En video, se están robando los reductores de velocidad en Bogotá: captaron a habitante de calle desprendiéndolos del piso

La reciente difusión de un video que muestra a un hombre extrayendo reductores de velocidad con un cincel en el barrio Las Ferias ha encendido las alarmas en Bogotá, donde bandas delincuenciales llevan semanas desmantelando estos elementos viales para revenderlos - crédito @JD_Quinteror / X

La difusión de un video en el que un habitante de calle extrae reductores de velocidad a cincel en el barrio Las Ferias ha causado profunda indignación entre los bogotanos.

El hecho fue denunciado por el concejal Juan David Quintero, quien compartió las imágenes en redes y lanzó una advertencia a las autoridades. “Otro enemigo descarado de una ciudad feliz! Ahora no encuentran nada más para robar en la ciudad que dañar la calle quitando los reductores de velocidad. ¿Qué le pasa a la gente en Bogotá? Así las cosas no pueden funcionar. Llamado a la Policía y la Alcaldía”, reclamó Quintero.

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El incidente se suma a una preocupante modalidad de robo sistemático de reductores de velocidad que afecta distintas comunidades de Bogotá. Las denuncias, que provienen tanto de barrios residenciales como de sectores comerciales, señalan que bandas delincuenciales aprovechan la noche y la madrugada para desmontar estos elementos fabricados en caucho y aluminio.

El objetivo de los delincuentes es la reventa del material o la comercialización de las piezas completas en el mercado negro. Esta práctica no solo daña el mobiliario urbano, sino que pone en peligro la seguridad vial al dejar desprotegidas zonas donde la reducción de velocidad resulta fundamental para evitar accidentes.

Vecinos de las zonas afectadas exigen un mayor patrullaje nocturno para frenar el llamado “robo hormiga” y preservar la tranquilidad de sus sectores. Las autoridades locales aseguran estar tras la pista de los responsables, priorizando la identificación de las bandas que operan bajo esta modalidad.

Quienes sean sorprendidos dañando el espacio público en Bogotá enfrentan sanciones económicas que pueden ir de 750.000 a casi un millón y medio de pesos. Además, deben asumir la reparación del daño o realizar trabajos comunitarios. Si el caso se considera vandalismo premeditado, la ley contempla penas de uno a cinco años de prisión. El pago oportuno dentro de los primeros cinco días permite acceder a un descuento del 50 % en la multa.