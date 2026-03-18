Colombia

Colombiana relató cómo fue deportada de Alemania pese a solicitar retiro voluntario: “Yo no tenía prohibido el ingreso a Alemania”

Pese a realizar el proceso para no ser penalizada y moverse por Europa con libertad, fue deportada y retenida durante dos días en el aeropuerto de Madrid

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El testimonio de Paula Casadiego expone las dificultades que enfrentan los colombianos que intentan regularizar su situación migratoria en Europa: pese a tramitar su salida voluntaria de Alemania, fue deportada y retenida en Madrid, donde las autoridades ignoraron los documentos que acreditaban su derecho a regresar - crédito paulacasadiegoo / TikTok

La experiencia de la ciudadana colombiana Paula Casadiego, narrada en su perfil de TikTok, refleja el camino lleno de obstáculos que algunos migrantes colombianos enfrentan cuando deciden establecerse en Europa.

La joven relató que solicitó el “retiro voluntario” en Alemania, pero luego de intentar volver a ingresar a la Unión Europea, fue deportada: “Pedí el retiro voluntario en Alemania y cuando intenté volver a ingresar a la Unión Europea, me deportaron. De Madrid no me dejaron pasar y me tuvieron ahí como dos días”.

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Casadiego explicó que su situación migratoria se volvió irregular después de haber pasado ocho meses en Barcelona y no lograr regularizarse en Alemania.

“Intentamos devolvernos a España para poder casarnos allá, solicitar la residencia en España. Después buscamos la oportunidad de ir a Dinamarca para casarnos allá y después inscribir el matrimonio aquí en Alemania, cosa que no se nos dio posible tampoco en ese momento”.

Al intentar regularizar su estatus a través del asilo político en Alemania, no obtuvo éxito y recibió una carta de deportación. “Si yo no me iba antes del 8 de mayo, me podían deportar y ahí sí me podían negar la entrada a la Unión Europea durante yo no sé cuántos años”. Al regresar meses después, le negaron la entrada en Madrid pese a presentar documentos que supuestamente le permitían volver.

La mujer contó que recibió malos tratos en España cuando trato de ingresar al país, además que le impidieron volver a Alemania, pese a no tener ninguna restricción- crédito paulacasadiegoo / TikTok

Y contó con detalle cómo fue tratada durante el tránsito en España: “La vaina es que me quitaron el celular, me asignaron un abogado de oficio”, relató. Lloró ante la policía de migración mientras intentaba mostrar un documento que, según ella, le permitía el ingreso desde Alemania.

Ni siquiera el abogado de oficio logró que revisaran el papel: “La policía dijo que no, que ellos llamaron a la embajada de Alemania, pero que yo no era tan importante”.

En el relato de Casadiego, la situación se agravó cuando fue trasladada a un espacio cerrado donde, según describió, “no puedes ver ni la luz del sol, no sabes si es de día o de noche”. Fue llevada junto a otras personas y señaló que no le proporcionaron cobijas, almohadas ni cama.

Su esposo, desde Alemania, intentó intervenir: “Llamó policía, migración, Ausländerbehörde aquí en Göttingen… me mandaron un correo en el que decían que yo no tenía prohibido el ingreso a Alemania”.

Mujer denuncia ser deportada de
Mujer denuncia ser deportada de Alemania - crédito paulacasadiegoo / TikTok

Pese a estas gestiones, las autoridades en España mantuvieron la decisión y el acceso al documento en su celular continuó restringido. “El abogado le dijo a ella: ‘Si usted quiere, déjeme yo reviso el documento que ella está diciendo que le envió Migración Alemania y miramos qué podemos hacer’. Pero la respuesta de ella era que no”.

Casadiego detalló el ambiente en el centro de detención: “Allá hay más personas en la misma situación. Te quitan el celular, te quitan todo. Nos tratan como si fuéramos ladrones”. El contacto con familiares dependía de un teléfono administrado por el personal y las comunicaciones eran limitadas.

El acompañamiento policial hasta el avión y la entrega de su pasaporte al piloto reforzaron la sensación de estigmatización. “Cuando llegas a tu país, tú tienes que hacer control de migración como si fueras una extranjera”, afirmó. Sumó a esto la incomodidad de ser llamada públicamente como “no admitida” en el aeropuerto colombiano.

Respecto a su equipaje, relató que “la maleta me llegó tres días después, totalmente dañada”. Además, explicó que eligió hacer escala en Madrid por el idioma, lo que consideró un error: “Obviamente pasó todo lo contrario. A uno no lo dejan ni hablar”.

Sus seguidores le señalaron que
Sus seguidores le señalaron que el error cometido fue lo solicitar un nuevo visado para volver- crédito paulacasadiegoo / TikTok

En los comentarios a su relato, otros usuarios compartieron experiencias similares y algunos advirtieron sobre la importancia de seguir correctamente los procedimientos de asilo, de hecho fue criticada por pedir asilo político sin necesitarlo.

Para quienes deseen solicitar salida voluntaria de Alemania o la unión Europea en general, es indispensable acudir a la Ausländerbehörde y gestionar la documentación antes de viajar.

Según la normativa, regresar a Europa tras una salida voluntaria es posible, pero requiere tramitar una nueva visa gestionada en el país de origen y cumplir todos los requisitos legales, mientras que la deportación puede implicar restricciones adicionales.

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