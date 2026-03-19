Familia de la periodista colombiana Estefany Rodríguez habla sobre su liberación bajo fianza en EE. UU.: “Injusta e irregular”

La hermana de Estefany precisó que las comunicaciones con la periodista han sido limitadas mientras avanzan los trámites de liberación.- crédito @estefany_rodriguezperiodista.

La familia de la periodista colombiana Estefany Rodríguez se pronunció sobre su reciente liberación bajo fianza en Estados Unidos, luego de que un juez ordenara su salida de un centro de detención.

María del Carmen Rodríguez, hermana de la comunicadora, informó en entrevista con La FM que la familia adelanta los trámites necesarios para concretar el pago correspondiente, tras una audiencia en la que el gobierno estadounidense indicó que no presentará apelación a la decisión judicial.

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Según explicó Rodríguez, tras la decisión inicial del juez, los agentes de ICE habían anunciado una posible apelación, lo que mantuvo a Estefany retenida por 24 horas adicionales mientras se analizaba esa opción. Sin embargo, en una nueva audiencia en Tennessee, los abogados del gobierno manifestaron que no tenían planeado presentar ninguna apelación, lo que permitió que el proceso avanzara hacia su liberación.

La familia señaló que el pago de la fianza es un paso determinante para que Estefany recupere su libertad y que actualmente se encuentran concentrados en cumplir con los procedimientos requeridos por las autoridades judiciales.

María del Carmen Rodríguez informó que el gobierno no apelará y que continúan los trámites para la fianza. - Crédito: @estefanyrodriguezperiodista

Diferencias entre la defensa y las autoridades

En relación con el proceso legal, Rodríguez indicó que existen posiciones distintas entre la defensa y las autoridades sobre los documentos que sustentaron la detención. Los abogados de Estefany han señalado que la documentación estaba incompleta, mientras que ICE sostiene que dichos documentos pueden ser completados posteriormente. “El juez será el encargado de tomar una decisión final al respecto”, afirmó al medio.

Desde la perspectiva de la familia, la situación continúa siendo “irregular e injusta”, aunque reiteró que será la autoridad judicial la que determine el curso del caso conforme a los elementos presentados durante el proceso.

En cuanto a la comunicación con Estefany, la familia indicó que desde Colombia no han podido hablar directamente con ella. El esposo de la periodista ha tenido contactos limitados y las comunicaciones han sido breves y restringidas, según la información recibida.

Traslados y condiciones durante la detención

Estefany estuvo inicialmente detenida en Tennessee y posteriormente fue trasladada a Alabama, donde enfrentó situaciones como aislamiento. Actualmente se encuentra en un centro de procesamiento en Luisiana, donde, según la familia, “se siente más tranquila y fortalecida” debido a la presencia de una mayor comunidad hispana. Rodríguez indicó que la periodista mantiene la expectativa de que el proceso avance y que pueda recuperar su libertad tras cumplir con los requisitos establecidos.

Contexto de la detención

La periodista fue detenida por agentes de ICE el pasado 4 de marzo y trasladada de inmediato a un centro migratorio, donde tuvo mínimas posibilidades de comunicarse con su esposo. Estefany estaba en Estados Unidos desde 2021 y, en medio de su proceso para solicitar la permanencia, había iniciado trámites de asilo político debido a amenazas recibidas en Colombia por su labor periodística.

María del Carmen Rodríguez señaló que su hermana ingresó al país de manera legal y con su visado vigente, pero inició el proceso de asilo tras recibir amenazas en Colombia. La familia denunció inconsistencias desde un primer momento, pues Estefany no tenía antecedentes en Estados Unidos ni órdenes de arresto vigentes.

La hermana de la periodista explicó a La FM: “La defensa de mi hermana y los abogados del gobierno dijeron que no tenían pensado poner ningún tipo de apelación (…) entonces todo ha sido confuso”, refiriéndose a los primeros días de detención.

Su hermana confirmó que avanzan los trámites de fianza y que el gobierno no apelará la decisión judicial. - Crédito: @estefanyrodriguezperiodista

Apoyo de su medio de trabajo

Desde Nashville Noticias, medio donde trabaja Estefany desde 2022, emitieron un comunicado expresando su respeto por las leyes de Estados Unidos y su apoyo a la periodista y su familia. El medio señaló que la joven cubría temas sociales, familiares, de salud, policiales y, recientemente, casos migratorios.

El comunicado finaliza con un mensaje claro donde esperan que la situación se resuelva favorablemente para la periodista, que pueda reunirse con su hija y su esposo, y continuar su proceso legal conforme al marco establecido por las autoridades estadounidenses.

“Que pueda ser liberada pronto, ya que necesita reunirse con su hija y su esposo(...) además, que debe continuar con su proceso dentro del marco legal permitido“, se lee al final del comunicado.

Periodista colombiana fue detenida por el ICE en Nashville, Estados Unidos. @estefany_rodriguezperiodista.

Con la orden de libertad bajo fianza ya vigente y el gobierno descartando cualquier apelación, la familia de Estefany Rodríguez se mantiene a la espera de que los trámites de fianza se concreten y que la periodista pueda recuperar su libertad en los próximos días, continuando su labor periodística de manera segura y dentro del marco legal.