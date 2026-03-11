Un menor de edad resultó herido durante hostigamientos de las disidencias en Cajibío, Cauca

Hostigamientos en Cajibío, Cauca dejó un menor herido - crédito captura de pantalla Blu Radio

El uso de drones para lanzar artefactos explosivos volvió a alterar la rutina de la población y las fuerzas de seguridad en la región. El incidente dejó a un adolescente de 17 años herido, aunque las autoridades informaron que su vida no corre peligro.

Según el reporte oficial, la agresión ocurrió alrededor de las 7:28 a. m, del 11 de marzo de 2026 cuando siete artefactos explosivos improvisados fueron lanzados desde drones y dirigidos contra efectivos policiales. Los uniformados activaron de inmediato el Plan Defensa, aplicando protocolos de autoprotección para proteger tanto al personal como a los habitantes cercanos.

En el ataque, el personal policial no sufrió lesiones, pero uno de los artefactos afectó a un joven de la comunidad. El adolescente fue trasladado al hospital municipal, donde recibió atención médica. El parte médico preliminar indica que su condición es estable y que las heridas no revisten gravedad.

El evento se suma a una serie de acciones que, según inteligencia, estarían vinculadas al Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), una estructura criminal con presencia en la zona. Las autoridades mantienen la alerta en la región mientras continúan las investigaciones para dar con los responsables.

El ataque llevó a la Alcaldía de Cajibío a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la población. “Se ha tomado la decisión de suspender temporalmente los pagos del programa Colombia Mayor hasta nuevo aviso, como una medida preventiva para proteger la integridad y seguridad de los adultos mayores beneficiarios”, informó la administración municipal en un comunicado.

“Durante el día de hoy no habrá atención al público en las instalaciones de la Administración Municipal, mientras se normaliza la situación”, añadió la Alcaldía de Cajibío en el mismo documento.

El hecho no dejó uniformados heridos ni víctimas mortales, según confirmaron fuentes locales. Al mismo tiempo, la Fuerza Pública permanece realizando verificaciones de seguridad en la zona, y la administración local ha pedido comprensión a la comunidad: “Agradecemos la comprensión de la comunidad y estaremos informando oportunamente cualquier novedad a través de los canales oficiales”.

Tropas del Ejército fueron atacadas por disidencias de las Farc en plena jornada electoral

Un ataque armado interrumpió la normalidad de la jornada electoral en el corregimiento de Tenerife, municipio de El Cerrito, en el Valle del Cauca, cuando tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional fueron hostigadas por integrantes de las disidencias de las Farc.

Los uniformados se encontraban en la zona garantizando la seguridad de un puesto de votación al momento del incidente. Según las autoridades militares, los disparos provinieron tanto desde el exterior del perímetro de seguridad como desde viviendas cercanas.

El brigadier general Juan Oduber Rendón Pérez, comandante de la Tercera Brigada, explicó que la estructura Adán Izquierdo habría ejecutado estos ataques, aprovechando la presencia de los soldados en labores de custodia electoral.

Durante el hostigamiento no se reportaron heridos entre las tropas, conforme lo confirmó el comando militar. Esta información fue reiterada por fuentes castrenses, que señalaron la ausencia de víctimas y el rápido restablecimiento del control en la zona.

El ataque ocurrió el domingo 8 de marzo de 2026, coincidiendo con la jornada en que los colombianos acudían a las urnas para elegir el nuevo Congreso y participar en consultas. Las autoridades aseguraron que, tras el incidente, se mantuvo el despliegue de seguridad para permitir la reanudación del proceso electoral sin mayores contratiempos.

El comandante militar precisó: “En Tenerife se presenta un hostigamiento contra las tropas que están prestando la seguridad del puesto de votación. En este momento la situación está controlada y se está esperando que la gente retorne a hacer su votación de acuerdo a lo planeado”.

La rápida reacción de las fuerzas del orden permitió que los ciudadanos regresaran al puesto de votación.