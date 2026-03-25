Paloma Valencia denunció que Colpensiones se gastó más de $400 millones en una camioneta para su director Jaime Dussán sin necesitarla: “Hay un convenio con la UNP”

Según Paloma Valencia, las nuevas reglas amenazan la autonomía de empresas diversas y ponen en riesgo su viabilidad económica en el mercado colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa

La denuncia de la senadora Paloma Valencia por el presunto doble pago realizado por Colpensiones en la compra de un vehículo blindado para su presidente, Jaime Dussán, ha generado un intenso debate sobre el uso de recursos públicos en Colombia.

Valencia sostiene que la entidad adquirió en diciembre de 2025 una camioneta por $404 millones, a pesar de existir un convenio vigente con la Unidad Nacional de Protección (UNP) que ya contemplaba la provisión de este servicio por $2.121 millones.

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La senadora y candidata presidencial expuso que Colpensiones habría incurrido, presuntamente, en un pago doble al comprar directamente una camioneta blindada para su presidente mientras mantenía un acuerdo en vigor con la UNP para proporcionarle el mismo servicio.

El convenio, firmado a principios de 2024 y extendido hasta septiembre de 2026, obligaba a la UNP a suministrar un vehículo blindado para la protección de Dussán como parte de un esquema completo de seguridad, cubriendo las necesidades del cargo sin requerir adquisiciones adicionales.

Una acusación sobre posibles irregularidades en la compra de un vehículo para uso presidencial ha motivado pedidos de revisión acerca de la gestión contractual y el manejo de acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad - crédito captura de pantalla Paloma Valencia / X

“La camioneta que compró Colpensiones por $404 millones en diciembre para Jaime Dussán, su presidente, NO se necesitaría”, afirmó Valencia en la red social X.

Además, subrayó: “Desde 2024 Colpensiones tiene un convenio con la UNP por $2.121 millones para garantizarle la seguridad a Dussán, lo que incluiría una camioneta blindada 2022 o superior”.

Detalles del convenio entre Colpensiones y la Unidad Nacional de Protección

Según los documentos que compartió Valencia, el acuerdo busca “aunar esfuerzos, recursos físicos, humanos, administrativos, tecnológicos, financieros, capacidades y métodos” entre la UNP y Colpensiones para proteger al presidente y a otros funcionarios que tienen un alto riesgo.

Entre las obligaciones de la UNP se menciona que, si se requiere un vehículo blindado, este “debe ser modelo 2022 o superior, de acuerdo con la disponibilidad de la misma”.

El acuerdo estipula, además, que Colpensiones asume el consumo de combustible adicional de los vehículos de protección.

Para desplazamientos intermunicipales, se exige una solicitud anticipada y el suministro de un vehículo blindado nivel tres junto con conductor escolta, viáticos y peajes asumidos por el beneficiario, bajo los procedimientos de la UNP.

Un contrato celebrado para adquirir un automóvil de seguridad, mientras se mantenía un acuerdo que cubría este servicio, ha suscitado dudas sobre la justificación de la transacción y la vigencia de los compromisos existentes - crédito captura de pantalla Paloma Valencia

Las cifras oficiales del convenio indican un monto total de $2.569 millones, de los cuales Colpensiones aporta hasta $2.121 millones para logística, impuestos y ejecución, mientras que la UNP contribuye con apoyo técnico, administrativo y humano, cuyo valor estimado es de $447 millones.

Compra directa de la camioneta y argumentos de la acusación

A pesar del convenio vigente, Colpensiones compró en diciembre de 2025 una camioneta Toyota Land Cruiser Prado TX-L 2,8 Diesel 4X4 AT modelo 2025 para la presidencia de la entidad.

El contrato establece que el valor de la operación asciende a $404.791.351, suma que incluye impuestos y costos asociados.

“La camioneta Prado 2025 para la presidencia de la entidad fue comprada cuando ya existía un acuerdo vigente con la UNP”, denunció Valencia.

La senadora cuestiona que la compra carece de justificación, ya que la provisión de un vehículo blindado era responsabilidad contractual de la UNP conforme al esquema de protección acordado.

La denuncia sobre la adquisición de una camioneta blindada pese a un convenio vigente interpela la transparencia, la rendición de cuentas y la administración responsable del presupuesto nacional en sectores sensibles como el de pensiones - crédito captura de pantalla Paloma Valencia / X

“Colpensiones habría pagado dos veces por un mismo servicio: compraron un carro para la presidencia a pesar de que le pagan a la UNP para que suministre este vehículo”, publicó Valencia. Añadió también: “Pareciera que a Jaime Dussán no le gustó la camioneta que le suministró la UNP y por eso habría ordenado gastar $404 millones en un nuevo carro”.

Críticas por uso de recursos públicos y llamado a investigación

Valencia calificó este gasto como “despilfarro en gastos innecesarios”, y acusó a Colpensiones de no proteger los fondos estatales a su cargo. “Así despilfarrarían los recursos de los colombianos”, sentenció la senadora, remarcando el alcance presupuestal del caso.

La congresista hizo un llamado urgente a la Contraloría General de la República para investigar el posible doble pago en el esquema de protección del presidente de Colpensiones.