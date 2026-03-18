Colombia

Joven colombiana murió en extrañas circustancias en Perú: su cuerpo fue hallado en un calle envuelto en sábanas

La madre de la mujer fallecida reportó que no ha recibido asistencia de las entidades nacionales ni consulares y que enfrenta obstáculos para repatriar los restos de su hija

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Ciudadano colombiano fue asesinado a
Ciudadano colombiano fue asesinado a balazos en distrito de Comas - crédito RPP Noticias

La familia Rodríguez, originaria del Amazonas, enfrenta la pérdida de una de sus integtantes, Jennifer Cristina Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado en una calle de Perú bajo extrañas circunstancias.

De acuerdo con información revelada por su madre, el cuerpo apareció frente a una droguería, envuelto en sábanas, con una almohada bajo la cabeza y botellas de agua caliente entre las telas.

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La joven de 23 años había migrado a Perú hace tres años tras iniciar una relación con un ciudadano peruano, vínculo que su madre nunca aceptó. Los familiares relataron que la Jennifer sufría maltrato y era obligada a sobrevivir en condiciones adversas.

Inés Moreno, la madre, reconstruyó sus últimos días en Noticias Caracol: “Yo me enteré como a las 9:21 a.m. el sábado 14 de marzo que apareció muerta”, dijo al noticiero. La última conversación entre ambas fue el lunes anterior al hallazgo.

La familia de Jennifer Rodríguez
La familia de Jennifer Rodríguez denuncia abandono institucional de las autoridades colombianas tras la muerte en el extranjero - crédito Captura video Noticias Caracol

La familia denunció que la pareja de Jennifer la mantenía encerrada y no cubría ni lo mínimo para alimentarse. “Ella me decía: ‘Mami, yo tengo que salir siempre a vender porque no tengo plata para la comida. Él no pone la comida’”, recordó Moreno, quien detalló que su hija subsistía vendiendo gelatinas en la calle.

Hasta el momento, el compañero sentimental de Jennifer no se ha comunicado con la familia tras el fallecimiento, lo que aumenta el desconcierto de los allegados. “Pues él no habla con nosotros desde antes, porque yo le decía: ‘Jennifer, no te vayas con él’, porque prácticamente yo no le aceptaba y entonces por eso yo creo que él nunca nos habló, nunca se nos comunicó“.

La muerte de Jennifer deja a una niña de cuatro años sola en Perú. La menor no es hija biológica de la pareja de la joven, lo que agrava la situación de desamparo.

La madre de Jennifer viajó a Bogotá en busca de ayuda de las autoridades colombianas, pero se topó con respuestas evasivas.

El cadáver de la joven
El cadáver de la joven fue encontrado envuelto en sábanas y con botellas de agua caliente en una calle de Perú - crédito Captura video Noticias Caracol

“Yo ya había venido a pedirles a ellos, de las autoridades, porque ellos no pueden decir que es mentira. Yo me presenté, yo hablé con ellos y ellos nunca me dijeron que no. Su respuesta siempre era: ‘No. No sabemos, no podemos’. Porque ellas, ella vivió en otro país, ya está en otro país, se murió en otro país. No hubo ayuda de ninguno de ellos. ¿Qué yo hice yo? Me voy por tierra, me voy yo mismo a buscar a mi hija en el Perú”, lamentó Moreno ante Noticias Caracol.

En ausencia de apoyo oficial, Moreno decidió emprender un viaje por tierra hasta Perú. Su objetivo es obtener respuestas y reclamar el cuerpo de su hija, que este año habría cumplido veinticuatro años.

Frente al vacío institucional, Inés Moreno anunció que viajará por tierra a Perú para reclamar el cuerpo de su hija y obtener explicaciones sobre las causas del deceso. Moreno destacó que en 2024, Rodríguez habría cumplido 24 años.

La familia enfrenta la doble dificultad de esclarecer la muerte y velar por el bienestar de la menor, en medio de la indiferencia de las autoridades tanto peruanas como colombianas.

Repatriación de cuerpo

Según la Cancillería, para repatriar un cuerpo a Colombia, los requisitos y documentos exigidos son los siguientes:

Documentos necesarios

  • Certificado médico de defunción: Emitido por un médico en el lugar del fallecimiento.
  • Registro civil de defunción: Documento oficial expedido por la autoridad del país donde ocurrió la muerte.
  • Certificado de embalsamamiento: Emitido por la funeraria o entidad encargada del proceso.
  • Certificado de la funeraria (Undertaker’s certificate): Documento que avala el tratamiento y preparación del cuerpo.
  • Certificado de no infección: En algunos casos, se exige un certificado que indique que el cuerpo está libre de enfermedades infecciosas.
  • Permiso de salida de restos: Autorización oficial del país desde donde se repatria el cuerpo para poder sacarlo.
  • Fotocopia del documento de identidad del fallecido: Puede ser pasaporte o cédula.
  • Autorización escrita de los familiares: Consentimiento para la repatriación, a veces gestionado mediante poder notarial.
  • Consular Mortuary Certificate (si aplica): Certificado expedido por la embajada o consulado correspondiente.

Proceso

  • El familiar o representante debe contratar una funeraria local que gestione la documentación y el traslado.
  • El Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia exige identificación científica del cuerpo (huellas, registros dentales o ADN).
  • Todos los documentos deben estar apostillados o legalizados y, si están en otro idioma, traducidos al español.

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