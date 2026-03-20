Denuncia por presunto adoctrinamiento en colegio de Usaquén es investigada por la Secretaría de Educación de Bogotá: mencionan a Álvaro Uribe e Israel

La responsable del sector educativo aseguró que los planteles cuentan con autonomía para los contenidos, pero enfatizó en que no se deben establecer posturas únicas ni imponer doctrinas dentro del proceso de enseñanza - crédito Secretaría de Educación

La secretaria de Educación de Bogotá, Julia Rubiano, respondió desde su cuenta oficial en X a la denuncia pública de la concejala Andréa Carolina Hernández sobre supuestos casos de adoctrinamiento en el colegio Agustín Fernández en la localidad de Usaquén.

Rubiano afirmó: “Nos contactamos con el colegio para que sus directivas revisaran la situación y tomaran los correctivos necesarios”.

La denuncia y la reacción de las autoridades

La publicación de Hernández, concejala del partido Centro Democrático, alertó sobre el contenido de unas fotografías atribuidas a cuadernos de estudiantes.

La administración distrital comunicó que se otorgará apoyo para esclarecer lo ocurrido en el establecimiento escolar y confirmó que se brindará orientación institucional mientras avanza la investigación sobre el caso expuesto por una concejala - crédito @julrubiano / X

En ellas se menciona el “socialismo del siglo XX”, se refiere al Estado de Israel como “sionista nazi” y se muestra una imagen del expresidente Álvaro Uribe en una pirámide jerárquica, rotulado como “explotador”. Hernández calificó los hechos como “adoctrinamiento” y exigió respuestas inmediatas de la Secretaría de Educación.

Rubiano respondió en X que desde @Educacionbogota se realiza un seguimiento a la denuncia para esclarecer lo sucedido. Remarcó que la entidad ya se ha comunicado con el colegio afectado para que la directiva educativa revise el caso y adopte los correctivos necesarios si corresponde.

Postura oficial sobre el material educativo

La secretaria Rubiano aclaró que la Secretaría no entrega material educativo oficial a las instituciones, y subrayó que, aunque existe libertad de cátedra, “no se deben imponer visiones únicas o personales”.

La denuncia en el colegio Agustín Fernández pone de relieve la tensión entre libertad de cátedra y la necesidad de garantizar pluralismo y formación crítica en el sistema educativo de la capital - crédito @TataHernandezU / X

Según la funcionaria, la enseñanza debe realizarse “con responsabilidad pedagógica, garantizando una formación plural, crítica y equilibrada, donde se presenten distintas perspectivas”.

Investigación y acompañamiento institucional

Rubiano aseguró que la Secretaría de Educación acompañará al colegio Agustín Fernández para esclarecer los hechos. “Vamos a acompañar al colegio para revisar lo ocurrido y así tener total claridad sobre el contexto”, sostuvo en la red social. Además, anunció que la entidad adelantará las investigaciones correspondientes conforme a sus competencias, con el objetivo de tomar las acciones que sean necesarias.

El docente e influencer Jordi Romero enfrenta acusación anónima de adoctrinamiento

La acusación judicial presentada de manera anónima contra Jordi Mauricio Romero Castillo, conocido como El profe Jordi en su actividad en redes sociales, ha desatado una reflexión pública sobre la vulnerabilidad y la presión que experimentan actualmente los docentes con presencia digital en Colombia.

El Profe Jordi comparte con rabia e impotencia una acusación anónima que recibió, donde ponen en duda su labor como educador y lo señalan de adoctrinar a sus alumnos - crédito @el_profe_jordi/IG

El educador divulgó su reacción en un video en Instagram el 20 de marzo de 2026 y cuestionó tanto el anonimato de la denuncia como sus implicaciones personales y profesionales, en un contexto donde la exposición pública a través de plataformas digitales incrementa los riesgos para quienes enseñan y producen contenido educativo, según detalla el propio Romero

Romero mostró a sus seguidores el documento legal que recibió minutos antes de grabar el video, donde se le acusa de ejercer “influencia ideológica indebida” en sus clases.

El docente enfatizó que el señalamiento impacta no solo su labor sino también su integridad física y mental. “Estoy muy molesto, tengo muchísima rabia. Todavía estoy temblando de la rabia y de la impotencia”, expresó en la grabación publicada en su perfil de Instagram.

Además, resaltó que el documento carece del nombre del denunciante, lo que aumenta su sensación de desprotección: “Una persona de manera anónima, porque no está aquí el nombre, interpuso una demanda, una acusación, una queja, no sé cuál sea el nombre preciso”.

Jordi Mauricio Romero Castillo, cuyo canal digital ha consolidado una comunidad significativa aunque no masiva, explicó en el video: “Cuando tú eres creador de contenido, tú te expones”.

Para el profesor, la denuncia representa una consecuencia directa de la notoriedad obtenida por su labor digital: “Cuando tú tienes una audiencia como la del Profe Jordi, que no es de millones de personas, pero que sí es una gran audiencia y bien bonita, dicho sea de paso, pues esa exposición aumenta hasta estos niveles”.

El bloque siguiente responde de modo directo qué ocurrió, quién lo protagonizó y por qué tiene relevancia: Un ciudadano anónimo presentó una denuncia judicial contra Jordi Mauricio Romero Castillo, señalándolo de adoctrinar ideológicamente a sus estudiantes.

El profesor —figura destacada por su actividad en redes sociales bajo el nombre El profe Jordi— comunicó el hecho a sus seguidores e insistió en la carga emocional y profesional que implica enfrentarse a este tipo de acusaciones, particularmente para educadores con visibilidad pública. La situación revela la tensión entre innovación educativa, exposición online y seguridad personal.

Romero condenó categóricamente la acusación y defendió su trabajo como docente. Afirmó que desempeña su labor “con todo el compromiso, la seriedad y la autoridad que esta labor conlleva, pero también con el corazón y con el amor, haciéndolo con todo el respeto por ellos, por ellas, por sus familias”.

Finalmente, agradeció el apoyo de su comunidad digital y envió un mensaje conciliador: “A la persona que interpuso la demanda le deseo cosas buenas y bonitas, que esta vida es muy corta para cargar odio en mi corazón”.