Ejército Gaitanista de Colombia niega participación en el paro minero del Bajo Cauca, sur de Córdoba y Valdivia

El Ejército Gaitanista pidió no atribuirle responsabilidad sobre las acciones de los mineros informales. - crédito REUTERS/Daniel Becerril (referencia)

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez, emitió un comunicado público el 14 de marzo en el que afirmó que no tiene participación en el paro minero convocado para el día de hoy 16 de marzo en el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba y el municipio de Valdivia.

El mensaje del grupo armado, difundido en un documento oficial dirigido a la opinión pública, busca aclarar rumores y posibles tergiversaciones sobre la supuesta implicación de la organización en las movilizaciones.

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“Conviene aclarar, para que no haya malentendidos ni tergiversaciones, que el Ejército Gaitanista no tiene ninguna participación en el paro minero”, indica el comunicado.

El EGC reconoció que los mineros informales tienen derecho a protestar, especialmente ante lo que consideran abusos cometidos por la fuerza pública. En el texto se mencionan intervenciones en entables mineros donde se han destruido retroexcavadoras y maquinaria, algunas de ellas en procesos de formalización, lo que ha generado tensiones en la región.

El grupo aseguró que no existen protocolos claros sobre la actuación de las autoridades frente a estas actividades, lo que ha derivado en denuncias de excesos contra quienes dependen de la minería informal para sostener a sus familias.

Además, el EGC hizo un llamado al Gobierno Nacional para cumplir los acuerdos previos con los mineros, argumentando que de no cumplirse podrían surgir nuevas protestas que “serían utilizadas por fuerzas oscuras para generar caos y descontento generalizado, con grandes pérdidas económicas y nulas ganancias para la población”.

El comunicado concluye con un mensaje de respeto hacia los mineros tradicionales y la comunidad en general, destacando que la movilización debe ser entendida como una manifestación genuina y pacífica de quienes buscan garantizar su sustento.

El grupo armado reafirmó que respeta los derechos de los mineros, pero rechaza cualquier vinculación con la jornada de protesta. - crédito EGC

Contexto del paro minero: razones y alcance de la protesta

El paro minero que iniciará el día de hoy tiene carácter indefinido y fue convocado por la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, tras más de un año de negociaciones que no lograron soluciones concretas para la formalización de la actividad minera.

Según los voceros de los mineros, las movilizaciones se originan en la destrucción de maquinaria y equipos durante operativos de la fuerza pública: hasta el momento se reportan 35 retroexcavadoras y más de 50 motobombas destruidas.

“Recomendamos a la comunidad en general programarse y abastecerse como medida preventiva, ya que este paro será indefinido. La solución a esta coyuntura y el levantamiento de la protesta depende únicamente de la voluntad política y del diálogo del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro”, indicaron los líderes de la Mesa Minera en un video difundido previamente.

La protesta surge por la destrucción de maquinaria y la falta de cumplimiento de acuerdos con los mineros. - crédito AP Foto/Fernando Vergara

Bloqueos estratégicos en carreteras

La protesta incluirá bloqueos en vías principales, especialmente en la ruta que conecta Antioquia con la costa Caribe. Los puntos más críticos se ubicarán en Caucasia y Puerto Libertador, corredores clave para el transporte de mercancías.

Estas medidas buscan llamar la atención del Gobierno sobre los incumplimientos en los acuerdos y la necesidad de garantías para la actividad minera informal, que en muchas comunidades representa la principal fuente de sustento.

Los organizadores anunciaron que la movilización será indefinida y afectará vías estratégicas de transporte. - crédito Colprensa

Medidas de seguridad y toque de queda en Caucasia

Frente a la movilización, la Alcaldía de Caucasia emitió el Decreto 035 de 2026, que activa el Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la seguridad durante el paro.

Asimismo, se estableció un toque de queda desde las 23:59 horas del domingo 15 de marzo hasta las 6:00 horas del lunes 16, medida que se mantendrá de forma sucesiva mientras persista la amenaza de alteración del orden público.

Estas acciones buscan proteger a la comunidad y garantizar la seguridad ante posibles incidentes derivados de los bloqueos y concentraciones masivas.