Colombia

Exprecandidata presidencial del partido Conservador adhirió a Paloma Valencia: “Colombia está lista para un liderazgo femenino”

La senadora del Centro Democrático sigue sumando respaldos con miras a la primera vuelta, a la que se presentará con el exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, y el apoyo de siete excandidatos más que compitieron en La Gran Consulta por Colombia

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Paloma Valencia ya marca un
Paloma Valencia ya marca un 17,5% en la intención de voto hacia la presidencia, según la medición de la encuestadora Atlas-Intel - crédito Lina Gasca/Colprensa

Juana Carolina Londoño, representante a la Cámara por Caldas, formalizó el martes 17 de marzo de 2026 su respaldo a la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, en su intención de convertirse en la primera mujer presidenta en más de 200 años de historia republicana de Colombia. El anuncio, efectuado a través de redes sociales, se presenta en medio de un proceso interno marcado por divisiones dentro de la colectividad más longeva, que no presentó candidato.

“Colombia está lista para un liderazgo femenino”, expresó Londoño, que compartió una postal con su colega parlamentaria, con la que formalizó su respaldo a la aspirante de los sectores de la centro-derecha: que ganó La Gran Consulta por Colombia, el 8 de marzo, con un total de 3.236.286 votos, frente a 1.255.510 del exdirector del Dane y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, que pasó a ser la fórmula vicepresidencial de Valencia para la contienda.

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La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Juana Londoño, que mostró su interés en poner en consideración su nombre en las elecciones de mayo, finalmente se sumó a la campaña de Paloma Valencia - crédito @juanacarolinaco/Instagram

La adhesión de Londoño buscaría sumar el apoyo regional con el que cuenta la congresista cafetera a la senadora, que ha consolidado su aspiración, como se ve en la encuesta presentada el 12 de marzo, al marcar 17,5%. En contraste con el truncado proceso de selección al interior del conservatismo, que sufrió una serie de postergaciones que finalmente llevaron a la colectividad a declinar la posibilidad de presentar aspirante propio a la jornada del 31 de mayo.

¿Por qué el partido Conservador no presentó candidato a las elecciones presidenciales?

El proceso de selección presidencial de esta representatividad ha estado atravesado por tensiones internas. La llegada del excontralor Carlos Felipe Córdoba, identificado por algunos sectores como cercano a fuerzas asociadas al gobierno de Gustavo Petro, profundizó las diferencias con la bancada tradicional, pues se habrían flexibilizado las reglas para favorecer nuevas candidaturas, lo que incrementó el malestar y las dudas sobre la cohesión del partido.

Paloma Valencia y Juan Daniel
Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo representarán a la coalición que se gestó tras La Gran Consulta por Colombia - crédito Sergio Acero/REUTERS

La declaración de independencia del Partido Conservador frente al Ejecutivo nacional, adoptada durante la presente administración, buscó dotar de autonomía a la colectividad para apoyar o rechazar las reformas propuestas. Pero a la hora de escoger un candidato único no hubo consenso, ni siquiera para presentar la idea ante los colombianos en una consulta interna, por lo que el camino que le queda al partido Conservador es sumarse a otras aspiraciones.

En el fallido proceso también han participado otras figuras relevantes como el exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde, propuso una convención nacional para resolver la candidatura, y el coronel en retiro Carlos Velásquez, enfocado en temas de seguridad. No obstante, la controversia principal giró en torno a la legitimidad de la postulación de Córdoba y el senador Efraín Cepeda en la coordinación, dada su doble condición de senador y presidente del partido.

El excontralor Carlos Felipe Córdoba,
El excontralor Carlos Felipe Córdoba, que intentó aterrizar en el proceso del partido Conservador, también declinó su candidatura presidencial y adhirió a Paloma Valencia - crédito Infobae Colombia - suministrada

Por su parte, a la senadora Valencia, al ser consultada sobre lo que podría ser la llegada del conservatismo en pleno a su campaña, no dudó en invitarlos. “Con todos los partidos que quieran llegar, aquí están las puertas abiertas. Quiero ser presidente de todos los colombianos y, entre otras cosas, la crisis en la que está el país, en salud, en seguridad, en finanzas públicas, exige que todos trabajemos para sacar a este país adelante", expresó Valencia frente a la opción.

Al igual que Londoño, otro de los exprecandidatos, justamente el excontralor Córdoba, también expresó su respaldo a la candidatura de Valencia. La idea, según expresó a El Tiempo, es “evitar que se nos sigan yendo del país nuestros jóvenes por falta de oportunidades”; una postura en la que coincidiría otro de los que se sumó a la senadora del Centro Democrático, como el exministro Daniel Palacios, que fue otro de los que dio un paso al costado en su intención.

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