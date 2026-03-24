Colombia está ‘ad portas’ de un deterioro económico sin precedentes, alertó la presidenta del Consejo Gremial: “No resiste un análisis serio”

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial - crédito Colprensa

Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta del Consejo Gremial Nacional, expresó su preocupación frente a las consecuencias que tendría Colombia si se mantiene vigente uno de los decretos económicos expedidos por el gobierno de Gustavo Petro durante la emergencia económica decretada por la temporada invernal en el Caribe colombiano.

La directiva, en su análisis emitido a través de su cuenta de X, recalcó que de mantenerse el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, implementado en el Decreto Legislativo 173 de 2026, “Colombia está a menos de 10 días de un deterioro económico sin precedentes”.

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Este tributo fue diseñado para recaudar fondos que permitan enfrentar la crisis, pero ha generado preocupación en el sector empresarial por su posible impacto negativo en la estructura productiva nacional.

Según la presidenta del Consejo Gremial Nacional, el impuesto, al gravar el patrimonio corporativo, representa un castigo para las empresas que han invertido en Colombia.

“Miles de empresas no podrán pagar dicho tributo injusto y terminarán por quebrarse. Por eso debemos diferenciar lo que sería un recaudo eficiente versus este intento de asfixiar al tejido productivo. Gravar de esta manera el patrimonio corporativo castiga a las empresas por haber invertido en el país”, indicó en una extensa publicación hecha en la red social mencionada.