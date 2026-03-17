Colombia

Tras el asesinato de un empleado del Acueducto en Bogotá, testigos denunciaron que la ambulancia tardó 40 minutos en llegar: “El negocio antes de la vida”

El caso se presentó la tarde del lunes 16 de marzo de 2026 en la localidad de Fontibón

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Durante 40 minutos, según la
Durante 40 minutos, según la denuncia de la usuaria en redes sociales, los transeúntes y vecinos en El Salitre esperaron por la llegada de una ambulancia - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Pasa en Bogotá / X

El asesinato de Néstor Harry Acosta Leal, un empleado de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) con más de 20 años de servicio, volvió a poner en el tablero virtual la situación en la capital colombiana por cuenta de los hechos de inseguridad que se han presentado durante las dos primeras semanas de marzo en 2026.

El crimen se reportó la tarde del lunes 16 de marzo en el sector de Ciudad Salitre (localidad de Fontibón), muy cerca de la terminal de buses, y provocó conmoción en el occidente de la Bogotá.

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Acosta Leal fue atacado a tiros mientras esperaba un autobús en la avenida La Esperanza, cerca de la terminal de transporte de El Salitre, en circunstancias que la Eaab calificó como un hecho de violencia grave y condenó públicamente a través de un comunicado.

Dentro de los detalles que se han ido conociendo a lo largo de la tarde del mismo lunes y del martes 17 de marzo, una usuaria en X llamada Alejandra (@Notiparaco) denunció que a Acosta Leal no lo pudieron auxiliar debido a que ninguna ambulancia llegó al punto los 30 minutos siguientes a las detonaciones que sembraron el terror en este punto de la capital.

La denuncia de la usuaria
La denuncia de la usuaria a través de X en la que señaló que durante más de 30 minutos no llegó ambulancia al lugar - crédito @Notiparaco/X

“Le disparan a un trabajador del acueducto en el sector del Salitre. La gente llama al 123 y las ambulancias llegan 40 min después. Literalmente lo dejaron morir”, inicia la publicación que compartió la usuaria en X la mañana del martes.

En la parte final de su mensaje, la usuaria le lanzó un dardo a las personas que trabajan en el gremio, luego de que escribió: “Ahh pero dígales que es una estrellada y verán cómo llegan volando para cobrar el SOAT. Hasta se matan entre ellos”.

Alejandra finalizó su publicación con una grave sentencia que, para ella, resumió la situación que se vivió en Fontibón mientras llamaban una ambulancia para que trasladaran a Acosta Leal a un centro médico: “El negocio antes de la vida”.

Sumado a lo anterior, la usuaria le lanzó un dardo al alcalde Carlos Fernando Galán, luego de que señaló: “Gracias @CarlosFGalan por que nos tiene caminando seguros… seguros que nos matan o nos atracan".

Testigos informaron que dos hombres
Testigos informaron que dos hombres en moto dispararon contra la víctima y huyeron del lugar rápidamente - crédito Acueducto Bogotá

El crimen de Germán Aponte y denuncias sobre la atención de emergencias en Bogotá

Numerosas críticas recayeron en los servicios de emergencia a raíz del doble homicidio del empresario Germán Aponte y su escolta la tarde del miércoles 11 de febrero de 2026.

Testimonios recogidos por Óscar Javier Parra, director de Rutas del Conflicto y docente universitario, documentan que “testigos señalan que, a pesar de insistentes llamadas al 123, las víctimas estuvieron en el piso cerca de 30 minutos sin que llegara una ambulancia”, escribió el ciudadano a través de su cuenta de X.

Un video compartido por Parra la noche del miércoles muestra el momento posterior al ataque, incluyendo imágenes del traslado de una de las víctimas, aún con vida, en la caja de una camioneta particular hacia la clínica El Country mientras un acompañante intentaba reanimarla.

La demora en la llegada de servicios médicos forzó a los testigos a trasladar a los heridos por cuenta propia, lo que ha intensificado el debate sobre la capacidad de respuesta ante emergencias en la capital, algo que también cuestionó la usuaria Alejandra luego del caso en Fontibón.

El director del medio 'Rutas
El director del medio 'Rutas del Conflicto' y docente universitario hizo la denuncia desde su cuenta de X - crédito @oscar_parrac/X

El registro de videos ciudadanos y los llamados reiterados al 123 no lograron evitar el resultado fatal.

En ambos casos las pesquisas avanzan, y mientras que en el caso de Aponte todo apuntaría a una posible equivocación del objetivo final por parte de los sicarios (uno de ellos de traje y corbata según registros de cámaras de seguridad), en el caso de Acosta Leal el móvil que manejan las autoridades daría cuenta de un presunto caso de hurto.

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