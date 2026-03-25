Bolívar celebró la salida de los presuntos acosadores de Caracol y advirtió sobre casos en el Congreso: “Son muchos y muy famosos”

El exsenador Gustavo Bolivar aseguró que no puede exponer casos de acoso sexual en el Congreso porque las víctimas no quieren denunciar - crédito John Paz/Colprensa

Denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión derivaron en la desvinculación laboral de dos reconocidos periodistas y presentadores: Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. El canal emitió un comunicado informando sobre la decisión, que, según aclaró, no implica la confirmación de ninguna responsabilidad por parte de los extrabajadores de la organización.

“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, indicó.

Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar se pronunció al respecto a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que calificó como un “triunfo de las víctimas” la salida de Orrego y de Vargas del canal de televisión.

De igual manera, indicó que hace falta que la justicia actúe con respecto a una denuncia que hizo en su momento una periodista, relacionada con un hecho de violencia sexual que involucraría a un expresidente de Colombia. Sin embargo, no mencionó los nombres de la mujer denunciante ni del exmandatario que sería responsable de los actos de agresión que sufrió.

Y, así como afirmó que se requiere de una investigación sobre ese caso en particular, también se refirió a otros hechos que, según detalló, no están en manos de las autoridades competentes porque las víctimas, que en su momento hacían parte del Congreso de la República, han optado por no exponer lo ocurrido.

“Como senador, denuncié en su momento el acoso que sufren muchas mujeres en el Congreso. Desafortunadamente, no logré que las víctimas hablaran. Seguro fueron amenazadas. Ojalá algún día lo hagan”, indicó Bolívar.

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar se pronunció sobre la salida de dos presentadores de Caracol Televisión - crédito @GustavoBolivar/X

De acuerdo con el exfuncionario, no puede dar a conocer los hechos que denunciaron las mujeres porque no cuenta con las pruebas para sostener las acusaciones y, en ese sentido, podría terminar siendo un “blanco jurídico” de las personas presuntamente involucradas. No obstante, aseguró que los presuntos agresores serían reconocidos.

“Se aterrarán de los nombres de los acosadores. Son muchos y muy famosos”, aseveró, afirmando que tiene pensado publicar algunos libros en los que expondrá algunos nombres “combinados”, con el fin de dejar en evidencia lo ocurrido, sin que se determine plenamente quiénes están implicados.

La congresista del Pacto Histórico María José Pizarro, que ahora es la jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, también se pronunció sobre los hechos ocurridos en Caracol Televisión, enviando un abrazo solidario a las periodistas. Aseguró que no están solas y que los presuntos agresores sexuales no las van a intimidar.

“Las mujeres no contamos con espacios seguros, ni en el trabajo, ni en las calles y muchas veces, tampoco en nuestros hogares”, indicó.

La congresista María José Pizarro Rodríguez aseguró que las denuncias de acoso en el Congreso no han tenido respuesta - crédito @PizarroMariaJo/X

Recalcó que, así como en los medios de comunicación se han presentado hechos de acoso sexual, en el Congreso de la República también se han documentado casos y, aunque ha tratado de enfrentar esas situaciones, el “tercer poder del Estado” sigue siendo un lugar violento para las mujeres.

Afirmó, además, que ha denunciado varios casos ocurridos en el Legislativo que, hasta el momento, no tienen respuesta alguna por parte de la institucionalidad, lo que evidencia, a su juicio, falta de voluntad y de acciones.

“A la institucionalidad le decimos con total claridad, el silencio y la revictimización también son formas de complicidad. Mientras tanto, miles de mujeres en Colombia siguen enfrentando una realidad dolorosa que no puede seguir siendo ignorada”, precisó.

Añadió: “En un momento en el que las voces de las mujeres, como lo hemos visto recientemente en denuncias públicas y ejercicios de verdad colectiva, siguen abriendo camino, es urgente que el país escuche y actúe. Cuentan conmigo en esta lucha. #RompamosElSilencio#MetooColombia”.