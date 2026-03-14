Se robaron tres portátiles en Corferias, donde se realizan escrutinios electorales: la información no está comprometida

Dos de los equipos robados son los jueces de la República de la comisión escrutadora afectada - crédito Fernando Vergara/AP

La Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil informaron que el 13 de marzo de 2026, a las 12:00 p. m., aproximadamente, se registró el hurto de tres equipos portátiles en el pabellón 8, primer nivel de Corferias (Bogotá), donde se adelantan los escrutinios de las elecciones al Congreso y de las consultas presidenciales que se realizaron el 8 de marzo.

De acuerdo con las entidades, uno de los equipos informáticos es de la Comisión Escrutadora 11.24 de Suba (propiedad de la Registraduría Nacional) y dos son portátiles personales de jueces de la República que integran esa comisión.

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“Tanto los jueces afectados como los funcionarios de la entidad interpusieron de manera inmediata la respectiva denuncia ante la Policía Nacional, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables de este hecho”, detalló la Registraduría en un comunicado.

La Procuraduría informó que la información de los escrutinios no está comprometida porque se encuentra protegida mediante mecanismos de cifrado - crédito Colprensa

Según la Procuraduría General de la Nación, los hechos no comprometen la integridad ni la conservación de la información gestionada durante el proceso de escrutinio. En ese sentido, el incidente no afecta la validez del proceso de verificación de los votos que se está llevando a cabo, debido a que el sistema que se está utilizando para el escrutinio dispone de medidas técnicas y de procedimientos robustos para garantizar la transparencia.

“Se transmite un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: el incidente presentado no afecta la validez, trazabilidad ni continuidad del proceso escrutal, el cual cuenta con medidas técnicas y procedimentales que garantizan su seguridad y recuperación”, detalló el organismo de control en una comunicación oficial.

El Ministerio Público explicó que los datos escrutados permanecen protegidos con cifrado y algoritmos de alta seguridad, mecanismos que bloquean cualquier intento de acceso o alteración no autorizada. Además, este esquema incluye la generación automática de un respaldo encriptado al final de cada sesión, el cual es almacenado de manera segura para ser utilizado en caso de contingencias.

La Procuraduría aseguró que la información escrutada puede ser restaurada en un nuevo equipo sin pérdida de datos - crédito Colprensa/Sergio Acero

De igual manera, aclaró que el protocolo de seguridad establece que los datos pueden ser restaurados íntegramente en un nuevo equipo, siempre que la comisión escrutadora y los testigos acreditados verifiquen la correspondencia de la información que ya fue escrutada. Adicionalmente, la Procuraduría informó que cada partido político recibió una copia de respaldo de la información en un CD que cubre todo lo escrutado hasta las 12:25 p. m., momento en que se emitió la última copia de seguridad.

“Este lamentable suceso no compromete ni pone en riesgo la seguridad e integridad de la información de los escrutinios, un proceso abierto y público, dado que los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, el cual opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad”, indicó la Registraduría.

Este incidente se suma a denuncias que han surgido por parte de algunos movimientos políticos como el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido Conservador, que han advertido sobre presuntas irregularidades en el preconteo de votos de las elecciones legislativas y sobre situaciones de orden público y alertas alrededor de los escrutinios que se están llevando a cabo a nivel nacional desde el 8 de marzo.

La Registraduría informó que los escrutinios se realizan bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad - crédito Luisa González/Reuters

Los conservadores, por ejemplo, instaron a las autoridades electorales a poner la lupa en ciertas zonas del país donde la transparencia del proceso de escrutinio estaría comprometida.

“Hacemos un llamado a las autoridades electorales y a la MOE para que exista veeduría y vigilancia en los escrutinios que se están realizando en el país a fin de garantizar la transparencia de los resultados y que la voz de los electores sea respetada. Pedimos especial atención a los escrutinios de Cámara en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó y Antioquia”, precisó la colectividad en X.

El Partido Conservador pidió hacer veeduría en los escrutinios de las elecciones legislativas - crédito @soyconservador/X