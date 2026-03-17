Colombia

El juicio por el asesinato de Jovenel Moïse vuelve a empezar en Haití: los colombianos acusados siguen sin respuestas

Los exmilitares sudamericanos continúan detenidos y la defensa exige claridad sobre la orden de arresto que motivó su participación en el homicidio del mandatario

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Las autoridades judiciales determinaron anular
Las autoridades judiciales determinaron anular el proceso debido a las irregularidades en la orden de captura y serán escuchados nuevos testimonios - crédito Reuters

Aunque se van a cumplir cinco años del asesinato de Jovenel Moise, presidente de Haití ultimado tras la irrupción de un grupo armado en su residencia en Puerto Principe, se sigue sin esclarecer la responsabilidad de los más de 20 colombianos que habrían participado del hecho.

Cabe recordar que las autoridades haitianas señalaron que el comando responsable estaba compuesto mayoritariamente por exmilitares colombianos, que, según las investigaciones, fueron contratados por una empresa de seguridad con sede en Florida y aseguraron que iban a detener al mandatario porque había una orden de captura firmada por un juez de Haití.

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Precisamente, en Estados Unidos se avaló que los colombianos habían sido contratados para ayudar a uniformados de ese país en una intervención en Haití. Lo último que se registró en el proceso es que el juez haitiano Jean Roger Noelcius, que firmó la orden de arresto contra el presidente Jovenel Moïse, declaró ante un tribunal en Miami que dicho documento era ilegal y que no tenía autoridad para destituir a un presidente en funciones.

El magistrado Jean Roger Noelcius
El magistrado Jean Roger Noelcius reconoció ante un tribunal en Miami que carecía de competencia para ordenar la detención - crédito Reuters

Noelcius admitió que solo la policía nacional puede ejecutar órdenes de arresto en Haití y que firmó la orden retroactivamente en 2021, acusando a Moïse de asesinato. Esta orden fue citada como justificación por los implicados en el asesinato del presidente en julio de 2021, que afirmaron que su misión era arrestarlo y no matarlo, en medio de la disputa sobre el fin de su mandato.

Noelcius negó cualquier vinculación con el asesinato y reconoció que actuó sin poder legal. En Miami, avanza el juicio contra varios acusados por la conspiración, mientras que el grupo de colombianos permanece recluido, a pesar de las denuncias sobre el trato indebido a que sus familiares afirman que han recibido en la nación del Caribe.

Proceso volverá a comenzar en Haití

Detalles controversiales han salido a
Detalles controversiales han salido a la luz sobre la contratación, los documentos usados y las intervenciones extranjeras - crédito EFE

Fuentes de Infobae Colombia informaron que, debido a todo lo que se ha revelado sobre el magnicidio del mandatario de Moise, en Haití se declaró la nulidad de todo el caso, que será reiniciado con lo que será el testimonio de Jorverneil Moise, hijo del presidente ultimado.

Al respecto, la defensa de los colombianos ha pedido claridad sobre el proceso y que se respeten los derechos de sus clientes, puesto que en el juicio que se adelanta en Estados Unidos se ha afirmado que esta claro que el juez firmó la captura que vieron los colombianos antes de actuar.

De la misma forma, se está confirmando si los cafeteros estaban apoyando a las autoridades de Haití para un arresto, que es lo que se afirma en los informes expuestos hasta el momento.

Los abogados de los colombianos cuestionan que el juez mencionado aseguró durante más de tres años que su firma había sido falsificada, lo que ha impedido que avance el proceso contra los colombianos.

El funcionario judicial reconoció, ante
El funcionario judicial reconoció, ante la corte de Miami, haber actuado fuera de sus competencias legales - crédito EFE

“Resulta que a finales del año pasado el FBI lo acorraló en Canadá y confesó que la firmó en membrete oficial y su firma, que por temor a su seguridad firmó una orden para el aresto por homicidio del presidente”.

En un proceso lento, actualmente se ha transcrito todo lo que se ha registrado en Estados Unidos, que será el material clave que recibirán los defensores de los colombianos en Haití, que resaltarán que los sudamericanos estaban actuando sobre una orden legítima firmada por un juez investigatorio y que ellos no tenían forma de saber que era falso.

“Cuando los capturaron los estaban investigando como autores materiales del crimen, en noviembre de 2024 esto cambio y se les acusó como complices. Ya emitieron orden de captura contra los testigos, incluyendo la viuda del presidente de Haití, pero ellos siguen presos, sin ayudas”.

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