Liberan a dos hermanas secuestradas por las disidencias de las Farc: las menores estuvieron cinco días en cautiverio

El restablecimiento de la libertad de las adolescentes ocurre mientras persisten los llamados de organizaciones civiles a detener acciones contra la población - crédito La gente / Facebook

Dos hermanas de 14 y 15 años que fueron secuestradas durante una incursión armada en el corregimiento de Puerto López, ubicado en el municipio de El Bagre (Antioquia), recuperaron la libertad después de permanecer 5 días en poder de las disidencias del Frente 4 de las Farc, bajo mando de alias Calarcá.

La liberación se llevó a cabo tras la intervención de una misión humanitaria de la Cruz Roja Internacional, por lo que las adolescentes se reunieron con su familia tras la revisión médica. Aunque, hasta el momento, no se han divulgado detalles específicos sobre su estado de salud.

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Ante este grave suceso se pronuncio el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, que indicó a Noticias RCN que la incursión armada donde fueron secuestradas las jóvenes resultó también en el asesinato de otras dos personas en El Bagre, una de ellas sería familiar directo de las menores.

Las dos hermanas adolescentes lograron reunirse con su familia gracias a la labor conjunta de organismos humanitarios - crédito Carlos Ortega/EFE

La secuencia de los hechos revela que el secuestro de las hermanas ocurrió el jueves 12 de marzo de 2026 en medio de un enfrentamiento entre grupos armados ilegales en la región.

Gloria Quiceno, jefa de la delegación de la misión humanitaria, explicó al medio Radio Nacional de Colombia que la entrega había sido pactada para el lunes, pero que las condiciones de orden público dificultaron el traslado inmediato de las adolescentes: “Ayer en la tarde le fueron entregadas a la Cruz Roja Internacional; por razones de orden público no pudieron salir, pero ya esta mañana, 17 de marzo, se pusieron en buen sitio y ya están en el trámite que se hace en estos casos”.

Además, Quiceno precisó que las menores estaban “en buenas condiciones de salud”, disipando momentáneamente la preocupación sobre posibles complicaciones ocasionadas por el cautiverio. También detalló que las adolescentes quedaron en situación vulnerable al ser capturadas durante una “confrontación entre Gaitanistas y el Frente 4”.

Debido a este nuevo caso, Luis Emil Sanabria, director de Redepaz, instó a los grupos armados a cesar las violaciones al Derecho Internacional Humanitario: “Es necesario transitar por el camino del desescalamiento del conflicto armado para facilitar escenarios de diálogo y paz”.

La Defensoría del Pueblo advirtió que “La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen”.

En la zona se han presentado varios casos similares, lo que tiene en alerta a las autoridades - crédito Colprensa

La liberación de las adolescentes se atribuye a la intervención coordinada de instituciones estatales y humanitarias. Cabe mencionar que Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, exigió públicamente y en repetidas oportunidades la liberación inmediata de las hermanas, calificando el hecho como “una violación al derecho internacional humanitario”.

Cabe mencionar que el proceso de entrega, supervisado de cerca por la Misión Humanitaria de la Cruz Roja Internacional, contó con garantías de seguridad y coordinación en territorio afectado por disputas armadas.

Las cifras de secuestros generan preocupación en el país por lo que se piden acciones de seguridad en todo el territorio - crédito Colprensa

Tensión en la zona donde fueron secuestradas las menores de edad

El hecho violento en el que se vieron involucradas las dos adolescentes y resultaron asesinadas dos personas, fue interpretado por organismos de derechos humanos y las autoridades departamentales como una advertencia sobre la persistencia de la violencia armada en Antioquia y los desafíos para la implementación de acuerdos de paz y desescalamiento del conflicto.

La Defensoría del Pueblo reiteró, según Noticias RCN, que “la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil, están prohibidas y constituyen graves infracciones”.

La recuperación de la libertad de las hermanas se convirtió en un punto importante en la agenda de búsqueda de soluciones humanitarias inmediatas, mientras la comunidad internacional y local espera que hechos similares no vuelvan a repetirse.