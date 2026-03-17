Nueva crisis en los diálogos entre el Gobierno y disidencias de ‘Walter Mendoza’ tras muerte de un líder guerrillero en Nariño: el Ministerio de Defensa negó operativo

La disidencia considera que el proceso de paz se encuentra en 'estado crítico' - crédito Consejería Comisionado de Paz

Las negociaciones de paz entre delegados del gobierno de Gustavo Petro y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) enfrentan una nueva dificultad, tras conocerse el fallecimiento de Alexander Rincón, conocido como alias Machaco, uno de los miembros negociadores de ese grupo armado con el Ejecutivo.

En un comunicado, el grupo liderado por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, manifestó que el proceso de paz se encuentra en un “estado crítico”, al conocerse que el líder falleció en la noche del domingo 15 de marzo, en un aparente operativo realizado por las Fuerzas Militares de Colombia, en zona rural de Tumaco, departamento de Nariño.

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“Ante este nuevo ataque a la mesa de paz por parte de fuerzas oscurantistas enquistadas y bajo un manto de impunidad; declaramos el proceso en estado crítico. Instamos a los países garantes a realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de las plenas garantías en cuanto a la seguridad humana y territorial e insistimos en la clara definición del marco jurídico del único proceso de paz que ha sobrevivido ante tanto ataque”, señaló la Cneb en el comunicado.

Incluso, recordaron que el proceso ya venía enfrentando trabas por cuenta de la captura de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, que fue detenido en Bogotá, al término de un ciclo de conversaciones en febrero de 2025.

“No les fue suficiente con capturar ilegalmente a uno de nuestros comandantes mientras dialogaba con el estado en búsqueda de la tan anhelada paz para nuestros territorios. Exigimos al señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la Republica a su ministro de defensa, a la mesa de paz por parte de gobierno, investiguen sobre la orden y su procedencia; No asesinaron un hombre, asesinan la tranquilidad del pueblo Tumaqueño, derrumban las vías de paz, entierran la bandera blanca como símbolo y acción que ha hecho de nuestro municipio uno de los más seguros del país”, indicaron.

Respuesta del Ministerio de Defensa

La queja de la disidencia generó la reacción inmediata por parte del Gobierno nacional. En un comunicado a la opinión pública, el Ministerio de Defensa rechazó categóricamente cualquier vinculación con operaciones recientes que tengan como objetivo a este miembro del grupo residual.

“Frente al comunicado difundido hoy, 16 de marzo de 2026, por el grupo ilegal autodenominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Ministerio de Defensa Nacional informa que es falso que la Fuerza Pública haya desarrollado operaciones en la zona, en la fecha señalada, contra esa estructura”, manifestó la cartera.

Del mismo modo, el ministerio público reiteró su compromiso en la defensa de la paz y los derechos humanos de la ciudadanía. “Invitamos igualmente a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que pueda afectar la seguridad a través de los canales oficiales de las autoridades competentes (...) El Estado somos todos… y los buenos somos más”, puntualizaron.