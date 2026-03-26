Video: un celular falso fue el detonante para que tres hombres se enfrentaran a cuchillo en el centro de Bogotá

Las autoridades determinaron que la discusión se originó por la venta de un supuesto celular falso - crédito @PasaenBogotá/X

La confusión, el miedo y la sangre fueron protagonistas en una violenta riña registrada en el centro de Bogotá entre tres hombres, al parecer, por un presunto engaño.

El enfrentamiento a cuchillo, ocurrido en la localidad de Los Martires, quedó registrado en un video ciudadano, donde dos hombres, uno con chaqueta negra y otro con camiseta blanca, habrían pactado un negocio que terminó mal.

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Detalles de la riña

La situación comenzó cuando el hombre vestido de negro le habría comprado un celular al sujeto vestido de blanco; sin embargo, no contaba con que el dispositivo, al parecer, era un “dummy” o celular falso.

Una violenta riña por la venta de un teléfono falso en Los Mártires, Bogotá, terminó con dos hombres heridos y atención médica en el Hospital Santa Clara - crédito @PasaenBogotá/X

Según conoció Blu Radio, al descubrir el engaño, el sujeto regresó a reclamarle al vendedor y exigirle el reembolso; para ello, el supuesto comprador sacó un cuchillo y amenazó al vendedor, propinándole una herida con el objeto cortopunzante.

En el video se observa que, posteriormente, una tercera persona, presuntamente aliada del vendedor, se suma al enfrentamiento y también utiliza un arma blanca, logrando herir en la mano al comprador.

La riña se desarrolló ante la mirada de varios transeúntes que circulaban por la zona. En medio de la disputa, una mujer, que parecía acompañante del comprador, intentó intervenir para detener la pelea, pero sus esfuerzos no lograron calmar la situación.

Al finalizar el enfrentamiento, el hombre de camiseta blanca, que resultó con varias lesiones y empuñaba un palo, se retiró del lugar junto a su acompañante.

Un video del altercado, ampliamente difundido en redes sociales, muestra la secuencia completa de la riña por objetos fraudulentos en sectores concurridos de Bogotá - crédito @PasaenBogotá/X

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que ambos heridos fueron trasladados al Hospital Santa Clara, donde recibieron atención médica y posteriormente se informó que se encontraban fuera de peligro, según conoció Blu Radio.

Asimismo, el medio conoció que los involucrados permanecen en libertad, ya que no se presentó ninguna denuncia formal tras el altercado. Las autoridades reiteraron la importancia de que los ciudadanos denuncien este tipo de hechos para que puedan avanzar las investigaciones y se tomen las medidas legales correspondientes.

En el video, que circula en redes sociales y fue tomado por testigos, se aprecia la secuencia completa de la pelea, desde el reclamo inicial hasta la intervención de otros actores y la retirada de los implicados.

“El de blanco está vivo por pura misericordia del man del cuchillo.Y el cómplice es mucho gil”; “Así como cuando van por lana y salen muy trasquilados, se metieron con el que no era respecto al señor de la chaqueta” ; “Cero policías, no hay alcalde, no hay ley, no hay políticos, etc.. solo un poco de ladrones y políticos corruptos (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Capturan a motoladrón buscado por homicidio en Bogotá

En otro hecho relevante relacionado con la seguridad ciudadana, un presunto motoladrón de 24 años fue capturado en la localidad de Barrios Unidos, en el norte de Bogotá, tras cometer un hurto y utilizar identidad falsa.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el sujeto fue interceptado por uniformados que patrullaban el barrio La Castellana, luego de que la comunidad alertara sobre un robo en la vía pública.

Al llegar al sitio, los agentes hallaron a dos hombres forcejeando. Uno de ellos portaba un arma cortopunzante, con la que había intimidado a su víctima para robarle un teléfono móvil valorado en $4.000.000.

El presunto motoladrón de 24 años intentó engañar a las autoridades con una identidad falsa - crédito Alcaldía de Bogotá

Durante el procedimiento, los policías incautaron el arma y recuperaron el celular hurtado, mientras que la víctima relató que sufrió una lesión al intentar resistirse al asalto.

El delincuente intentó engañar a las autoridades presentando documentación falsa. Sin embargo, la verificación en los sistemas policiales permitió establecer que tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio. Tras ser judicializado, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Secretaría de Seguridad reiteró la necesidad de denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea 123, para facilitar la acción de las autoridades y prevenir la impunidad en casos de violencia urbana.