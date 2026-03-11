Colombia

Un menor de edad resultó herido durante hostigamientos de las disidencias en Cajibío, Cauca

La agresión se registró cerca de las 7:28 a. m. del 11 de marzo de 2026, cuando siete artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones y dirigidos contra efectivos policiales

Guardar
Hostigamientos en Cajibío, Cauca dejó
Hostigamientos en Cajibío, Cauca dejó un menor herido - crédito captura de pantalla Blu Radio

El uso de drones para lanzar artefactos explosivos volvió a alterar la rutina de la población y las fuerzas de seguridad en la región. El incidente dejó a un adolescente de 17 años herido, aunque las autoridades informaron que su vida no corre peligro.

Según el reporte oficial, la agresión ocurrió alrededor de las 7:28 a. m, del 11 de marzo de 2026 cuando siete artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones y dirigidos contra efectivos policiales. Los uniformados activaron de inmediato el Plan Defensa, aplicando protocolos de autoprotección para proteger tanto al personal como a los habitantes cercanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el ataque, el personal policial no sufrió lesiones, pero uno de los artefactos afectó a un joven de la comunidad. El adolescente fue trasladado al hospital municipal, donde recibió atención médica. El parte médico preliminar indica que su condición es estable y que las heridas no revisten gravedad.

El evento se suma a una serie de acciones que, según inteligencia, estarían vinculadas al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una estructura criminal con presencia en la zona. Las autoridades mantienen la alerta en la región mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.

Hostigamientos Por Parte De Las Disidencias De Las Farc En Cajibío, Cauca - crédito @Regional_col/X

El ataque llevó a la Alcaldía de Cajibío a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la población. “Se ha tomado la decisión de suspender temporalmente los pagos del programa Colombia Mayor hasta nuevo aviso, como una medida preventiva para proteger la integridad y seguridad de los adultos mayores beneficiarios”, informó la administración municipal en un comunicado.

“Durante el día de hoy no habrá atención al público en las instalaciones de la Administración Municipal, mientras se normaliza la situación”, añadió la Alcaldía de Cajibío en el mismo documento.

El hecho no dejó uniformados heridos ni víctimas mortales, según confirmaron fuentes locales. Al mismo tiempo, la Fuerza Pública permanece realizando verificaciones de seguridad en la zona, y la administración local ha pedido comprensión a la comunidad: “Agradecemos la comprensión de la comunidad y estaremos informando oportunamente cualquier novedad a través de los canales oficiales”.

La Alcaldía suspendió temporalmente los
La Alcaldía suspendió temporalmente los pagos del programa Colombia Mayor y la atención al público - crédito Alcaldía de Cajibío

Tropas del Ejército fueron atacadas por disidencias de las Farc en plena jornada electoral

Un ataque armado interrumpió la normalidad de la jornada electoral en el corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca, cuando tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional fueron hostigadas por integrantes de las disidencias de las Farc.

Los uniformados se encontraban en la zona garantizando la seguridad de un puesto de votación al momento del incidente. Según las autoridades militares, los disparos provinieron tanto desde el exterior del perímetro de seguridad como desde viviendas cercanas.

El brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada, explicó que la estructura Adán Izquierdo habría ejecutado estos ataques, aprovechando la presencia de los soldados en labores de custodia electoral.

Durante el hostigamiento no se reportaron heridos entre las tropas, conforme lo confirmó el comando militar. Esta información fue reiterada por fuentes castrenses, que señalaron la ausencia de víctimas y el rápido restablecimiento del control en la zona.

Tropas del Ejército Nacional de
Tropas del Ejército Nacional de Colombia se enfrentan con grupos armados al margen de la ley - crédito Ejército de Colombia/X

El ataque ocurrió el domingo 8 de marzo de 2026, coincidiendo con la jornada en que los colombianos acudían a las urnas para elegir el nuevo Congreso y participar en consultas. Las autoridades aseguraron que, tras el incidente, se mantuvo el despliegue de seguridad para permitir la reanudación del proceso electoral sin mayores contratiempos.

El comandante militar precisó: “En Tenerife se presenta un hostigamiento contra las tropas que están prestando la seguridad del puesto de votación. En este momento la situación está controlada y se está esperando que la gente retorne a hacer su votación de acuerdo a lo planeado”.

La rápida reacción de las fuerzas del orden permitió que los ciudadanos regresaran al puesto de votación.

Temas Relacionados

Cajibío, CaucaHostigamientosMenor heridoDisidencias de las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

Las reuniones que, según la Fiscalía, tuvieron Ricardo Roa y el presidente de Hocol por caso de lujoso apartamento en Bogotá

Los encuentros, realizados en un restaurante de la capital, habrían servido para hablar de posibles iniciativas en el sector energético relacionadas con la empresa Gaxi, creada en 2024 por el policía retirado Juan Guillermo Mancera

Las reuniones que, según la

Donald Trump aseguró que Colombia sí fue invitada a la Cumbre del Escudo de América: “No vinieron”

Mientras el presidente estadounidense afirmó que la invitación se realizó, la portavoz de la Casa Blanca advirtió que la cooperación del Gobierno colombiano todavía no cumple con los criterios exigidos

Donald Trump aseguró que Colombia

Iván Cepeda llegó a la Registraduría junto a su fórmula vicepresidencial para inscribir su candidatura a la Presidencia

Hacia las 11:30 a. m., el político cercano al gobierno de Gustavo Petro llegó a las instalaciones de la entidad junto a Aida Quilcué y su equipo para oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026

Iván Cepeda llegó a la

Fueron evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Solicitan a autoridades una respuesta integral con servicios básicos, apoyo constante y acuerdos para un entorno seguro en las áreas más golpeadas

Fueron evacuados nueve heridos tras

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

El cuadro dirigido por el portugués Rui Borges quiere dar el golpe en territorio noruego, ante la revelación que eliminó en la fase de playoffs al Inter de Milán: tres veces campeón de Europa

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fueron evacuados nueve heridos tras

Fueron evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca en el Meta: era el explosivista del Bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

El Ejército Nacional confirmó la muerte de un soldado tras atentado con explosivos en Patía, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Laura G protagonizó pelea en

Laura G protagonizó pelea en ‘La casa de los famosos 6’ de Telemundo: casi se va a los golpes

Alejandra Salguero, novia de Tebi Bernal, se refirió al 'shipeo' y aseguró que lo apoya fielmente tras rumores en el 'reality'

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio sorprendieron en redes con un reencuentro tras varios años de peleas: “Luego de perder una tutela dos veces”

Beba recibió la visita de su esposo en ‘La casa de los famosos’: el hombre se quitó la camisa y la participante hizo reclamo

Shakira envió mensaje a sus fans tras su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll: “Los quiero tanto”

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Suárez

Etapa 4 de la París Niza 2026: Daniel Felipe Martínez fue protagonista de la carrera quedando en el segundo puesto detrás de Jonas Vingegaard

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Etapa 3 de la Tirreno Adriático - EN VIVO: Fernando Gaviria, el mejor colombiano en la etapa, y Santiago Buitrago se metió al top 10

Acolfutpro denunció a equipo del fútbol colombiano por presuntamente no pagar salarios de jugadores en incapacidad médica