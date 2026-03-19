Colombia

Familia de la periodista colombiana Estefany Rodríguez habla sobre su liberación bajo fianza en EE. UU.: “Injusta e irregular”

Su hermana, María del Carmen Rodríguez, informó que avanza en los trámites para concretar el pago y señaló que el gobierno no apelará la decisión judicial

Guardar
La hermana de Estefany precisó
La hermana de Estefany precisó que las comunicaciones con la periodista han sido limitadas mientras avanzan los trámites de liberación.- crédito @estefany_rodriguezperiodista.

La familia de la periodista colombiana Estefany Rodríguez se pronunció sobre su reciente liberación bajo fianza en Estados Unidos, luego de que un juez ordenara su salida de un centro de detención.

María del Carmen Rodríguez, hermana de la comunicadora, informó en entrevista con La FM que la familia adelanta los trámites necesarios para concretar el pago correspondiente, tras una audiencia en la que el gobierno estadounidense indicó que no presentará apelación a la decisión judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó Rodríguez, tras la decisión inicial del juez, los agentes de ICE habían anunciado una posible apelación, lo que mantuvo a Estefany retenida por 24 horas adicionales mientras se analizaba esa opción. Sin embargo, en una nueva audiencia en Tennessee, los abogados del gobierno manifestaron que no tenían planeado presentar ninguna apelación, lo que permitió que el proceso avanzara hacia su liberación.

La familia señaló que el pago de la fianza es un paso determinante para que Estefany recupere su libertad y que actualmente se encuentran concentrados en cumplir con los procedimientos requeridos por las autoridades judiciales.

María del Carmen Rodríguez informó
María del Carmen Rodríguez informó que el gobierno no apelará y que continúan los trámites para la fianza. - Crédito: @estefanyrodriguezperiodista

Diferencias entre la defensa y las autoridades

En relación con el proceso legal, Rodríguez indicó que existen posiciones distintas entre la defensa y las autoridades sobre los documentos que sustentaron la detención. Los abogados de Estefany han señalado que la documentación estaba incompleta, mientras que ICE sostiene que dichos documentos pueden ser completados posteriormente. “El juez será el encargado de tomar una decisión final al respecto”, afirmó al medio.

Desde la perspectiva de la familia, la situación continúa siendo “irregular e injusta”, aunque reiteró que será la autoridad judicial la que determine el curso del caso conforme a los elementos presentados durante el proceso.

En cuanto a la comunicación con Estefany, la familia indicó que desde Colombia no han podido hablar directamente con ella. El esposo de la periodista ha tenido contactos limitados y las comunicaciones han sido breves y restringidas, según la información recibida.

Traslados y condiciones durante la detención

Estefany estuvo inicialmente detenida en Tennessee y posteriormente fue trasladada a Alabama, donde enfrentó situaciones como aislamiento. Actualmente se encuentra en un centro de procesamiento en Luisiana, donde, según la familia, “se siente más tranquila y fortalecida” debido a la presencia de una mayor comunidad hispana. Rodríguez indicó que la periodista mantiene la expectativa de que el proceso avance y que pueda recuperar su libertad tras cumplir con los requisitos establecidos.

Contexto de la detención

La periodista fue detenida por agentes de ICE el pasado 4 de marzo y trasladada de inmediato a un centro migratorio, donde tuvo mínimas posibilidades de comunicarse con su esposo. Estefany estaba en Estados Unidos desde 2021 y, en medio de su proceso para solicitar la permanencia, había iniciado trámites de asilo político debido a amenazas recibidas en Colombia por su labor periodística.

María del Carmen Rodríguez señaló que su hermana ingresó al país de manera legal y con su visado vigente, pero inició el proceso de asilo tras recibir amenazas en Colombia. La familia denunció inconsistencias desde un primer momento, pues Estefany no tenía antecedentes en Estados Unidos ni órdenes de arresto vigentes.

La hermana de la periodista explicó a La FM: “La defensa de mi hermana y los abogados del gobierno dijeron que no tenían pensado poner ningún tipo de apelación (…) entonces todo ha sido confuso”, refiriéndose a los primeros días de detención.

