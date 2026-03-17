Presunto caso de abuso sexual dentro de la Universidad Distrital ocasionó disturbios en las instalaciones en el sur de Bogotá

Protesta de estudiantes en Universidad Distrital por presunto caso de abuso sexual - crédito captura de pantalla @EltrinoCo/X

Una nueva jornada de disturbios en horas de la tarde del 16 de marzo de 2026, alteró la normalidad en la Universidad Distrital, en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, luego de que 15 encapuchados confrontaran a la Policía y provocaran afectaciones al tráfico y el sistema de transporte.

El detonante de la protesta fue una acusación de abuso sexual dentro de los baños de la Facultad Tecnológica, que llevó a parte del estudiantado a rechazar públicamente el manejo del caso por parte de la institución.

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Mientras se desarrollaban las movilizaciones, la universidad emitió una respuesta institucional señalando: “La Oficina de Bienestar Universitario ha brindado acompañamiento integral y oportuno a la estudiante afectada, garantizando en todo momento la protección de sus derechos”.

No obstante, la protesta tomó fuerza en los alrededores y se transformó en enfrentamientos violentos. “Si lo hacen es por algo. O sea, creería que no es la manera de ser, pero pues en este país desafortunadamente toca a las malas, por decirlo así”, expresó un ciudadano al ser consultado en el sitio de los hechos por el sisitema informactivo de Citytv.

El caos se extendió hasta las principales arterias de la zona, en particular la avenida Villavicencio con avenida Gaitán Cortés, donde los bloqueos impidieron el paso durante más de media hora a numerosos vehículos.

Imágenes de la intervención delUndmo durante las protestas en la sede de la Universidad Distrital en Bogotá. Una tanqueta de agua es utilizada para dispersar a los manifestantes - crédito @EltrinoCo/X

Entre quienes intentaban cruzar, uno de los conductores afectados relató: “Está tenaz. Llevo media hora acá y no he podido pasar”. Consultado sobre la magnitud de la fila, añadió: “Hasta acá como a tres cuadras, imagínese, si no hay cruce acá en el semáforo”.

En paralelo a los disturbios, cuarenta y un mil ochocientos usuarios del sistema de transporte de la zona resultaron perjudicados por la suspensión del servicio. Según la reportera que estuvo en el lugar, la presión de los manifestantes se relaciona directamente con la exigencia de “medidas drásticas” por parte de la comunidad estudiantil ante la denuncia de violencia de género.