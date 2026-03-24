Accidente de avión de la Fac en Putumayo: comandante de las Fuerzas Militares reveló las primeras fotografías de uniformados heridos

El comandante general destaca la valentía y fortaleza de los uniformados tras la tragedia aérea que dejó 128 militares afectados - crédito FF. MM/X

Tras 24 horas del accidente del avión Hércules C-130, que transportaba a 128 militares y se precipitó a tierra el lunes 23 de marzo de 2026, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, divulgó las primeras imágenes de los uniformados que llegaron a Bogotá para recibir atención médica.

A través de su cuenta de X, el alto oficial envió un sentido mensaje a los militares que se salvaron tras la colisión, al tiempo que reveló que ya tiene en su poder los relatos de los momentos previos y posteriores al accidente.

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“Anoche estuve en el Batallón de Sanidad Militar y en el Hospital Militar Central visitando a nuestros soldados heridos. Compartí con sus familias y escuché los difíciles momentos que vivieron durante esta tragedia”, señaló el oficial.

En su mensaje, López indicó que la institución ya desplegó un equipo técnico para la atención integral de las víctimas sobrevivientes y sus familias, mientras que otro frente intenta indagar sobre las causas que llevaron a la aeronave militar a no conseguir la velocidad necesaria para completar su carrera de ascenso.

El general Hugo Alejandro López visita a soldados sobrevivientes y se reúne con sus familias en el Hospital Militar Central de Bogotá - crédito X

“En cada uno de ellos reconozco su valentía, su entereza y su fortaleza. Su honor de ser soldados sigue ahí, intacto, más fuerte que nunca. Seguimos acompañándolos, apoyándolos y poniendo todas nuestras capacidades para su recuperación. Sus Fuerzas Militares y Colombia entera están con ustedes”, concluyó el general López.

Entretanto, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha anunciado la apertura de una investigación rigurosa para determinar las causas del accidente aéreo que el 23 de marzo provocó la caída de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo, con el saldo preliminar de 66 muertos y decenas de heridos.

La investigación sobre la causa del accidente se centra en la imposibilidad de la aeronave de alcanzar la velocidad de ascenso necesaria - crédito FF. MM/X

La indagación institucional fue confirmada por el ministro de Defensa Pedro Sánchez, quien aseguró que la prioridad será ofrecer respuestas transparentes, rápidas y con pleno respeto por las víctimas

En la mañana del siniestro, 128 militares —entre soldados, policías y miembros de la tripulación— viajaban a bordo de la aeronave, de acuerdo con el reporte oficial. Además de las víctimas fatales, al menos 48 heridos fueron trasladados a Bogotá, 12 a Florencia y otros permanecen en el dispensario militar.

Las Fuerzas Militares publican las primeras imágenes de los militares heridos en el accidente del avión Hércules C-130 - crédito FF. MM/X

El accidente de Puerto Leguízamo y la reacción oficial

El accidente ocurrió instantes después del despegue desde la pista del municipio de Puerto Leguízamo, cuando el avión Hércules colapsó por causas que aún no han sido esclarecidas.

El ministro Sánchez puntualizó que la indagatoria incluirá un análisis técnico de la aeronave y una evaluación de los factores operativos y de las condiciones de la pista. Las primeras hipótesis manejan la posibilidad de una falla al inicio del vuelo, sin que por ahora se hayan descartado otras alternativas.

Las autoridades militares despliegan un equipo técnico para la atención integral de las víctimas del siniestro del Hércules C-130 - crédito FF. MM/X

Sánchez destacó el impacto humano de la tragedia, al sostener que los fallecidos “no son cifras, son vidas, son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, héroes y heroínas que hoy dejan un vacío irreparable en sus familias y en todo el país”.

En reconocimiento, el funcionario anunció la decisión de izar la bandera nacional a media asta. “Hoy Colombia está de luto”, agregó el ministro, en referencia directa al dolor colectivo generado por la pérdida de los integrantes de la Fuerza Pública.

El proceso, en palabras de Sánchez, se distinguirá por su celeridad y transparencia: “La investigación será rigurosa, transparente y con la máxima celeridad posible. El país conocerá la verdad”, aseguró en el comunicado.

La investigación buscará establecer si existieron fallas técnicas, problemas en la pista o errores operativos que expliquen la emergencia, y no descarta ninguna hipótesis mientras se realiza el análisis completo de la aeronave y las condiciones del vuelo.