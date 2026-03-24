Colombia

Accidente de avión de la Fac en Putumayo: comandante de las Fuerzas Militares reveló las primeras fotografías de uniformados heridos

El general Hugo Alejandro López aseguró que la institución ha dispuesto de todas sus capacidades para atender a las víctimas del siniestro, además de desplegar un equipo técnico para determinar las causas de incidente

Guardar
El comandante general destaca la
El comandante general destaca la valentía y fortaleza de los uniformados tras la tragedia aérea que dejó 128 militares afectados - crédito FF. MM/X

Tras 24 horas del accidente del avión Hércules C-130, que transportaba a 128 militares y se precipitó a tierra el lunes 23 de marzo de 2026, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, divulgó las primeras imágenes de los uniformados que llegaron a Bogotá para recibir atención médica.

A través de su cuenta de X, el alto oficial envió un sentido mensaje a los militares que se salvaron tras la colisión, al tiempo que reveló que ya tiene en su poder los relatos de los momentos previos y posteriores al accidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Anoche estuve en el Batallón de Sanidad Militar y en el Hospital Militar Central visitando a nuestros soldados heridos. Compartí con sus familias y escuché los difíciles momentos que vivieron durante esta tragedia”, señaló el oficial.

En su mensaje, López indicó que la institución ya desplegó un equipo técnico para la atención integral de las víctimas sobrevivientes y sus familias, mientras que otro frente intenta indagar sobre las causas que llevaron a la aeronave militar a no conseguir la velocidad necesaria para completar su carrera de ascenso.

El general Hugo Alejandro López
El general Hugo Alejandro López visita a soldados sobrevivientes y se reúne con sus familias en el Hospital Militar Central de Bogotá - crédito X

En cada uno de ellos reconozco su valentía, su entereza y su fortaleza. Su honor de ser soldados sigue ahí, intacto, más fuerte que nunca. Seguimos acompañándolos, apoyándolos y poniendo todas nuestras capacidades para su recuperación. Sus Fuerzas Militares y Colombia entera están con ustedes”, concluyó el general López.

Entretanto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha anunciado la apertura de una investigación rigurosa para determinar las causas del accidente aéreo que el 23 de marzo provocó la caída de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, con el saldo preliminar de 66 muertos y decenas de heridos.

La investigación sobre la causa
La investigación sobre la causa del accidente se centra en la imposibilidad de la aeronave de alcanzar la velocidad de ascenso necesaria - crédito FF. MM/X

La indagación institucional fue confirmada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien aseguró que la prioridad será ofrecer respuestas transparentes, rápidas y con pleno respeto por las víctimas

En la mañana del siniestro, 128 militares —entre soldados, policías y miembros de la tripulación— viajaban a bordo de la aeronave, de acuerdo con el reporte oficial. Además de las víctimas fatales, al menos 48 heridos fueron trasladados a Bogotá, 12 a Florencia y otros permanecen en el dispensario militar.

Las Fuerzas Militares publican las
Las Fuerzas Militares publican las primeras imágenes de los militares heridos en el accidente del avión Hércules C-130 - crédito FF. MM/X

El accidente de Puerto Leguízamo y la reacción oficial

El accidente ocurrió instantes después del despegue desde la pista del municipio de Puerto Leguízamo, cuando el avión Hércules colapsó por causas que aún no han sido esclarecidas.

El ministro Sánchez puntualizó que la indagatoria incluirá un análisis técnico de la aeronave y una evaluación de los factores operativos y de las condiciones de la pista. Las primeras hipótesis manejan la posibilidad de una falla al inicio del vuelo, sin que por ahora se hayan descartado otras alternativas.

Las autoridades militares despliegan un
Las autoridades militares despliegan un equipo técnico para la atención integral de las víctimas del siniestro del Hércules C-130 - crédito FF. MM/X

Sánchez destacó el impacto humano de la tragedia, al sostener que los fallecidos “no son cifras, son vidas, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país”.

En reconocimiento, el funcionario anunció la decisión de izar la bandera nacional a media asta. “Hoy Colombia está de luto”, agregó el ministro, en referencia directa al dolor colectivo generado por la pérdida de los integrantes de la Fuerza Pública.

El proceso, en palabras de Sánchez, se distinguirá por su celeridad y transparencia: “La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad”, aseguró en el comunicado.

La investigación buscará establecer si existieron fallas técnicas, problemas en la pista o errores operativos que expliquen la emergencia, y no descarta ninguna hipótesis mientras se realiza el análisis completo de la aeronave y las condiciones del vuelo.

Temas Relacionados

Accidente aéreoFuerza Aeroespacial ColombianaPuerto LeguízamoMilitares trasladados a BogotáColombia-noticias

Más Noticias

Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana en Putumayo - EN VIVO: han fallecido 68 uniformados

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el suceso también deja, por el momento, 57 militares heridos. Los lesionados reciben atención médica en Bogotá, Neiva y Florencia

Accidente avión de la Fuerza

Delincuentes se hacían pasar por agentes de la Sijín para engañar a sus víctimas en Medellín

La Secretaría de Seguridad y Convivencia aprovechó la ocasión para recordar a la ciudadanía que los verdaderos agentes de la entidad no pueden realizar procedimientos informales ni trasladar personas a lugares apartados

Delincuentes se hacían pasar por

Reconocida modelo de OnlyFans envió duro mensaje a O’Higgins, rival de Millonarios en Copa Sudamericana: “No me desnudo más hasta...”

Daniella Chávez cuestionó los resultados y las decisiones del estratega Lucas Bovaglio por los malos resultados del conjunto chileno

Reconocida modelo de OnlyFans envió

Resultado Dorado Mañana hoy 24 de marzo

Como todos los días, Infobae Colombia te comparte los números sorteados de este martes en una de las loterías más populares del país

Resultado Dorado Mañana hoy 24

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: victoria para Magnus Cort; Nairo Quintana y Santiago Buitrago llegan con el pelotón

El colombiano del Movistar Team y el del Bahrain Victorious llegaron con el pelotón de favoritos en el primer día de competencias, estando a 10 segundos del líder

Etapa 2 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

La imagen más esperada de

La imagen más esperada de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe genera reacción en redes sociales

Juanita Gómez revela nuevos testimonios de acoso sexual en medios colombianos tras investigaciones en Caracol Televisión: “Me enviaba mensajes obscenos”

Suspendieron los conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por conflicto en Medio Oriente: festival con los Jonas Brothers fue aplazado para noviembre

Isabella Ladera compartió emotivo mensaje tras un susto que vivió con su embarazo: “Oré tanto por esto”

Pirry reveló cómo se preparó para entrevistar al asesino serial Luis Alfredo Garavito: “Tres días con un perfilador del FBI”

Deportes

Etapa 2 de la Vuelta

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: victoria para Magnus Cort; Nairo Quintana y Santiago Buitrago llegan con el pelotón

Kylian Mbappé habló sobre los problemas derivados de su lesión y se confirmó si estará disponible para el partido contra Colombia

Por presunto abuso sexual, denunciaron a figura del Atlético Nacional ante la Fiscalía

Este es el campeón con el Manchester City convocado por selección rival de Colombia en el Mundial, para la fecha FIFA de marzo

Se conoció el posible reemplazo del técnico de Francia Didier Deschamps antes del amistoso contra Colombia: Zinédine Zidane sería el candidato principal