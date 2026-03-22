Colombia

Familia del joven al que su ex mató tras propinarle 60 puñaladas mostró indignación por la rebaja de la pena: “Es una burla”

La condena contra la mujer sería significativamente menor a la esperada, lo que fue ampliamente rechazado por los allegados a la víctima que piden a las autoridades revisar el preacuerdo

Guardar
La familia de David Triana
La familia de David Triana rechaza reducción de pena para principal implicada en el crimen - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después de 2 años, 7 meses y 25 días desde el asesinato de David Javier Triana Acevedo en el barrio San Isidro de San Cristóbal, la posibilidad de una rebaja de la condena para la principal implicada en su homicidio desató el rechazo de los familiares del joven.

El posible preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación podría otorgar a la expareja de la víctima una reducción de más del 70% en la pena, lo que generó un profundo descontento, especialmente por la gravedad de los hechos. Y es que la autopsia de Medicina Legal determinó que la víctima recibió más de 60 puñaladas enfocadas en el rostro, cuello y cabeza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La familia de Triana Acevedo denunció el 22 de marzo de 2026 al diario Q’hubo Bogotá, que el joven fue citado bajo engaño por su expareja con la excusa de ver a su hija, aunque todo se trataba de una emboscada mortal.

Claudia Marcela Triana, hermana de la víctima, describió que en el lugar lo esperaban tres personas: Ana María Quitián, excompañera sentimental y que tenía 22 años al momento del crimen; Santiago Andrés Vergara, guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); y una adolescente de 15 años, hermana de Quitián. Según el relato difundido por la familia, Vergara inmovilizó a la víctima en el piso, lo que permitió que su ex lo apuñalara en repetidas ocasiones.

Estos mecanismos empleados por los
Estos mecanismos empleados por los delincuentes ponen en entredicho las medidas legales vigentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso adquirió mayor notoriedad cuando se conoció, según declaración de Claudia Triana, que la joven de 15 años habría sido inducida a apuñalar a la víctima: “Le entregaron un cuchillo a la menor para que también participara porque mi hermano no dejaba de gritar”.

Tras la detención, los implicados intentaron inicialmente desviar la atención de la Policía, aludiendo una supuesta defensa ante un feminicidio. Sobre este punto, la hermana del joven fallecido indicó en diálogo con el medio que: “Eso fue completamente falso. Finalmente, ante las pruebas, confesaron su participación”.

El preacuerdo contempla una rebaja de más del 70% de la pena para la principal acusada

De acuerdo con la familia de la víctima, Ana Quitián podría recibir una condena máxima de 8 años gracias a los beneficios del preacuerdo, cifra que consideran inaceptable en relación a la brutalidad del crimen: “¿Cómo es posible que, después de torturarlo y asesinarlo, le vayan a dar solo ocho años a la expareja de mi hermano? Es una burla, representa más del 70% de rebaja”, dijo Claudia Triana.

El otro implicado, Santiago Andrés Vergara, reconoció su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tortura y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Sin embargo, la familia denunció que este sujeto fue condenado a 11 años de prisión, mientras “sigue trabajando como si nada. Eso no es justicia”, puntualizó la hermana de la víctima.

Los familiares de la víctima
Los familiares de la víctima no están de acuerdo con la condena recibida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pedido de la familia a la justicia

Los allegados al joven reiteraron que no buscan compensaciones materiales, sino una sanción proporcional a la severidad de los hechos: “No pedimos dinero, pedimos justicia. Que paguen lo justo”.

En su declaración más reciente, la familia hizo un llamado directamente a la Fiscalía y a los jueces a cargo: “Le pido a la Fiscalía y a los jueces que revisen bien este caso. No fue una pelea, fue un asesinato planeado y cruel. No pueden premiar a los responsables”.

Las decisiones adoptadas en este
Las decisiones adoptadas en este caso tienen en alerta a la población - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El caso de David Javier Triana Acevedo causó controversia entre la ciudadanía, debido a los beneficios judiciales otorgados a los autores de crímenes de extrema gravedad. Por ahora, la familia está a la espera de la resolución de las audiencias para confirmar cuánto tiempo estarán recluidos en prisión los delincuentes.

Temas Relacionados

David Javier Triana AcevedoSan CristóbalRebaja de penaJusticia en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno y ganaderos preparan medidas para frenar el alza de la carne bovina y aliviar el gasto de los hogares

El Ministerio de Agricultura tomó acciones ante el aumento constante de precios, priorizando la coordinación con el sector para controlar la inflación y garantizar el suministro de alimentos

Gobierno y ganaderos preparan medidas

Una frase de Uribe sobre Cepeda Y Petro generó polémica en evento político: “Esa mirada de odio a mí me da miedo”

El líder del Centro Democrático sorprendió a los presentes en Montería al referirse al senador del petrismo con un comentario en tono distendido y cuestionó la gestión del presidente

Una frase de Uribe sobre

Armada Nacional incautó cinco toneladas de “oro negro”, superaban los USD 1,5 millones, en Vichada

La recolección artesanal del coltán facilita que la minería ilegal siga siendo complicada de controlar, debido a la alta demanda del mineral en dispositivos tecnológicos, de allí el operativo conjunto de las fuerzas públicas

Armada Nacional incautó cinco toneladas

Resultado Sinuano Día hoy 22 de marzo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado Sinuano Día hoy 22

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

El capitán de la selección Colombia podría ser titular en los Loons en el último partido antes del parón internacional por la fecha FIFA en donde la Tricolor enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos

Minnesota United vs. Seattle Sounders:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa rechazó paro

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

ENTRETENIMIENTO

Reconocido cantante se puso nervioso

Reconocido cantante se puso nervioso en plena transmisión en vivo con Maluma y sacó risas al paisa

Novia de Epa Colombia se pronunció sobre la investigación en contra de la empresaria por excesos en prisión: “Difícil callar”

Karol G y Greeicy encendieron las redes sociales con particular gesto durante una gala en Miami

El tierno mensaje de Luis Alfonso a sus hijos por el Día del Hombre: “Los amo”

Expareja de Carmen Villalobos se pronunció sobre su supuesta infidelidad con otra famosa: “Estoy tranquilo”

Deportes

Minnesota United vs. Seattle Sounders:

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia

Nairo Quintana “fue el punto máximo” del ciclismo colombiano: expertos analizan su retiro y el futuro de este deporte en Colombia

Nairo Quintana: el palmarés del mejor ciclista latinoamericano de la historia tras 17 años de carrera

Nairo Quintana, el ciclista colombiano más ganador de la historia, anunció su retiro del ciclismo profesional: “Es mi última temporada”