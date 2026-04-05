Eaab anunció cortes de agua en Bogotá y municipios aledaños del 7 al 10 de abril por obras de mantenimiento: conozca la programación

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anuncia cortes de agua del 7 al 10 de abril de 2026, afectando múltiples barrios y localidades - crédito Colprensa

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció una jornada de cortes de agua que iniciará el martes 7 de abril y se extenderá hasta el viernes 10 de abril de 2026, con el fin de ejecutar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de distintos sectores de la ciudad. Los usuarios pueden consultar el cronograma y áreas de afectación: Consultar aquí.

Las intervenciones buscan prevenir daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro, minimizando futuras afectaciones y garantizando la continuidad del servicio a largo plazo. La ejecución de estas obras requiere suspensiones temporales en la prestación del servicio de agua potable en varias localidades y barrios, de hasta 27 horas.

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Cronograma de cortes por localidades y barrios

El cronograma de cortes de agua en Bogotá incluye sectores de Engativá, Chapinero, Soacha, Kennedy, Bosa, Usaquén, Tocancipá y Gachancipá, según la Eaab - crédito Colprensa

Martes 7 de abril de 2026

Engativá

Las Ferias - de la calle 74a a la calle 80, entre carrera 68 a la carrera 69 - 9:00 a. m. (24 horas) - Mantenimiento preventivo.



Chapinero

Los Olivos - de la calle 68 a la calle 60, entre carrera 1 (avenida Circunvalar) a la carrera 2 - 9:00 a. m. (24 horas) - Empates red de acueducto.



Soacha

Soacha Centro - de la carrera 7 a la carrera 4, entre calle 20 a la calle 22 - 10:00 a. m. (24 horas) - Mantenimiento preventivo.



Kennedy

Centro Comercial El Tintal - de la calle 6 a la calle 8, entre avenida Carrera 86 a la carrera 95 - 10:00 a. m. (24 horas) - Mantenimiento preventivo.



Bosa

Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Chico Sur, El Paraiso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepcion, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelito, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón - varios sectores entre la calle 55 sur y la calle 70 sur, desde carrera 82 a la carrera 88 y variantes - 10:00 a. m. (24 horas) - Mantenimiento preventivo.



Usaquén

Santa Bárbara Central - de la carrera 11 a la carrera 15, entre calle 116 a la calle 127 - 8:00 a. m. (24 horas) - Renovación red de acueducto.



Tocancipá y Gachancipá

Tocancipá y Gachancipá - 10:00 a. m. (2 horas) - Mantenimiento preventivo



Las suspensiones de agua buscan realizar obras de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto para prevenir daños futuros y garantizar el suministro - crédito Colprensa

Miércoles 8 de abril de 2026

Kennedy

El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo, Castilla (norte de la avenida Calle 8), El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente, Industria La Fayette - diferentes tramos entre la avenida calle 7b bis y la calle 16, desde avenida Carrera 72 a la transversal 75 - 10:00 a. m. (24 horas) - Mantenimiento preventivo.



Usaquén

Estrella Norte, El Toberín, Las Orquídeas - de la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 153 a la calle 164 - 8:00 a. m. (24 horas) - Mantenimiento hidrantes.



Suba

Río Negro, Los Andes - de la carrera 56 a la carrera 62, entre la calle 90 a la calle 100 - 8:00 a. m. (24 horas) - Instalación de válvulas.



Jueves 9 de abril de 2026

Barrios Unidos

El Polo - de la calle 80 a la calle 88, entre carrera 20 a la carrera 30 - 09:00 a. m. (24 horas) - Empates red de acueducto.



Soacha

El Barreno, Bosque de Tibanica, Terragrande, Morella, Portal de San Ignacio, y otros - de la carrera 4 a la carrera 25c este, entre calle 33 a la calle 44 - 10:00 a. m. (24 horas) - Mantenimiento preventivo.



Suba

Los Naranjos, Altos de Chozica - de la carrera 85 a la carrera 89, entre calle 132a a la calle 128d - 8:00 a. m. (24 horas) - Instalación de válvulas.



Puente Aranda

Los Ejidos - de la avenida carrera 36 a la avenida carrera 50, entre avenida Calle 6 a la avenida Calle 13 - 8:00 a. m. (24 horas) - Empates red de acueducto.



Kennedy

Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental, Carvajal - de la avenida Calle 6 a la calle 26 sur, entre carrera 68 a la carrera 72 - 8:00 a. m. (24 horas) - Mantenimiento preventivo.



Las labores incluyen mantenimiento preventivo, empates de redes, instalación de válvulas y cambio de medidores en distintas zonas de la capital y municipios cercanos - crédito Eaab

Viernes 10 de abril de 2026

Kennedy

La Felicidad, Ciudad Hayuelos - de la calle 17 a la calle 22a, entre avenida Carrera 72 a la carrera 80a - 8:00 a. m. (24 horas) - Cambio de medidores



Recomendaciones para los usuarios

Para mitigar el impacto de los cortes, la Eaab recomendó a los residentes de las zonas afectadas:

Llenar el tanque de reserva antes del inicio del corte.

Consumir el agua almacenada antes de las 24 horas.

Priorizar el uso del agua para el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar el servicio de carrotanques, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración, en la Acualínea 116.