Su hermana confirmó que avanzan
Su hermana confirmó que avanzan los trámites de fianza y que el gobierno no apelará la decisión judicial. - Crédito: @estefanyrodriguezperiodista

Apoyo de su medio de trabajo

Desde Nashville Noticias, medio donde trabaja Estefany desde 2022, emitieron un comunicado expresando su respeto por las leyes de Estados Unidos y su apoyo a la periodista y su familia. El medio señaló que la joven cubría temas sociales, familiares, de salud, policiales y, recientemente, casos migratorios.

El comunicado finaliza con un mensaje claro donde esperan que la situación se resuelva favorablemente para la periodista, que pueda reunirse con su hija y su esposo, y continuar su proceso legal conforme al marco establecido por las autoridades estadounidenses.

“Que pueda ser liberada pronto, ya que necesita reunirse con su hija y su esposo(...) además, que debe continuar con su proceso dentro del marco legal permitido“, se lee al final del comunicado.

Periodista colombiana fue detenida por
Periodista colombiana fue detenida por el ICE en Nashville, Estados Unidos. @estefany_rodriguezperiodista.

Con la orden de libertad bajo fianza ya vigente y el gobierno descartando cualquier apelación, la familia de Estefany Rodríguez se mantiene a la espera de que los trámites de fianza se concreten y que la periodista pueda recuperar su libertad en los próximos días, continuando su labor periodística de manera segura y dentro del marco legal.

Temas Relacionados

Estefany RodríguezICEcolombiana detenida EE. UU.detención injustasituación legal Estefany RodríguezColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 18 de marzo de 2026: números ganadores del sorteo de HOY

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo Baloto

Resultados del Baloto y Revancha

Lotería de Manizales resultados 18 de marzo: números ganadores del último sorteo

Lotería de Manizale realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales resultados 18

Lotería del Valle resultados 18 de marzo: números ganadores del último sorteo

Lotería del Valle realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería del Valle resultados 18

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 18 de marzo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados de La Caribeña Noche:

Pico y Placa en Villavicencio jueves 19 de marzo de 2026: restricciones vehiculares para evitar multas

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como de la terminación de la placa

Pico y Placa en Villavicencio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Estas son las implicaciones de

Estas son las implicaciones de las restricciones territoriales impuestas por ‘Mordisco’ a la misiones humanitarias, según analista

Paro armado del ELN encierra a miles en Chocó y desató una crisis sin alimentos ni atención médica, así lo alertó la Defensoría

Célula de las disidencias de las Farc operaba en Medellín y el Valle de Aburrá: el alcalde Federico Gutiérrez brindó detalles de cómo la desmantelaron

Alias Primo Gay, líder de las disidencias en Antioquia, resultó herido en operativo del Ejército: esto se sabe

Las Fuerzas Militares bombardearon campamentos de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Arauca y Casanare: van tras ‘Antonio Medina’

ENTRETENIMIENTO

‘Culotauro’ y sus descargos por

‘Culotauro’ y sus descargos por las críticas tras la entrevista a Juan Daniel Oviedo: “Nos falseó, ñero”

“Yo peleaba y me ponía alabanzas”: Aida Victoria Merlano aseguró que sufrió violencia psicológica y económica por parte de Juan David Tejada

Andrea Valdiri reveló la verdad sobre el padre biológico de su hija mayor, Isabella

J Álvarez presenta ‘El Dueño Del Sistema Vol. 3′ y tiene a Colombia en la mira: “Tengo una responsabilidad grande”

El actor Juan Pablo Obregón aseguró que Dios evitó que cometiera una infidelidad: “Empecé a llorar estando en el motel”

Deportes

Deportivo Cali y Santa Fe

Deportivo Cali y Santa Fe no se hicieron daño en Palmaseca: empate 1-1 por la Liga BetPlay

Hora y dónde ver el sorteo de las fases de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana: los equipos colombianos conocerán a sus rivales

‘Lucho’ Díaz se mete en la historia de Europa y se corona como el máximo goleador colombiano en la Champions League

Negociación sobre los derechos de televisión del fútbol colombiano tiene dos versiones: esto se sabe

Con Luis Díaz inspirado, Bayern Múnich volvió a golear al Atalanta en la Champions: triunfo por 4-1 en la vuelta de octavos