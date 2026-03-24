Aranceles en Estados Unidos presionan al pescado colombiano pero exportaciones crecieron más de 11%

La exportación de pescado colombiano alcanzó los USD155 millones en 2025, mostrando un crecimiento del 11,6 % respecto al año anterior - crédito Secretaría de Salud

En las mesas colombianas, especialmente durante Semana Santa, el pescado vuelve a ocupar un lugar central. Pero detrás de ese aumento en el consumo local hay una historia que trasciende las cocinas, la del sector pesquero que, pese a las presiones del comercio internacional, mantiene cifras en crecimiento.

El comportamiento de las exportaciones da cuenta de un panorama que combina avances y desafíos. Mientras algunos mercados se fortalecen, otros pierden peso, en medio de un contexto marcado por aranceles y la necesidad de diversificar destinos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estados Unidos sigue siendo el principal destino del pescado colombiano, con una participación del 72,6 % de las exportaciones y compras por USD112,5 millones en 2025 - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

Lejos de frenarse, la industria muestra capacidad de adaptación. Los resultados de 2025 reflejan una dinámica positiva que contrasta con las dificultades externas y deja ver un sector que sigue encontrando oportunidades.

Las últimas cifras indican que las exportaciones pesqueras colombianas alcanzaron los USD155 millones en 2025, lo que representa un crecimiento del 11,6% frente a los USD138,9 millones registrados en 2024. Este aumento se dio incluso con la imposición de aranceles en mercados clave, lo que evidencia la capacidad del sector para sostener su competitividad.

En ese contexto, el transporte aéreo continúa siendo el principal canal para estas exportaciones. Cerca del 71,8% de los envíos se realizaron por esta vía, una señal de la importancia de la logística para garantizar la frescura y calidad del producto en mercados internacionales.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino del pescado colombiano, concentrando el 72,6% de las exportaciones en 2025, con compras por USD112,5 millones. La tilapia, en distintas presentaciones, sigue siendo el producto estrella en ese mercado, con una participación superior al 90% de los envíos hacia ese país.

Un arancel del 10 % desafía las exportaciones colombianas de pescado a Estados Unidos, impulsando estrategias de competitividad en el sector - crédito Colprensa

Sin embargo, este liderazgo no está exento de retos. Las exportaciones hacia Estados Unidos enfrentan un arancel del 10%, lo que obliga a los exportadores a ajustar sus estrategias para mantener su presencia en ese mercado sin perder competitividad. En paralelo, otros destinos comienzan a ganar relevancia. Canadá, por ejemplo, superó por primera vez la barrera de los USD2 millones en compras, alcanzando los USD2,1 millones en 2025. Este crecimiento del 19,9% frente al año anterior le permitió posicionarse como el quinto mayor destino del sector.

La trucha, en sus distintas presentaciones, es el producto más demandado en ese país, lo que abre nuevas oportunidades para diversificar la oferta exportable colombiana. No todos los mercados, sin embargo, siguen la misma tendencia. Guatemala, que en 2024 ocupaba el segundo lugar como comprador del sector principalmente de atún, registró una caída significativa en 2025. Sus importaciones pasaron de USD6,7 millones a USD1,6 millones, lo que representa una disminución del 76,1% y lo relegó al séptimo lugar.

Este tipo de variaciones refuerza la necesidad de ampliar la presencia en nuevos destinos y reducir la dependencia de unos pocos mercados. En un entorno global cambiante, la diversificación se convierte en una estrategia clave para sostener el crecimiento.

La tilapia se consolida como el producto estrella del sector pesquero colombiano, representando más del 90 % de los envíos hacia Estados Unidos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A nivel interno, la producción y exportación del sector pesquero se concentra en pocas regiones. Tres departamentos reúnen más del 80% de las ventas externas, consolidando polos productivos con alto impacto en la economía local. El Huila lidera ampliamente este panorama, con el 44,8% de las exportaciones nacionales. En 2025, alcanzó ventas por USD69,5 millones, impulsadas principalmente por la tilapia en sus diferentes presentaciones. Este resultado representó un crecimiento del 9,8% frente al año anterior. Antioquia ocupa el segundo lugar, con exportaciones que superan los USD40 millones. Sus envíos, centrados también en la tilapia fresca, refrigerada y en filete, registraron un aumento del 10,7%, consolidando su papel dentro del sector.

Por su parte, el Valle del Cauca mostró uno de los crecimientos más destacados. Sus exportaciones pasaron de USD11,1 millones en 2024 a USD18 millones en 2025, lo que equivale a un incremento del 61,9%. Este desempeño refleja un fortalecimiento de su capacidad productiva y exportadora. En medio de este panorama, la llegada de Semana Santa representa un impulso adicional para el sector. La alta demanda interna se suma al dinamismo de las exportaciones, configurando un momento clave para productores y comercializadores.