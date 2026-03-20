Zulma Guzmán podría ser dejada en libertad por la justicia británica mientras avanza su extradición: en qué va el proceso

Zulma Guzmán podría obtener libertad provisional en el Reino Unido si cumple con los requisitos que establece la justicia británica - crédito Zulma Guzmán/Redes sociales

La Fiscalía General de la Nación confirmó al menos tres envíos adicionales de alimentos presuntamente contaminados con talio ―un metal pesado altamente tóxico e indetectable por olor o sabor―, en el marco del proceso contra Zulma Guzmán, la empresaria colombiana señalada inicialmente de envenenar a dos niñas en el norte de Bogotá en abril de 2025.

Una de las supuestas destinatarias fue Elvira, cuñada de Guzmán, quien el 8 de enero de 2025 recibió una caja de chocolates mediante un servicio de domicilios, según la información oficial.

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La evidencia recopilada indica que Guzmán habría intentado extender el uso del químico a otras dos mujeres, de acuerdo a los hallazgos recientes de la Fiscalía.

Sin embargo, la situación de la empresaria colombiana ante la justicia británica abre un escenario dinámico, en el que su eventual libertad podría darse antes de que se defina el desenlace de la extradición a Colombia, según el análisis de expertos.

Los especialistas explicaron que, en el sistema del Reino Unido, las personas sometidas a procedimientos de extradición no deben permanecer encarceladas de manera obligatoria durante toda la tramitación del proceso, lo que permitiría a Guzmán enfrentar los siguientes pasos en libertad condicional, siempre bajo el control de las autoridades.

La Corte de Magistrados de Westminster tramita la extradición de Zulma Guzmán bajo las normas judiciales británicas - crédito captura de pantalla Verdades Incómodas/YouTube

El abogado Juan David Bazzani, entrevistado por La FM, detalló que el proceso judicial británico contempla la posibilidad de que la persona solicitada por extradición acceda a la libertad provisional bajo ciertas condiciones.

Bazzani afirmó: “Ella va a recuperar la libertad” si cumple con los requisitos establecidos por la justicia británica tras la primera audiencia.

En esa instancia, el juez evalúa si corresponde conceder medidas alternativas como fianza, controles judiciales, brazalete electrónico o la obligación de comparecer periódicamente ante las cortes. Solo si la decisión sobre la extradición es favorable a Colombia, Guzmán volvería a ser privada de libertad para concretar la entrega.

“El juez determina si la deja privada de la libertad o si le da una libertad bajo fianza”, expresó el jurista.

“Quiere decir que nosotros estamos ad portas de recibir la noticia de que la señora Zulma Guzmán va a ser puesta en libertad por la policía de Scotland Yard”, agregó Bazzani.

Los procedimientos asociados al caso de Guzmán se desarrollan en la Corte de Magistrados de Westminster. La defensa fundamentó su estrategia en argumentos vinculados a derechos humanos y salud mental, aspectos que, según la analista María José Restrepo, adquieren especial peso en estos procesos.

Las audiencias del caso Guzmán se programan con revisiones periódicas para evaluar documentación y cambios en el régimen de detención - crédito Colprensa

Restrepo remarcó que la corte revisa de manera constante la evolución de las partes —defensa y fiscalía— en audiencias operativas que suelen durar pocos minutos y tienen por objetivo preparar la audiencia final donde se decidirá el destino de Guzmán.

Uno de los factores centrales que podría incidir en la extradición es la capacidad del Estado colombiano para garantizar la seguridad y el adecuado tratamiento de Guzmán en caso de ser entregada.

Restrepo explicó que es usual que la defensa intente demostrar la falta de condiciones en los centros de reclusión del país solicitante para frenar la extradición.

En este sentido, la defensa de Guzmán está abocada a recabar pruebas mediante visitas y análisis, y planea presentar informes sobre la situación carcelaria en Colombia, una táctica frecuente en litigios de este tipo.

Como puntualizó Bazzani, la privación de libertad no es una condición necesaria durante todo el proceso y existen límites temporales para la detención provisional. Cada audiencia intermedia sirve para asegurar que ambas partes cumplen con los plazos y que la documentación exigida avanza, lo que permite que el proceso esté sujeto a revisiones periódicas y posibles cambios en el régimen de detención de la solicitada.

Si eventualmente la justicia británica rechaza la extradición, Guzmán recuperaría su libertad en el Reino Unido, aunque el proceso penal podría continuar en Colombia.

En tal caso, Bazzani explicó que la justicia colombiana podría juzgarla en ausencia o bajo otras figuras procesales, pero la ejecución de una condena solo sería viable si la acusada abandona el territorio británico.

La defensa planea presentar informes sobre las condiciones carcelarias en Colombia para evitar la extradición de Zulma Guzmán - crédito Luisa Gonzalez/Reuters/captura de video/X

El abogado subrayó: “Mientras esté en Inglaterra no” se ejecutaría una eventual pena. No obstante, advirtió que la emisión de órdenes internacionales de captura sería inmediata en caso de que Guzmán cambie de país de residencia.

El estatus migratorio de Guzmán constituye un elemento adicional en este escenario. Si su situación no le permite permanecer en el Reino Unido, se reactivaría el proceso de captura. Además, la posibilidad de que solicite asilo —mencionada por Bazzani en La FM— suspendería cualquier decisión de extradición hasta la resolución definitiva del trámite migratorio.

Otro dato relevante es el ritmo del procedimiento ante la Corte de Magistrados de Westminster. De acuerdo a los especialistas citados por La FM, el proceso podría extenderse hasta 2027, lo que significa que el futuro de Guzmán permanecerá abierto y sujeto a cambios en cada una de las etapas judiciales y migratorias del caso.

Por qué Zulma Guzmán está detenida en Reino Unido

El hallazgo de Zulma Guzmán en el río Támesis el 17 de diciembre de 2025 dio inicio a los trámites para su extradición a Colombia, luego de que fuera detenida bajo una circular roja de Interpol por su presunta vinculación con el envenenamiento con frambuesas.

La Fiscalía colombiana advirtió que, de acuerdo con el sistema judicial inglés, el proceso podría extenderse hasta dos años, lo que mantiene en suspenso el esclarecimiento del caso y la posibilidad de evitar la impunidad.