Colombia

Ingrid Betancourt celebró resultados de encuesta del CNC, que tienen a Paloma Valencia como escolta de Iván Cepeda: “Cogió vuelo”

La excandidata al Senado y directora del partido Oxígeno, que hace parte de la coalición tras La Gran Consulta por Colombia, se mostró entusiasmada por resultados de la medición, que muestran a la aspirante de centro-derecha en el segundo lugar con considerable ventaja sobre Abelardo de la Espriella

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La excandidata presidencial valoró el impacto de la medición en la que la senadora del Centro Democrático registró un 22,2% de apoyo, frente al 34,5% del senador del Pacto Histórico - crédito @IbetancourtCol/X

La directora del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, celebró el domingo 22 de marzo de 2026 los resultados de la última encuesta presidencial del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que posicionan a la senadora Paloma Valencia como la principal rival del también congresista Iván Cepeda en la carrera por la Casa de Nariño. Contienda para la que restan 70 días, pues está programada para el domingo 31 de mayo.

La dirigente que integra la coalición tras La Gran Consulta por Colombia destacó el avance de Valencia y llamó a la unidad de cara a la jornada que se avecina. De acuerdo con la medición divulgada por la revista Cambio, solo la parlamentaria lograría un empate técnico frente a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, lo que causó reacciones en la escena política nacional, ante la contundencia de este balance.

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La excandidata presidencial Ingrid Betancourt
La excandidata presidencial Ingrid Betancourt destacó el impacto de la dupla Paloma Valencia - Juan Daniel Oviedo, con miras a la primera vuelta - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Paloma Valencia cogió vuelo y viene respaldada por el tecnicismo de (Juan Daniel) Oviedo y toda la capacidad de los integrantes de La Gran Consulta”, afirmó Betancourt, que reiteró la consolidación de la dupla surgida tras las elecciones interpartidistas del 8 de marzo y el impulso que ha dado a la campaña la definición de la fórmula vicepresidencial en el segundo más votado, como lo es el caso del exconcejal de Bogotá.

“Así las cosas, hoy Colombia amanece con dos campañas presidenciales. La extrema izquierda con Cepeda, Petro y los grupos al margen de la ley, y la de Paloma y Oviedo, con colombianos honestos, gente de bien que creen en el diálogo, incluso con personas muy distintas, unas de derecha a derecha y otros de izquierda a izquierda”, señaló la excandidata presidencial, que estuvo secuestrada durante seis años por las Farc.

Iván Cepeda, Abelardo de la
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo, según el CNC; aunque la senadora de centro-derecha fue la que tuvo un notable incremento en su respaldo - crédito AP - REUTERS

¿Cómo le fue a Paloma Valencia en la encuesta del CNC?

Según el reporte de Cambio apoyado en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Cepeda lidera la intención de voto en primera vuelta con un 34,5%, seguido por Valencia con el 22,2%. El tercer puesto lo ocupa Abelardo de la Espriella, que sumó 15,4%; más atrás están Claudia López (3,7%) y Sergio Fajardo (3,6%). Por su parte, el voto en blanco alcanza 6,5%, mientras que los indecisos representan el 8%.

El entusiasmo de Betancourt se centró en el escenario de segunda vuelta revelado por la encuesta, en el que la senadora obtendría un 42,9% frente al 43,3% de Cepeda; diferencia que se ubica dentro del margen de error. “Las encuestas hoy reflejan lo que se siente y se oye: todo el mundo está hablando de Paloma y Oviedo. Todo el mundo sabe que la única forma que se le puede ganar a Cepeda y a Petro”, remarcó Betancourt.

Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo sumaron esfuerzos tras la alianza sellada el 12 de marzo, cuatro días después de la consulta interpartidista - crédito Sergio Acero/REUTERS

E instó a los demás aspirantes a reflexionar sobre sus posibilidades y a sumarse a una gran coalición democrática. “Es ahora cuando se debe la grandeza de los demás participantes de la contienda, desarmar la palabra, deponer los sueños personales para que podamos derrotar lo que todos queremos derrotar y que solo Paloma y Oviedo hoy pueden”, agregó la política, que extendió la invitación a De la Espriella y Fajardo.

El llamado a la unidad incluyó una referencia al proceso de articulación de esta alianza. “Si Oviedo y Valencia lograron unirse a pesar de tantas diferencias, entonces todas las puertas están abiertas con generosidad, respeto, responsabilidad, para una gran coalición democrática donde quepan todos, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos puede alejar”, sostuvo Betancourt en su pronunciamiento en redes sociales.

Por último, insistió en que esta candidatura representa una atractiva alternativa frente al oficialismo. “El rival a vencer es Cepeda y detrás está Petro y todo el engaño, la mentira, la muerte que trajo el Pacto Histórico. Nuestro destino está al frente de nuestros ojos. Unos van a desaparecer de los libros de historia, otros se van a crecer. Porque además de un corazón muy grande, Paloma tiene las alas abiertas para acoger a todos”, dijo.

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