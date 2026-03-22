Colombia

“No se puede hacer política sin políticos”: partidos evalúan apoyos en la primera vuelta presidencial en Colombia

Los partidos tradicionales en Colombia analizan a quién respaldar en la primera vuelta presidencial, mientras crece la disputa entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por consolidar apoyos frente a Iván Cepeda

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La contienda por la Presidencia
La contienda por la Presidencia de Colombia 2026 suma 8 fórmulas inscritas y espera más candidaturas antes del cierre oficial - crédito Luisa González/Reuters/Colprensa/Mateo Riaños/Infobae

Los partidos tradicionales en Colombia mantienen incertidumbre sobre su apoyo en la primera vuelta presidencial, en medio de la disputa entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia por consolidar alianzas, según información obtenida por Revista Semana. Las colectividades buscan definir una estrategia que les permita incidir en el resultado electoral.

Tras las consultas del 8 de marzo, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia concentran la atención de los partidos, que buscan una figura capaz de enfrentar a Iván Cepeda en la contienda presidencial, según información obtenida por Revista Semana. Ninguna de estas colectividades presentó candidato propio, lo que ha intensificado las negociaciones internas.

El rechazo de Abelardo de la Espriella a recibir apoyos de partidos tradicionales ha reconfigurado el escenario político y acercado a varias colectividades a la campaña de Paloma Valencia, sin que hasta ahora exista una decisión formal. Este contexto ha llevado a que los partidos opten por la prudencia antes de definir su postura.

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Tensiones internas y decisiones en pausa

Abelardo de la Espriella ha mantenido su postura de distancia frente a las estructuras tradicionales. “No hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder. No conectamos con las prácticas de la vieja política”, afirmó el candidato, citado por Revista Semana, al explicar su estrategia como outsider en la contienda.

En esa misma línea, el aspirante cuestionó la posibilidad de alianzas con sectores políticos tradicionales. “¿Cómo hace uno para recibir a todos los partidos... cuando tienen en sus filas a gente que ha sido cómplice del Gobierno Petro en la destrucción de Colombia?”, señaló, citado por ese medio de comunicación, marcando una posición que ha generado tensiones con varias colectividades.

Estas declaraciones provocaron debates internos en partidos como Cambio Radical, donde algunos líderes consideraron que el mensaje del candidato los excluye de cualquier acercamiento. En ese partido, la discusión se trasladó a sus órganos internos, con posturas divididas entre respaldarlo o buscar otras alternativas.

Movimientos políticos y cálculo electoral

Ante ese escenario, varias colectividades han comenzado a inclinarse hacia la candidatura de Paloma Valencia, aunque sin tomar decisiones oficiales. “Irá hasta después de Semana Santa”, afirmó un miembro del Partido de La U, citado por Revista Semana, al referirse al momento en que definirán su apoyo.

Dentro de estas colectividades se reconoce que la negativa de De la Espriella a recibir apoyos ha influido en la reconfiguración de alianzas. Algunos sectores consideran que no pueden respaldar una candidatura que los excluye, mientras otros prefieren esperar para evaluar cómo evoluciona el panorama electoral en las próximas semanas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también intervino en el debate político. “No se puede hacer política sin políticos”, afirmó, citado por Revista Semana, sugiriendo que, más allá de las decisiones formales de los partidos, figuras individuales podrían sumarse a las campañas.

Por su parte, Paloma Valencia ha reiterado su disposición a recibir apoyos sin comprometer cargos. “Necesitamos que todos los colombianos estén en este proyecto político... No he comprometido un solo ministerio o un solo cargo”, afirmó, citado por ese medio de comunicación, enfatizando su enfoque en una coalición amplia.

Mientras tanto, los partidos tradicionales mantienen una postura cautelosa y analizan el escenario como una jugada estratégica. La decisión final dependerá del comportamiento de las campañas en las próximas semanas y de cuál candidato logre consolidarse como la opción más fuerte para enfrentar al petrismo en la contienda presidencial.

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