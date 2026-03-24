Motociclista denunció en TikTok presunta agresión por parte de agentes de tránsito en Bogotá: hubo patadas y empujones

Un video publicado por el creador de contenido anfer77 en TikTok expone un nuevo episodio de tensión entre ciudadanos y agentes de tránsito en Bogotá, donde se registraron empujones, insultos y acusaciones de maltrato durante un operativo en la vía pública - crédito anfer77 / TikTok

Las confrontaciones entre ciudadanos y la Policía de Tránsito en Bogotá suelen viralizarse en redes sociales, y el caso más reciente involucra al creador de contenido anfer77.

En un video difundido a través de TikTok, el usuario denunció haber sido víctima de un trato violento por parte de cinco agentes de tránsito en la capital.

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Durante la grabación, se observa una secuencia de empujones y gestos agresivos. El propio anfer77 narró: “Volvamos al inicio. Aquí empezó todo. El agente le tomó fotos a mis documentos con su teléfono personal. Presten atención a esto. Se los pondré en cámara lenta”. El video busca poner en evidencia la conducta de los funcionarios.

A lo largo del material, el denunciante ironiza sobre la reacción de los agentes: “Ellos dijeron lo empuje con la excusa de prender todo. Juzguen ustedes si lo empujé. Ni Neymar se atrevió a actuar así”. Además, describe distintos momentos de tensión y acusa a uno de los funcionarios de agredirlo físicamente: “Aquí la señora agente de tránsito me había dado una patada, por eso volteo a ver quién fue”.

Según el denunciante, los agentes trataron de intimidarlo - crédito - crédito anfer77 / TikTok

En las imágenes también se obsercó cómo el teléfono móvil del conductor terminó en el aire luego de que uno de los funcionarios le diera un manotazo.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales. Los espectadores no tardaron en manifestar sus dudas y reclamos tanto hacia el motociclista como hacia los funcionarios. Un usuario exigió: “Muestre el motivo de la detención?”. Otros fueron más allá al sugerir acciones legales: “Una demanda en fiscalía por daños y perjuicios y por calumnia”, propuso alguien en la sección de comentarios.

Algunos ciudadanos recomendaron alternativas administrativas para denunciar lo ocurrido. Uno escribió: “Una denuncia en la procuraduría invocando el artículo 6 de la Constitución y acusando el abuso de autoridad”. Otro usuario aportó datos sobre la localización del incidente al comentar: “Más Exacto; Av Guayacanes Con Cali”.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá cuenta con canales presenciales y virtuales para recibir quejas contra agentes civiles de tránsito - crédito @SectorMovilidad / X

La discusión digital incluyó voces que llamaron a la prudencia antes de emitir juicios. Un participante advirtió: “En estos casos se tiene que ver la opinión de parte y parte antes de hacer comentarios”.

Los Agentes Civiles de Tránsito desempeñan funciones públicas bajo la supervisión de la Secretaría Distrital de Movilidad. Cuando existen inconformidades respecto a su actuación, los ciudadanos pueden presentar quejas ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 10 del Decreto Distrital No. 672 de 2018, modificado por el Artículo 2° del Decreto Distrital 182 de 2022.

El trámite de estos reclamos puede realizarse de varias maneras. De forma presencial, las personas pueden acudir a la Calle 13 N.º 37-35, en el Área de Correspondencia. También existe la opción de canales virtuales: está habilitado el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (Pqrd). Además, los ciudadanos cuentan con la plataforma ‘Bogotá te escucha’ para hacer llegar sus inquietudes o denuncias.

Para integrarse como agente civil de tránsito en Bogotá se requiere técnico certificado en Seguridad Vial, vocación de servicio y licencia de conducción A1 - crédito @SectorMovilidad / X

La labor principal de los agentes de tránsito y de movilidad en Bogotá consiste en regular el flujo vehicular y peatonal, garantizar el cumplimiento de las normas viales, imponer comparendos, inmovilizar vehículos mediante grúa o cepo y levantar informes cuando ocurren accidentes. Estas tareas buscan fortalecer la seguridad vial, desarrollar actividades pedagógicas y contribuir a que el tráfico sea más fluido, sobre todo en los corredores prioritarios.

Los agentes trabajan en conjunto con la Policía de Tránsito, asegurando la coordinación en operativos y medidas preventivas. De esta manera, para quienes deseen integrarse al equipo de Agentes Civiles de Tránsito, se exige contar con técnico certificado en Seguridad Vial, demostrar vocación de servicio y tener licencia de conducción categoría A1.