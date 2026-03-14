Colombia

Se robaron tres portátiles en Corferias, donde se realizan escrutinios electorales: la información no está comprometida

Los equipos hurtados estaban siendo utilizados por integrantes de la Comisión Escrutadora 11.24 de Suba. La Procuraduría y la Registraduría dieron un parte de tranquilidad

Guardar
Dos de los equipos robados
Dos de los equipos robados son los jueces de la República de la comisión escrutadora afectada - crédito Fernando Vergara/AP

La Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil informaron que el 13 de marzo de 2026, a las 12:00 p. m., aproximadamente, se registró el hurto de tres equipos portátiles en el pabellón 8, primer nivel de Corferias (Bogotá), donde se adelantan los escrutinios de las elecciones al Congreso y de las consultas presidenciales que se realizaron el 8 de marzo.

De acuerdo con las entidades, uno de los equipos informáticos es de la Comisión Escrutadora 11.24 de Suba (propiedad de la Registraduría Nacional) y dos son portátiles personales de jueces de la República que integran esa comisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Tanto los jueces afectados como los funcionarios de la entidad interpusieron de manera inmediata la respectiva denuncia ante la Policía Nacional, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables de este hecho”, detalló la Registraduría en un comunicado.

La Procuraduría informó que la
La Procuraduría informó que la información de los escrutinios no está comprometida porque se encuentra protegida mediante mecanismos de cifrado - crédito Colprensa

Según la Procuraduría General de la Nación, los hechos no comprometen la integridad ni la conservación de la información gestionada durante el proceso de escrutinio. En ese sentido, el incidente no afecta la validez del proceso de verificación de los votos que se está llevando a cabo, debido a que el sistema que se está utilizando para el escrutinio dispone de medidas técnicas y de procedimientos robustos para garantizar la transparencia.

Se transmite un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: el incidente presentado no afecta la validez, trazabilidad ni continuidad del proceso escrutal, el cual cuenta con medidas técnicas y procedimentales que garantizan su seguridad y recuperación”, detalló el organismo de control en una comunicación oficial.

El Ministerio Público explicó que los datos escrutados permanecen protegidos con cifrado y algoritmos de alta seguridad, mecanismos que bloquean cualquier intento de acceso o alteración no autorizada. Además, este esquema incluye la generación automática de un respaldo encriptado al final de cada sesión, el cual es almacenado de manera segura para ser utilizado en caso de contingencias.

La Procuraduría aseguró que la
La Procuraduría aseguró que la información escrutada puede ser restaurada en un nuevo equipo sin pérdida de datos - crédito Colprensa/Sergio Acero

De igual manera, aclaró que el protocolo de seguridad establece que los datos pueden ser restaurados íntegramente en un nuevo equipo, siempre que la comisión escrutadora y los testigos acreditados verifiquen la correspondencia de la información que ya fue escrutada. Adicionalmente, la Procuraduría informó que cada partido político recibió una copia de respaldo de la información en un CD que cubre todo lo escrutado hasta las 12:25 p. m., momento en que se emitió la última copia de seguridad.

Este lamentable suceso no compromete ni pone en riesgo la seguridad e integridad de la información de los escrutinios, un proceso abierto y público, dado que los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, el cual opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad”, indicó la Registraduría.

Este incidente se suma a denuncias que han surgido por parte de algunos movimientos políticos como el Pacto Histórico, el Centro Democrático y el Partido Conservador, que han advertido sobre presuntas irregularidades en el preconteo de votos de las elecciones legislativas y sobre situaciones de orden público y alertas alrededor de los escrutinios que se están llevando a cabo a nivel nacional desde el 8 de marzo.

La Registraduría informó que los
La Registraduría informó que los escrutinios se realizan bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad - crédito Luisa González/Reuters

Los conservadores, por ejemplo, instaron a las autoridades electorales a poner la lupa en ciertas zonas del país donde la transparencia del proceso de escrutinio estaría comprometida.

“Hacemos un llamado a las autoridades electorales y a la MOE para que exista veeduría y vigilancia en los escrutinios que se están realizando en el país a fin de garantizar la transparencia de los resultados y que la voz de los electores sea respetada. Pedimos especial atención a los escrutinios de Cámara en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó y Antioquia”, precisó la colectividad en X.

El Partido Conservador pidió hacer
El Partido Conservador pidió hacer veeduría en los escrutinios de las elecciones legislativas - crédito @soyconservador/X

Temas Relacionados

Robo de portátilesEscrutiniosCorferiasRegistraduría Nacional del Estado CivilProcuraduría General de la NaciónElecciones 8 de marzoColombia-Noticias

Más Noticias

Reunión entre Colombia y Venezuela será en abril: Maracaibo será sede de la cumbre de vecindad

Cancilleres de ambos países confirmaron el encuentro de buena vecindad para el 23 y 24 de abril, donde se discutirán temas clave de la relación bilateral como seguridad fronteriza, migración, comercio y cooperación energética

Reunión entre Colombia y Venezuela

Este es el gigantesco hueco fiscal que pocos ven: beneficios tributarios le cuestan al país $136 billones

Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló que exenciones, deducciones y descuentos tributarios alcanzaron ese monto en 2023, una cifra equivalente al 8,7% del PIB que reaviva el debate sobre el impacto de estos alivios en las finanzas públicas

Este es el gigantesco hueco

La Registraduría despidió de su cargo a funcionaria que habría participado en política con polémico video: “Es impresionante”

En el comunicado oficial, la entidad informó que se dio paso a la apertura de una investigación disciplinaria sobre el caso, y que había advertido que estas expresiones estaban prohíbidas

La Registraduría despidió de su

Baja asistencia de Junior de Barranquilla se debe a que hinchas “no van a perder el tiempo”: dura crítica de un jugador

Una vez más, el cuadro Tiburón es blanco de polémica porque sus aficionados no responden de la mejor manera en condición de local, previo al debut por Copa Libertadores

Baja asistencia de Junior de

Laura Barjum sacudió las redes sociales al compartir su postura sobre la monogamia y la fidelidad: “Me dieron ganas de poner el cuerno”

La presentadora y ex Virreina Universal sorprendió al compartir en televisión su escepticismo frente a las relaciones exclusivas, contando experiencias propias y defendiendo la honestidad sobre los acuerdos sentimentales

Laura Barjum sacudió las redes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Laura Barjum sacudió las redes

Laura Barjum sacudió las redes sociales al compartir su postura sobre la monogamia y la fidelidad: “Me dieron ganas de poner el cuerno”

Jorge Celedón convierte su carrera en leyenda con ‘La Historia Mía’, un corto que repasa su vida y grandes éxitos

Shakira y sus conciertos en Oriente Medio estarían en riesgo inminente: la Fórmula 1 tendría intenciones de cancelar su paso por Arabia Saudita

Shakira compartió los primeros adelantos del videoclip de “Algo Tú” con Beéle, con nuevo look y un tributo al Caribe colombiano

Karina García y su reacción cuando le avisaron que Altafulla sería invitado a su programa: “Cada uno por su lado”

Deportes

Baja asistencia de Junior de

Baja asistencia de Junior de Barranquilla se debe a que hinchas “no van a perder el tiempo”: dura crítica de un jugador

Tomás Ángel causó polémica por compararse con su padre, Juan Pablo Ángel: “Soy mejor y estoy completamente seguro”

César Farías señaló a la Dimayor como responsable de la irregularidad de los clubes colombianos en Libertadores y Sudamericana

Colombia es uno de los países más fuertes para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: esta es la razón

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 25 de la Bundesliga