Colombia

Conductor cayó a un hueco por seguir su GPS en Ibagué: la ciudadanía pide intervención vial

Las dudas sobre la responsabilidad por los arreglos en las vías y la falta de señales oficiales preocupan a los actores viales, que han resultado afectados en accidentes por las diferentes vías de la ciudad

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La falta de avisos adecuados en calles de la comuna 12 expuso a conductores y residentes en el sur de la ciudad - crédito Steven Monroy / Facebook
La falta de avisos adecuados en calles de la comuna 12 expuso a conductores y residentes en el sur de la ciudad - crédito Steven Monroy / Facebook

Un accidente de tránsito atribuido al uso de aplicaciones de navegación como Google Maps y Waze generó preocupación entre los habitantes del barrio Ricaurte, al sur de Ibagué (Tolima), durante la noche del domingo 5 de abril de 2026, teniendo en cuenta que se puso en riesgo la vida de un ciudadano que se movilizaba por la ciudad.

De acuerdo con las versiones preliminares del caso, el conductor de un vehículo particular cayó en un cráter de gran tamaño en la comuna 12 mientras seguía las indicaciones de estas plataformas, lo que demostró la falta de señalización vial en la zona.

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De acuerdo con la información revelada por el medio local El Nuevo Día, el conductor que se movilizaba por las calles de la ciudad resultó afectado tras caer en un hueco de dimensiones considerables al guiarse únicamente por aplicaciones de navegación en una zona sin las advertencias suficientes.

Las autoridades locales investigan un siniestro vial en Ricaurte atribuido a la señalización deficiente - crédito Steven Monroy / Facebook
Las autoridades locales investigan un siniestro vial en Ricaurte atribuido a la señalización deficiente - crédito Steven Monroy / Facebook

El hecho desató una serie de reclamos de la ciudadanía por el mal estado de la infraestructura vial, teniendo en cuenta que no es la única calle en la que no se encuentra la señalización correspondiente. Por ahora, continúa la incertidumbre sobre quién asume los daños sufridos por los vehículos debido a la falta de indicadores en la zona.

Según relató el conductor al medio local, se desplazaba por la ciudad utilizando Waze y Google Maps debido a la carencia de señales físicas para ubicarse y explicó que el accidente se produjo en una zona intervenida “para arreglar algún daño o inconveniente en el sector Ricaurte parte alta”, según declaraciones recogidas por El Nuevo Día.

Sin embargo, el hueco no fue tapado ni señalizado correctamente, lo que sumado a la oscuridad de la noche, llevó a que el carro cayera produciendo un fuerte impacto que generó notables daños en su automóvil.

Quejas por falta de señalización vial en Ibagué

El afectado se refirió a la gravedad del suceso y destacó el tamaño del hueco que se encontraba en la vía: “Caí en semejante hueco que hicieron para arreglar algún daño” y enfatizó que este tipo de fallas en la vía deben ser demarcadas correctamente: “Es un hueco grandísimo que no tiene toda la señalización completa”.

En otros barrios que se encuentran ubicados al sur de Ibagué las quejas similares son frecuentes, teniendo en cuenta que las obras y la señalización parcial elevan el riesgo para los conductores. Del mismo modo, la comunidad se refirió a que es común la dependencia de aplicaciones de navegación entre aquellos que no conocen bien todos los sectores y aunque se considera útil no reemplaza la necesidad de advertencias visibles en las calles.

La ciudadanía está preocupada porque el hecho pudo haber terminado en un accidente peor - crédito Steven Monroy / Facebook
La ciudadanía está preocupada porque el hecho pudo haber terminado en un accidente peor - crédito Steven Monroy / Facebook

El conductor aprovechó la entrevista para expresar su preocupación ante la imposibilidad de identificar quién debe responder por la reparación de su vehículo. Tras el incidente, surgieron dudas sobre los trámites y el pago de los arreglos, una problemática común entre los afectados por baches u obras sin advertencias.

El episodio, según el medio local, se convierte en un ejemplo de las dificultades que enfrenta la ciudad en cuanto a movilidad se refiere, puesto que puede que las aplicaciones de navegación no se actualicen rápidamente con este tipo de situaciones repentinas en la vía, lo que recuerda la urgencia de implementar mejoras en la señalización y el mantenimiento vial de forma frecuente.

Las autoridades acudieron al lugar para atender la situación - crédito Colprensa / Cruz Roja
Varios accidentes graves se han presentado en las vías de la ciudad - crédito Colprensa / Cruz Roja

Del mismo modo, usuarios habituales de la zona señalaron la necesidad de respuestas claras de la administración local para prevenir nuevas situaciones y definir procedimientos efectivos ante los daños ocasionados por el mal estado de las vías, así como su comunicación oportuna para locales y turistas.

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