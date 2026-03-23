Mujer embestida por una vaca en El Ubérrimo denuncia que suspendieron su indemnización: asegura que hay presión de trabajadores de la hacienda

Imagen de referencia - Los hechos ocurrieron en 2022, donde los propietarios de la hacienda le estaban suministrando su pago por el accidente, pero que fue suspendido en septiembre de 2025 sin razón alguna- crédito Colprensa

Elizabeth Herrera Peinado, una mujer de 65 años de edad, fue víctima de un accidente grave cuando una vaca la embistió mientras caminaba por un sendero cercano a la finca El Ubérrimo, la reconocida hacienda de propiedad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con la investigación realizada por el portal digital Casa Macondo, los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2022, en la vereda El Campano, corregimiento de Sabanal, zona rural de Montería (norte de Colombia), cuando el animal la embistió por la espalda.

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Incluso, el expediente judicial revelado por el citado medio de comunicación señaló que el incidente fue visto por dos trabajadores de la hacienda sin que intervinieran en la acción. Solo un tercer trabajador ahuyentó a las reses y auxilió a la trabajadora, que fue trasladada hasta un centro médico cercano.

La vaca de la hacienda El Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe Vélez, embistió a Elizabeth Herrera Peinado, causándole una incapacidad permanente en el brazo izquierdo - crédito Captura Google Maps

La dama, que realizaba labores rurales y domésticas, quedó con una incapacidad permanente en el brazo izquierdo tras sufrir una fractura multifragmentada que requirió cirugía para implantar placas y tornillos.

La empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., bajo representación de Lina Moreno de Uribe, esposa del exmandatario colombiano, asumió inicialmente una indemnización mensual durante casi tres años, con un monto de un millón de pesos a sus cuentas bancarias, justificados como “Accidente vaca” en los comprobantes escritos a mano por empleados de la tesorería de El Ubérrimo.

Sin embargo, la familia de Herrera Peinado aseguró al portal digital que la indemnización concluyó abruptamente en septiembre de 2025, con lo cual la afectada quedó sin sustento económico.

Al no recibir explicación ni respuesta, la familia de Herrera recurrió a la vía legal. El abogado Daniel Francisco Pacheco Peroza radicó en enero de 2026 la demanda civil ante el Centro de Servicios Judiciales de Montería, reclamando 95 millones de pesos por daño emergente, lucro cesante y daño a la vida de relación.

Imagen de referencia - Elizabeth Herrera y sus familiares reportaron episodios de intimidación y presiones de trabajadores de la hacienda de Álvaro Uribe desde el inicio del proceso legal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Presiones por trabajadores de El Ubérrimo

No obstante, la mujer y sus familiares refieren un ambiente de intimidación desde que iniciaron el proceso legal. El jurista, en diálogo con Casa Macondo, días posteriores a la radicación de la acción civil, un trabajador de El Ubérrimo acudió recientemente a la vivienda de Herrera para persuadirla de desistir de la demanda.

“Ella quedó muy nerviosa con esa visita. Me dijo que lo mejor era desistir del proceso”, manifestó el representante de la familia de la trabajadora al medio digital citado.

Además, Pacheco expuso otro episodio de maltrato cuando la invitaron a la hacienda con el pretexto de entregarle leche y allí fue insultada por empleados. La mujer ha evitado comunicarse telefónicamente con su defensor debido al temor de ser interceptada.

Ni Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. ni Álvaro Uribe han ofrecido declaraciones sobre el caso - crédito Reuters

Ante esta denuncia, ni la empresa familiar ni el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez han emitido pronunciamientos al respecto. Mientras tanto, el abogado de Elizabeth Herrera Peinado intentará reunir ánimos en la familia para sostener la reclamación judicial, toda vez que el accidente ha condicionado de forma permanente la vida de la mujer.

La hacienda El Ubérrimo, mencionada recurrentemente en la vida pública de Álvaro Uribe Vélez, posee 1.500 hectáreas en las planicies agrícolas de Córdoba y es tradicional punto de encuentro de figuras políticas y personalidades nacionales.

El predio ha estado involucrado en procesos judiciales notables: en 2022 la Agencia Nacional de Tierras ordenó recuperar 8,3 hectáreas que Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S. explotó aunque pertenecían a la Nación.

Allí mismo, Uribe Vélez cumplió reclusión domiciliaria impuesta por la Corte Suprema de Justicia, hasta ser absuelto en octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá en una causa de 12 años vinculada al soborno de testigos y fraude procesal.

El Ubérrimo, en Córdoba, es un predio de 1.500 hectáreas involucrado en otros procesos judiciales, incluida la recuperación de tierras y la reclusión domiciliaria del expresidente Uribe - crédito Captura Google Maps

Problemas para cultivar en tierras de El Ubérrimo

Tras la recuperación de los baldíos, organizaciones sociales denunciaron dificultades en las tierras entregadas, ya que presentan una compactación severa, dificultando la siembra de alimentos y forzando a las familias beneficiarias a impulsar proyectos de recuperación para garantizar su productividad agrícola.

“La tierra es bien árida, pues por lo que el ganado, me imagino que años ahí pisoteando esta tierra, es muy dura, porque nosotros ya iniciamos con un cultivo y no nos fue tan bien”, relató Carmenza Gómez, integrante de la asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, en declaraciones dadas a Noticias Uno.

La compactación del suelo en El Laguito II en San Carlos dificulta la siembra y afecta la productividad agrícola de los campesinos beneficiarios - crédito Agencia Nacional de Tierras

Según la organización campesina, el uso prolongado del terreno para ganadería, sumado al pisoteo de las vacas, habría endurecido el suelo, reduciendo su capacidad para absorber agua y nutrientes.

Este deterioro ha implicado grandes obstáculos para el inicio de ciclos productivos exitosos, lo que llevó a los beneficiarios a explorar líneas de crédito para restaurar la fertilidad. Además, se propone la creación de una escuela de formación campesina para transferir conocimientos y mejorar la gestión agrícola en la región.