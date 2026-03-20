Colombia

Andrea Padilla brindó actualización del proceso judicial en contra del hombre que lanzó a un perro desde un piso 25 en Bogotá: “El asesino no está detenido”

El caso provocó que los residentes del conjunto de apartamentos ubicado en el barrio Nueva Marsella, en la localidad de Kennedy, realizaran una velatón para exigir justicia

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El caso se conoció gracias
El caso se conoció gracias a videos con denuncias en redes sociales el 18 de marzo de 2026 - crédito @PlataformaALTO/X | Idpyba

Residentes expresaron su rechazo por el caso de maltrato animal en un conjunto residencial de Kennedy, Bogotá, denunciado por la plataforma ALTO en redes sociales el miércoles 18 de marzo de 2026.

La denuncia llevó a la captura de Johan Esteban Velasco Posada, señalado como presunto responsable de arrojar a un perro llamado Tonny desde un piso 25. Posteriormente, se conocieron nuevos detalles sobre el proceso judicial abierto en su contra.

El poder de las redes sociales y la indignación de los usuarios ocasionaron que una de las usuarias en X, identificada como @Artha_misa, afirmara: “Trabaja en la rama judicial, empleado de la juez 62 circuito. Johan Esteban Velasco Posada. Escribiente Juzgado 62 PCC. Rama Judicial • Consejo Superior de la Judicatura".

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El hoy detenido se busca que sea juzgado bajo los parámetros de la Ley Ángel - crédito @PlataformaALTO/X

Asimismo, y luego de la velatón que se llevó a cabo al mismo miércoles por parte de residentes del conjunto Iconik 68, en el sector de Nueva Marsella, se conocieron detalles de cómo avanza el proceso judicial en contra de Velasco, por cuenta de la publicación que compartió en sus redes sociales la senadora animalista Andrea Padilla (Alianza Verde).

Acerca del “estremecedor asesinato de Tonny”, como lo calificó en su cuenta de X e Instagram la congresista, ella señaló que “el caso está en la Fiscalía con número de noticia criminal”.

Mientras que ”el cuerpito (de Tonny) fue trasladado por criminalística para hacerle la necropsia", añadió la senadora Padilla, que señaló también que en este caso que se denunció gracias a colectivos animalistas (Plataforma ALTO y Corazón Animal Vegano), “no hubo flagrancia, por lo cual el asesino no está detenido”.

La senadora Andrea Padilla compartió
La senadora Andrea Padilla compartió la actualización de cómo va el proceso judicial por la muerte de Tonny, luego de que un hombre lo arrojó desde un piso 25 - crédito @andreanimalidad/X

Al final, la congresista que revalidó su curul en las elecciones para el Congreso del 8 de marzo, precisó que “la Fiscalía adelanta la investigación para solicitar orden de captura”, mientras que el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá (Idpyba) “asumirá la representación de la víctima: Tonny (y su familia)”.

Padilla se refirió a todo lo que pasó como “repudiable”, y por tal motivo afirmó que “es imperativo que sigamos luchando por justicia animal”.

Como señaló El ojo de la noche de Noticias Caracol, y que acudió a la velatón, por cuenta de los testimonios de algunos de los residentes del conjunto de apartamentos se reveló que Tonny “era un perro muy cariñoso, muy amoroso, y simplemente murió, muy indignante.

En redes sociales se denunció por parte de un grupo de animalistas que la tragedia de Tonny pudo haberse evitado con la captura a tiempo del hoy detenido, debido a que dos horas antes de que arrojara al perro, el ciudadano ya se encontraba en un estado alterado y comenzó a tirar objetos, según relatos en la zona - crédito @corazonanimalvegano/IG

Según el reporte oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), y que llegó a atender la situación (y cuya acción se mencionó como “demorada” por parte de las misma publicaciones en redes sociales que denunciaron el caso de maltrato animal), se vivieron momentos de tensión.

Todo por la reacción de Velasco Posada, que presuntamente estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas (indicó el comunicado del Idpyba), habría discutido con el propietario del apartamento y que a su vez era el dueño del can de raza criolla que adoptó tres años atrás.

En medio del cruce de palabras Velasco habría comenzado a arrojar objetos por la ventana, tal y como lo refuerzan algunas publicaciones en las que se mencionó que esta persona llevaba cerca de dos horas alterada, y por tal motivo se solicitó la presencia policial.

No obstante, y como mencionó la Plataforma ALTO en una de sus publicaciones en X, “durante 2 horas el tipo estuvo lanzando cosas y gritando, en su cuello tenía una cuerda de carnet del despacho judicial (Paloquemao)”, y también que los “vecinos denuncian que la Policía llegó tarde y se quedó hablando en (la) administración, subieron al apartamento para golpear la puerta y como no abrieron, no entraron para salvar la vida del perrito”.

En redes sociales "boletearon" los
En redes sociales "boletearon" los datos del hombre señalado de lanzar a Tonny desde el piso 25 en un conjunto de apartamentos en Bogotá - crédito @PlataformaALTO/X

Pero cuando lograron ingresar, y después de que Tonny fue arrojado desde el piso 25, agregó el noticiero local, los agentes tuvieron que dialogar con Velasco Posada debido a lo alterado que se encontraba, tanto así que amenazó con lanzarse por el balcón.

Sin embargo, luego de varios minutos los efectivos de la Mebog lograron reducir al hombre y se lo llevaron esposado, tal y como se observó en los videos que se conocieron a través de las redes sociales.

El acompañamiento a la familia de Tonny desde la Alcaldía de Bogotá

La alcaldía de Bogotá mencionó a través de un comunicado el 18 de marzo que ofrecerá acompañamiento jurídico en la investigación penal por el caso del perro fue lanzado desde un piso 25 en la localidad de Kennedy.

Por lo anterior, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) confirmó su intervención tras el presunto maltrato, de acuerdo con información preliminar de las autoridades.

En el proceso participan la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), quienes han articulado acciones técnicas e institucionales en el sitio del hecho, según informó el documento por parte del Idpyba.

El comunicado por parte del
El comunicado por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se difundió la tarde del miércoles 19 de marzo - crédito @animalesbog/IG

La Fiscalía asumió la investigación para determinar las circunstancias exactas, mientras la alcaldía capitalina busca ser reconocida como representante de víctimas en el proceso penal, dentro de los marcos legales vigentes.

Según Antonio Hernández Llamas, director del Idpyba, el objetivo es “contribuir institucionalmente al acceso a la justicia, al impulso de las actuaciones correspondientes y a la defensa efectiva de los animales frente a hechos de violencia y maltrato”.

La entidad recordó que los animales son seres sintientes, por lo que cualquier acción que ponga en riesgo su vida o integridad es inadmisible y violatoria del ordenamiento jurídico colombiano.

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Hombre lanzó a perro desde piso 25Velatón por TonnyMaltrato animalAndrea PadillaColombia-Noticias

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