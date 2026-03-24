Colombia

Aranceles en Estados Unidos presionan al pescado colombiano pero exportaciones crecieron más de 11%

Las ventas externas del sector pesquero alcanzaron los USD155 millones en 2025, impulsadas principalmente por la tilapia, mientras productores buscan nuevos mercados

Guardar
La exportación de pescado colombiano
La exportación de pescado colombiano alcanzó los USD155 millones en 2025, mostrando un crecimiento del 11,6 % respecto al año anterior - crédito Secretaría de Salud

En las mesas colombianas, especialmente durante Semana Santa, el pescado vuelve a ocupar un lugar central. Pero detrás de ese aumento en el consumo local hay una historia que trasciende las cocinas, la del sector pesquero que, pese a las presiones del comercio internacional, mantiene cifras en crecimiento.

El comportamiento de las exportaciones da cuenta de un panorama que combina avances y desafíos. Mientras algunos mercados se fortalecen, otros pierden peso, en medio de un contexto marcado por aranceles y la necesidad de diversificar destinos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estados Unidos sigue siendo el
Estados Unidos sigue siendo el principal destino del pescado colombiano, con una participación del 72,6 % de las exportaciones y compras por USD112,5 millones en 2025 - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

Lejos de frenarse, la industria muestra capacidad de adaptación. Los resultados de 2025 reflejan una dinámica positiva que contrasta con las dificultades externas y deja ver un sector que sigue encontrando oportunidades.

Las últimas cifras indican que las exportaciones pesqueras colombianas alcanzaron los USD155 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 11,6% frente a los USD138,9 millones registrados en 2024. Este aumento se dio incluso con la imposición de aranceles en mercados clave, lo que evidencia la capacidad del sector para sostener su competitividad.

En ese contexto, el transporte aéreo continúa siendo el principal canal para estas exportaciones. Cerca del 71,8% de los envíos se realizaron por esta vía, una señal de la importancia de la logística para garantizar la frescura y calidad del producto en mercados internacionales.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino del pescado colombiano, concentrando el 72,6% de las exportaciones en 2025, con compras por USD112,5 millones. La tilapia, en distintas presentaciones, sigue siendo el producto estrella en ese mercado, con una participación superior al 90% de los envíos hacia ese país.

Un arancel del 10 %
Un arancel del 10 % desafía las exportaciones colombianas de pescado a Estados Unidos, impulsando estrategias de competitividad en el sector - crédito Colprensa

Sin embargo, este liderazgo no está exento de retos. Las exportaciones hacia Estados Unidos enfrentan un arancel del 10%, lo que obliga a los exportadores a ajustar sus estrategias para mantener su presencia en ese mercado sin perder competitividad. En paralelo, otros destinos comienzan a ganar relevancia. Canadá, por ejemplo, superó por primera vez la barrera de los USD2 millones en compras, alcanzando los USD2,1 millones en 2025. Este crecimiento del 19,9% frente al año anterior le permitió posicionarse como el quinto mayor destino del sector.

La trucha, en sus distintas presentaciones, es el producto más demandado en ese país, lo que abre nuevas oportunidades para diversificar la oferta exportable colombiana. No todos los mercados, sin embargo, siguen la misma tendencia. Guatemala, que en 2024 ocupaba el segundo lugar como comprador del sector principalmente de atún, registró una caída significativa en 2025. Sus importaciones pasaron de USD6,7 millones a USD1,6 millones, lo que representa una disminución del 76,1% y lo relegó al séptimo lugar.

Este tipo de variaciones refuerza la necesidad de ampliar la presencia en nuevos destinos y reducir la dependencia de unos pocos mercados. En un entorno global cambiante, la diversificación se convierte en una estrategia clave para sostener el crecimiento.

