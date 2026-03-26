Un carro se quedó sin frenos, se estrelló contra una vivienda y provocó un incendio en Medellín

La emergencia se originó cuando un vehículo perdió el control en una pendiente y propagó llamas hacia casas vecinas, según testimonios recogidos por cuerpos de socorro desplazados al lugar - crédito Bomberos Medellín/Captura video

El incendio originado en el sector conocido como La Piscina, dentro del barrio Andalucía La Francia de Medellín, dejó escenas de alarma entre los residentes, quienes presenciaron cómo las llamas avanzaron hacia varias viviendas tras la caída de un vehículo.

Según la información oficial, el hecho se produjo hacia las 10:00 a. m. del miércoles 25 de marzo, cuando una camioneta tipo estacas que transitaba por una vía empinada perdió los frenos y terminó precipitándose a una calle empinada.

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El fuerte impacto provocó que el automotor se incendiara y, por la proximidad, el fuego alcanzó estructuras habitacionales cercanas. En registros audiovisuales compartidos en redes sociales se observa una columna de humo elevándose sobre el barrio, mientras vecinos buscan alertar a las autoridades.

“Necesitamos urgente a los bomberos, se prendió un carro y está quemando varias casas. Necesitamos ayuda urgente”, relató una de las habitantes a TeleMedellín, reflejando el clima de angustia que se vivió durante los primeros minutos del incidente.

El incendio se originó cuando la camioneta cayó a una cañada y propagó el fuego a viviendas cercanas - crédito Denuncias Antioquia/X

El conductor del vehículo fue rescatado de inmediato por integrantes de la comunidad, quienes lograron trasladarlo al Hospital San Vicente Fundación antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Posteriormente, dos máquinas de bomberos arribaron al sitio y lograron controlar el avance de las llamas.

De acuerdo con los reportes posteriores a la atención, no se registraron personas lesionadas y los daños materiales se limitaron a una vivienda de madera que resultó parcialmente afectada. Personal de la Secretaría de Salud intervino para asistir a las familias y verificar el estado de los afectados.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias que provocaron la emergencia y garantizar la seguridad en la zona. La rápida acción de los vecinos y los bomberos fue clave para evitar mayores consecuencias.

La intervención de dos equipos de bomberos controló la propagación del incendio y evitó daños mayores en Andalucía La Francia - crédito Bomberos Medellín

Encontraron a una mujer muerta tras un incendio en Medellín: autoridades investigan un posible feminicidio

El hallazgo de una mujer joven sin vida dentro de una vivienda calcinada en el nororiente de Medellín transformó lo que parecía un accidente doméstico en el epicentro de una investigación por feminicidio, según confirmaron las autoridades tras la inspección forense.

La confirmación de rastros de sangre y gasolina en el lugar llevó a los investigadores del CTI de la Fiscalía a descartar cualquier hipótesis de accidente. En su lugar, las pesquisas apuntan a que la víctima habría sido atacada por su pareja, quien permanece prófugo.

Quienes presenciaron los hechos narraron a Minuto 30 que la joven compartía la residencia con su novio y que este fue visto saliendo del segundo piso justo en el instante en que el incendio iniciaba.

“Sentimos una explosión muy fuerte en el segundo piso. La vecina del primer piso subió a ver qué había pasado y se encontró con el novio de la muchacha. Le dijo que la pieza se había incendiado y que iba a buscar los bomberos, pero nunca volvió”, relataron habitantes del sector.

Los investigadores recopilaron indicios de agresión y restos de combustibles en el lugar, lo que llevó a que la Fiscalía oriente la pesquisa principalmente hacia un crimen vinculado a violencia de género - crédito Bomberos Medellín

El caso ocurrió poco después de las seis de la mañana del lunes 16 de marzo, cuando los vecinos del barrio Popular alertaron a la línea de emergencia 123 por el avance de las llamas. Los bomberos lograron sofocar el fuego, pero el desenlace fue devastador: la joven yacía sin vida entre los restos.

Las autoridades informaron que la principal hipótesis sostiene que el agresor habría rociado gasolina sobre la víctima y luego provocó el incendio para encubrir el crimen y facilitar su huida. Por el momento, la comunidad permanece alerta y exige que se esclarezcan los hechos y se capture al responsable.

Mientras los agentes prosiguen con la investigación, el dolor y la indignación recorren las calles del barrio. Los testimonios recabados, así como los indicios encontrados por la Fiscalía, refuerzan la sospecha de un acto premeditado y violento. “La muchacha vivía con él, pero nadie imaginó que algo así fuera a pasar”, lamentó una vecina a Minuto 30.