Oficina de Envigado que el gobernador de Antioquia comparó con Pablo Escobar

Juan Carlos Mesa Vallejo se encargó de convertir a la estructura criminal en una organización internacional

El poder de ‘Tom’, el exlíder de la Oficina de Envigado que el gobernador de Antioquia comparó con Pablo Escobar

Universidad Nacional de Colombia ajustó el calendario académico y tomó medidas excepcionales tras semanas de protestas estudiantiles

El ajuste incluye una semana de transición y el establecimiento de periodos especiales que permitirán a estudiantes y docentes adaptar evaluaciones y contenidos

Universidad Nacional de Colombia ajustó el calendario académico y tomó medidas excepcionales tras semanas de protestas estudiantiles

Mompox rompió récord en Semana Santa con 51.000 visitantes y hoteles al 95% de ocupación, así se movió la economía

La masiva llegada de turistas durante la temporada impulsó el comercio, la hotelería y la oferta cultural, consolidando al municipio como uno de los destinos clave del turismo religioso en Colombia

Mompox rompió récord en Semana Santa con 51.000 visitantes y hoteles al 95% de ocupación, así se movió la economía

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

El equipo bogotano tendrá su primer partido por el grupo C de la “Gran Conquista”, ante un cuadro celeste que, en Copa Libertadores, cayó frente a Tolima

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

El truco del aluminio no es suficiente: consejos efectivos para proteger tus tarjetas

Las autoridades no recomiendan soluciones caseras, sino un enfoque activo en la gestión de la seguridad financiera

El truco del aluminio no es suficiente: consejos efectivos para proteger tus tarjetas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Aumentan recompensa por alias Primo Gay: el “influencer” cabecilla de las disidencias en Antioquia es señalado por ataque con explosivos en Briceño

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

ENTRETENIMIENTO

Shakira fue anunciada como invitada de Anitta para su próximo sencillo: esto es lo que se sabe

Shakira fue anunciada como invitada de Anitta para su próximo sencillo: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W desata furor en redes sociales al crear su propia ‘frutinovela’ junto a Pipe Bueno: esta es su historia viral de TikTok

Karol G reveló que le consultó a Sofía Vergara si era buena idea posar para Playboy: “La única persona a la que le pregunté”

Karol G, en entrevista con Playboy, habló sobre los riesgos de pronunciarse contra ICE en Estados Unidos: “Quiero mantenerme firme por mi comunidad”

Ryan Castro reveló cómo interactúa en redes sociales con las mujeres que le gustan: “Yo soy muy desconfiado”

Deportes

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

O’Higgins vs. Millonarios EN VIVO, Copa Sudamericana 2026: siga aquí el debut del “Embajador” en Chile

Arsenal ganó en el último minuto ante el Sporting de Luis Javier Suárez: victoria 1-0 por los cuartos de Champions

Esta es la fecha para la vuelta del partido de Sporting y Arsenal en la Champions: se define el clasificado a semifinales

Luis Díaz pegó primero en la victoria del Bayern Múnich en la Champions League ante Real Madrid

Página de hinchas está difamando a periodistas en Colombia a cambio de dinero: grave denuncia