La tilapia se consolida como
La tilapia se consolida como el producto estrella del sector pesquero colombiano, representando más del 90 % de los envíos hacia Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A nivel interno, la producción y exportación del sector pesquero se concentra en pocas regiones. Tres departamentos reúnen más del 80% de las ventas externas, consolidando polos productivos con alto impacto en la economía local. El Huila lidera ampliamente este panorama, con el 44,8% de las exportaciones nacionales. En 2025, alcanzó ventas por USD69,5 millones, impulsadas principalmente por la tilapia en sus diferentes presentaciones. Este resultado representó un crecimiento del 9,8% frente al año anterior. Antioquia ocupa el segundo lugar, con exportaciones que superan los USD40 millones. Sus envíos, centrados también en la tilapia fresca, refrigerada y en filete, registraron un aumento del 10,7%, consolidando su papel dentro del sector.

Por su parte, el Valle del Cauca mostró uno de los crecimientos más destacados. Sus exportaciones pasaron de USD11,1 millones en 2024 a USD18 millones en 2025, lo que equivale a un incremento del 61,9%. Este desempeño refleja un fortalecimiento de su capacidad productiva y exportadora. En medio de este panorama, la llegada de Semana Santa representa un impulso adicional para el sector. La alta demanda interna se suma al dinamismo de las exportaciones, configurando un momento clave para productores y comercializadores.

Temas Relacionados

Aranceles EE. UU.Estados UnidosSector pesqueroExportacionesColombia-Noticias

Más Noticias

Indignación en Quindío por la entrega de una estatua de John Lennon por parte del exnarco Carlos Lehder

El exnarco encabezó un evento departamental en el que contó detalles de la obra de arte que realizó Rodrigo Arenas Betancourt

Indignación en Quindío por la

Así reaccionaron las redes sociales a la salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas tras denuncias por acoso en Caracol Televisión

El comunicado del canal y las decisiones laborales generaron una ola de comentarios en redes, donde se abrió el debate sobre acoso laboral y sexual en los medios de comunicación

Así reaccionaron las redes sociales

Qué se debe hacer para pensionarse de manera anticipada en Colpensiones en 2026: hay varios documentos que son clave

Ahora existen alternativas que dependen de situaciones de salud, riesgo laboral o perfil familiar, lo que amplía las posibilidades de retiro a diferentes grupos ocupacionales y personales

Qué se debe hacer para

Roy Barreras denuncia caos en hospitales y falta de medicamentos: “Se está muriendo gente”

El candidato presidencial aseguró que la reforma al sistema de salud es indispensable, pero cuestionó cómo el Gobierno de Gustavo Petro la intentó llevar a cabo y señaló deficiencias en su planificación, en un claro distanciamiento con el Ejecutivo

Roy Barreras denuncia caos en

Senado definió comisión que decidirá el futuro de la reforma a la salud tras su hundimiento: así quedó conformada

La instancia estará conformada por los presidentes de seis comisiones constitucionales y deberá presentar un informe a la plenaria, que decidirá si acoge o rechaza un recurso de apelación presentado

Senado definió comisión que decidirá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri relató la situación

Andrea Valdiri relató la situación que enfrenta con una madre por oferta de regalar fiestas de 15 años: “Estoy buscando niñas con 0% de posibilidades”

Karina García reveló si planea tener un hijo con Kris R: “Una mini ‘Kabrita’”

Crítican a los hermanos de Darío Gómez por mensaje en apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, en la tumba del fallecido cantante

Daniela Álvarez enfrentó queja de algunos vecinos por el ruido de su prótesis durante el entrenamiento en casa: “Está prohibido”

Matías Mier habría reaccionado a las declaraciones de Melissa Martínez sobre su infidelidad: “Ya supérame”

Deportes

Deportivo Pereira sufre nueva sanción

Deportivo Pereira sufre nueva sanción de la FIFA: las deudas vuelven a golpear al equipo Matecaña

Néstor Lorenzo dio la razón para convocar a James Rodríguez a la selección Colombia: así encontró al volante

Nairo Quintana fue elogiado por exciclista español campeón del Tour de Francia tras anunciar su retiro: “Ha sido uno de mis mayores rivales”

Atlético Nacional se pronunció sobre las acusaciones por presunto abuso sexual de Nicolás Rodríguez

Colombia vs. Croacia: hora y dónde ver el primer amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA