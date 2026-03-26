Fiscalía reiteró que la Segunda Marquetalia planeó y pagó por el asesinato de Miguel Uribe: “No era solo un muchacho”

La Fiscalía General reveló detalles inéditos sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, un crimen que marcó la política colombiana - crédito Colprensa

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles importantes sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que impactó al país desde el momento del atentado, ocurrido el 7 de junio de 2025 y que, tras dos meses de lucha por su vida, culminó con su fallecimiento el 11 de agosto de 2025.

La titular de la entidad judicial, Luz Adriana Camargo, se refirió al caso en una conversación con el periodista Ricardo Ospina de Blu Radio, el 26 de marzo, en donde resaltó avances inéditos en el esclarecimiento de los hechos.

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Camargo explicó que, aunque las investigaciones estructurales suelen prolongarse por años, el proceso de este magnicidio presentó resultados significativos en menos tiempo: “El caso de Miguel Uribe Turbay tiene una resolución frente a los autores materiales, que en otros tiempos se llevaba años y tiene además un avance significativo frente a la ubicación de lo que la gente conoce como autores intelectuales, que nosotros denominábamos aquí ‘los determinadores’”.

Luz Adriana Camargo destacó que el caso avanzó rápidamente, logrando identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales - crédito @FiscaliaCol/X

Luz Adriana Camargo revela detalles sobre investigación del asesinato de Miguel Uribe Turbay

La funcionaria señaló que la clave del avance reside en el uso de análisis criminal y técnicas de investigación especializadas: “Empezábamos por rastrear la ubicación de las personas que estaban en una escena de crimen a través de sus teléfonos celulares, a dónde marcaban esas antenas y de quiénes eran esos teléfonos, al punto de poder identificar quiénes hacían parte de la banda que dio muerte al senador, que no era solo un muchacho menor de edad”.

Luz Adriana Camargo añadió que este proceso incluyó interceptaciones, análisis de datos y rastreo de rutas de dinero, lo que permitió identificar con claridad quién determinó el crimen.

Cuando el periodista la cuestionó sobre cómo se logró vincular a la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc, con el magnicidio, Camargo aseguró: “Eso no es solo una inferencia, ni se parte solo de la versión que nos da uno de los implicados, alias El Viejo, que efectivamente lo señala, pero esto tiene mucho más de fondo en materia probatoria. Esta actividad está soportada en una serie de evidencias periféricas que muestran que esa versión es cierta”.

Técnicas de rastreo de celulares, análisis de datos y seguimiento de rutas de dinero fueron clave para identificar a la banda criminal y que todo lo planeó la Segunda Marquetalia - crédito Reuters

Sobre los motivos del asesinato, la fiscal explicó que la organización buscaba afectar la situación política del país y desestabilizar a Colombia por la posición que ocupaba el congresista Miguel Uribe Turbay.

“Se buscaba un escenario de inestabilidad política de cara a un proceso electoral, en virtud de la calidad de precandidato que tenía el senador Uribe, y también era un acto de desestabilización política por ese mismo ejercicio de cargo de senador”, afirmó.

En una revelación que generó gran interés, Camargo confirmó que la Fiscalía ya tiene conocimiento del monto que habría pagado la Segunda Marquetalia para ejecutar el crimen, aunque no reveló esta cifra. Según la fiscal general, los recursos provienen de Colombia y no de Venezuela, país donde la organización también tiene presencia.

La investigación de la Fiscalía demostró que la organización buscaba desestabilizar el país por la posición política de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa

El caso de Miguel Uribe Turbay: condenas y seguimiento judicial

La investigación condujo a la captura de varios responsables, incluido un joven de 15 años, que actuó como sicario y fue arrestado el mismo día del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Debido a su edad, enfrenta una pena máxima de siete años de acuerdo con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Por su parte, Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, fue condenada a 21 años y 2 meses de prisión por su rol en la logística del atentado, mientras que Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, recibió 22 años y 4 meses de cárcel por actuar como enlace entre la banda criminal y los autores intelectuales.

La Fiscalía señaló a la Segunda Marquetalia como la organización responsable de ordenar y financiar el asesinato. Actualmente, continúan los juicios contra otros cómplices y la demanda contra el Estado sigue su curso.

La Fiscalía mantiene un seguimiento constante del caso del magnicidio de Miguel Uirbe Turbay y continúa con los juicios contra otros cómplices de la banda criminal - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Luz Adriana Camargo señaló que la entidad mantiene un seguimiento constante del caso y confirmó que esperan avanzar con la investigación, como la orden de captura contra José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, que se creía muerto, pero al no encontrarse el cuerpo, se presume que sigue con vida.