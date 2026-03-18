Colombia

“Parece chiste, pero no lo es”: Katherine Miranda se burló de la incoherencia de Fecode al ir a paro por la salud de los maestros

La representante a la Cámara señaló que la organización sindical apoya a Iván Cepeda, mientras exige una renovación del sistema de salud para el bienestar de los maestros, algo que, según ella, resulta completamente contradictorio y hasta gracioso

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En medio de las críticas
En medio de las críticas al sistema de salud del Fomag, la congresista Katherine Miranda se muestra escéptica ante la postura de Fecode - crédito @KatheMirandaP/X - Mariano Vimos/Colprensa

El conflicto entre los docentes colombianos y el sistema de salud, que está en el centro del debate público, alcanzó nuevos niveles de tensión, luego de la decisión de la Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que convocó un paro nacional de 24 horas para el 15 de abril.

El detonante de la movilización es la insatisfacción de los maestros con los cambios establecidos en el modelo de salud, especialmente con la implementación del Acuerdo 003 de 2024 para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Gomag), que establece nuevas condiciones para la atención médica de los educadores.

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Este acuerdo, que sustituyó a los operadores que previamente gestionaban las relaciones con clínicas y hospitales, fue percibido como un retroceso en términos de eficiencia. La Fiduprevisora, entidad fiduciaria con participación mayoritaria del Estado, asumió la función de gestionar estos servicios, lo que ha desencadenado una serie de quejas dentro del gremio docente.

El sistema de salud de
El sistema de salud de los maestros, el Fomag, está en crisis, debido a que miles de docentes se quedan sin atención médica adecuada, denuncian - crédito Fomag

Para los maestros, el nuevo esquema empeoró las condiciones de atención y ha generado una serie de inconvenientes con la prestación de los servicios médicos; sin embargo, lo que realmente llamó la atención es la postura de Fecode en cuanto al Gobierno de Gustavo Petro.

Aunque el sindicato mantiene su apoyo al Ejecutivo, específicamente en relación con la candidatura presidencial de Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, las críticas al sistema de salud gestionado por el gobierno parecen generar una contradicción en su discurso.

Fue en este punto donde la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, que no logró una elección para subir de escaño dentro del Congreso, expresó su escepticismo a través de sus redes sociales.

Tras un encuentro, Fecode anunció
Tras un encuentro, Fecode anunció un paro de 24 horas debido a fallos con el sistema de salud en el Fomag - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

A través de su cuenta en X, Katherine Miranda no dudó en lanzar una irónica reflexión sobre el paro anunciado por el organismo sindical: “Parece chiste pero no lo es. FECODE se va a Paro por el pésimo servicio de salud de este gobierno, pero al mismo tiempo anuncian apoyo a la candidatura de Cepeda que es la continuidad de este gobierno. 🧐🤷🏼‍♀️ ¡Que alguien me explique! 🤨 (sic)”

Para la representante a la Cámara, las decisiones de Fecode parecen carecer de coherencia, pues criticar un sistema de salud que, según los docentes, es ineficiente y perjudicial, mientras se mantiene el respaldo a un gobierno que sigue implementando ese mismo sistema, resulta contradictorio.

Así, para la congresista, que inicialmente apoyó a Gustavo Petro, su postura cambió drásticamente una vez que este asumió la Presidencia de la República; a partir de ese momento, se convirtió en una de sus principales opositoras, encontrando irónica la actitud del sindicato de maestros.

Katherine Miranda evidenció la ironía
Katherine Miranda evidenció la ironía con la que actúa Fecode con las crisis de salud en el Fomag por el Gobierno nacional - crédito @KaheMirandaP/X

El caos en la salud para el Fomag alimenta la crítica a la reforma de salud de Petro

El modelo de salud del Fomag, implementado en 2024 para los docentes, se convirtió en uno de los principales puntos de debate en Colombia. La iniciativa de eliminar los operadores privados y permitir que el Estado, a través de la Fiduprevisora, contratara directamente los servicios médicos generó un caos en su implementación.

Miles de maestros quedaron sin atención médica adecuada, hubo fallas en la entrega de medicamentos y el modelo acumuló deudas millonarias, con hallazgos fiscales de más de $80.000 millones por desorden administrativo.

Este fracaso se convirtió en un argumento clave para rechazar la reforma a la salud propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. A pesar de los problemas persistentes en el sistema de salud de los docentes y la contradicción que representa el apoyo de Fecode a esta reforma, muchos cuestionan la viabilidad de seguir adelante con una medida similar a nivel nacional.

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