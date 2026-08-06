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Atlético Nacional corre contra el tiempo para cerrar los fichajes de tres jugadores: esto se sabe

El cuadro verde debió esperar hasta los últimos días del mercado en la Liga BetPlay para avanzar con las negociaciones y terminar de armar la nómina de Lucas González

Atlético Nacional
Atlético Nacional cerraría el mercado de fichajes con cuatro refuerzos para el segundo semestre de 2026 - crédito Colprensa
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Atlético Nacional no tuvo un mercado de fichajes con muchas figuras ni contrataciones de peso, como en otros años, sino que el técnico Lucas González se enfocó en mantener la base de la plantilla del primer semestre y solo buscó jugadores para cubrir posiciones que quedaron libres, como en la portería con Franco Armani.

Fue así como el verde aceleró en los últimos días del mercado para cerrar a sus últimos tres refuerzos, de los que ya se tenía conocimiento hace un tiempo, pero hasta ahora llegó nueva información respecto a las negociaciones y el objetivo de cerrar el acuerdo previo al cierre del periodo de transferencias.

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De esta manera, el entrenador Lucas González contará con la plantilla completa para pelear por la Liga BetPlay, en la que arrancó con goleada 3-0 sobre Jaguares, y defender el tricampeonato de Copa Colombia, con el compromiso de octavos de final frente al Deportivo Cali.

El verde se acerca a tres fichajes importantes

Hasta el momento, la única contratación de los antioqueños para el segundo semestre de 2026 es Franco Armani, que llegó en reemplazo de David Ospina y en calidad de agente libre, pues Yeicar Perlaza, Kevin Parra y Luis Marquínez venían de ser prestados a otros clubes en el país.

El periodista Felipe Sierra, en su cuenta de X, afirmó que Atlético Nacional ya llegó a un acuerdo para las llegadas de Ian Poveda y Andrés Reyes, este último vuelve a la institución después de seis años, ya que debutó en el club y salió en 2020 para el Inter Miami de Estados Unidos, donde continuó toda su carrera.

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Andrés Reyes
Andrés Reyes, que jugó en el San Diego FC de la MLS, estaría listo para firmar contrato con Atlético Nacional - crédito @PSierraR/X

Con respecto a Poveda, el extremo terminó contrato con Internacional de Bogotá, estaba como agente libre y llegó a un acuerdo con el verde para viajar a Medellín y realizarse los exámenes médicos, además de que será el reemplazo de Eduard Bello, atacante que firmará con el Deportivo Cali.

Nacional también avanzó en las conversaciones por Elías Cabrera, como comentó Sierra, pues Vélez Sarsfield es dueño de sus derechos deportivos, se encuentra a préstamo en Tigre de Argentina y la idea es terminar la cesión para firmarle contrato, del que no se sabe si será compra o cesión.

Elías Cabrera
Elías Cabrera, jugador de Tigre, sería otro de los posibles refuerzos de Atlético Nacional - crédito Club Atlético Tigre

Con estas tres caras nuevas, el técnico Lucas González no pediría a nadie más en la plantilla, al parecer, pues desde el inicio aseguró que cuenta con una de las mejores nóminas del fútbol colombiano nombre por nombre, así que no quiso hacerle muchas modificaciones.

América en la mira

Con respecto a la parte deportiva, la goleada 3-0 sobre Jaguares fue un buen impulso para el entrenador bogotano, pese a la situación de violencia en las tribunas del estadio de Montería y el rival no era myuy fuerte, prueba de ello es que aún no gana ningún partido de la Liga BetPlay.

Es por eso que Nacional espera con ansias su compromiso frente al América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero el domingo 9 de agosto a las 8:15 p. m., cuando se espera una buena cantidad de aficionados para uno de los clásicos históricos del fútbol colombiano y de mucha tensión.

-crédito Santiago Álvarez/Colprensa
América viene de vencer a Once Caldas por 1-0 en Manizales, por la Liga BetPlay - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Los Diablos Rojos se encuentran en la cima de la tabla de posiciones con nueve puntos, puntaje perfecto en tres jornadas, además de contar con el goleador Yeison Guzmán con tres goles y el entrenador David González por fin consolidó una plantilla competitiva para pelear por el título.

El Nacional de Lucas González se verá por fin con un rival fuerte para saber de qué está hecho en el semestre, pues sus anteriores rivales eran Jaguares y Tigres, la escuadra de la segunda división que eliminó en Copa Colombia.

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