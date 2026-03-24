Alias Zarco Aldinever, quien habría ordenado el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, está vivo, afirmó la fiscal Luz Adriana Camargo: esta es la recompensa que ofrecen por él

José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, uno de los responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Insight Crime

La Fiscalía General de la Nación confirmó la situación de José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco, señalado de haber ordenado el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en medio de la investigación del caso de su magnicidio.

En una rueda de prensa ofrecida por Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal General de la Nación, la mañana del 24 de marzo de 2026, la funcionaria enfatizó que este delincuente continúa con vida, pese a algunas especulaciones.

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“No tenemos evidencia de que esté muerto. Para nosotros, el ‘Zarco Aldinever’ está vivo”, afirmó el fiscal General al ser consultado por periodistas, quienes indagaron sobre la existencia de pruebas concretas tras los rumores sobre su presunto asesinato.

La orden de captura contra alias El Zarco Aldinever se gestionó formalmente después de que cesaran las conversaciones de paz ligadas al proceso, eliminando lo que se había percibido públicamente como un obstáculo legal anterior.

Acerca de los señalamientos sobre la demora en la activación del procedimiento judicial, los reporteros insistieron en conocer la razón por la que no se procedió de inmediato tras el fin del diálogo: “¿Por qué tanta demora en activar una orden de captura en contra del Zarco Aldinever cuando, pues ya no estaba la excusa del proceso de paz?”, plantearon en el encuentro con el fiscal General.

En rueda de prensa, la Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre la situación de José Aldinever Sierra, alias El Zarco Aldinever. La entidad aseguró que no existen pruebas de su fallecimiento y que, para las autoridades, se encuentra vivo, desmintiendo así los rumores que circulaban - crédito Fiscalía

Sobre los rumores de un posible asesinato cometido por el Ejército de Liberación Nacional, la respuesta oficial fue contundente: “No hay ninguna evidencia corroborativa respecto del rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional. Ese es un rumor”, recalcó el titular de la Fiscalía.

Con base en esta postura, se expidió y solicitó formalmente la orden de captura, respaldando la continuidad del proceso judicial contra el “Zarco Albinéver”.

Perfil de el Zarco Aldinever

El Gobierno colombiano enfrentó una crisis en las negociaciones de paz tras el ataque que dejó en coma al precandidato Miguel Uribe Turbay. El episodio generó cuestionamientos sobre la participación de alias Zarco Aldinever como negociador y sobre el estatus de los diálogos con la disidencia guerrillera.

En marzo de 2025, la Coordinadora Nacional pidió que José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como el “Zarco Aldinever”, fuera retirado de la mesa de negociación. La solicitud se produjo después de que el grupo rompiera con la ‘Segunda Marquetalia’ y el propio Aldinever quedara excluido del proceso.

El 7 de junio se produjo el atentado sicarial contra Uribe Turbay, quien permaneció en coma durante dos meses. Solo un mes después del ataque, el presidente Gustavo Petro anunció el retiro oficial de la designación de Aldinever como negociador de paz.

El Zarco, jefe militar de la Segunda Marquetalia, y el senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado que ha puesto en alerta la seguridad de líderes políticos en Colombia - crédito Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram

Las autoridades negaron que existieran negociaciones vigentes con la Segunda Marquetalia durante el tiempo en que se planeó y ejecutó el atentado. “La Segunda Marquetalia no adelantaba negociaciones con el Gobierno cuando participaron, bajo órdenes de la junta del narcotráfico, en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay”, sostuvo el presidente Petro, quien también recordó que “las personas Santrich e Iván Márquez murieron o quedaron incapacitados mucho antes de estos sucesos, cuando era gobierno el presidente Duque”.

Desde noviembre de 2024, la Consejería Comisionada de Paz —encabezada por Otty Patiño— afirmó que “no existe ninguna mesa de negociación, acercamiento ni diálogo entre el Gobierno nacional y este grupo armado ilegal”. Esta declaración buscó zanjar la controversia sobre posibles contactos oficiales tras la fractura de la Segunda Marquetalia.

En respuesta a la pregunta sobre el estado de las negociaciones de paz con la disidencia, la Consejería aseguró que todo canal de comunicación quedó suspendido desde finales de 2024. El proceso formal se interrumpió cuando el líder guerrillero “Iván Márquez” desconoció la mesa instalada meses antes en Caracas, impulsando la reorganización de los demás grupos en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

José Manuel Sierra Sabogal, alias El zarco Aldinever - crédito Insight Crime

El Gobierno había reconocido en febrero de 2024 a nueve representantes de la ‘Segunda Marquetalia’ como negociadores, entre ellos Aldinever. Pero la suspensión de las negociaciones en noviembre de ese año y la fractura interna del grupo precipitaron el retiro paulatino de los delegados y el distanciamiento oficial.

A pesar de la ruptura, la reactivación de las órdenes de captura contra los exnegociadores tardó varios meses. La demora alimentó el debate sobre la responsabilidad del Ejecutivo en el seguimiento a los disidentes y la protección de las víctimas, especialmente tras el ataque contra Uribe Turbay.

La mesa de diálogo instalada el 24 de junio de 2024 en Caracas quedó deslegitimada cuando dos de sus estructuras, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, decidieron continuar los diálogos separándose de la Segunda Marquetalia. El nuevo bloque, con respaldo oficial, asumió la representación en la negociación bajo un nuevo nombre.

Desde la fractura, el Gobierno insistió en que no mantuvo contactos con la facción involucrada en el atentado. Tanto el presidente como la Consejería de Paz desmintieron cualquier vínculo con los responsables del crimen, subrayando la desvinculación institucional desde noviembre de 2024.