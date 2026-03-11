El registrador Hernán Penagos y los jueces de Tumaco respondieron a las acusaciones de Petro: “Atentado contra la honra y dignidad”

La Comisión Escrutadora afirmó que no ha alterado resultados electorales y que actúa conforme a la ley - crédito @burbujasdepolitica/X

Los jueces y juezas del circuito de Tumaco que integran la Comisión Escrutadora del distrito para los comicios del 8 de marzo de 2026 emitieron un pronunciamiento público en el que rechazaron las críticas surgidas en redes sociales sobre el proceso de escrutinio.

En un video difundido a la opinión pública, los funcionarios judiciales defendieron la legalidad de las actuaciones adelantadas durante el conteo oficial de votos y manifestaron su preocupación por las acusaciones que han circulado en internet.

El pronunciamiento se produjo después de que el presidente de la República compartiera en su cuenta de la red social X un video en el que se sugiere un presunto fraude electoral en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

En la publicación, el mandatario escribió: “Una señora escrutadora marcando formularios electorales días después de la elección de la ciudadanía. Es evidente porque tanta propaganda oficial para votar en consultas, a quien beneficiaban y porque de las casillas en blanco”.

En respuesta a esas afirmaciones, los jueces señalaron que el contenido difundido afecta la reputación de una de las integrantes de la comisión y rechaza las dudas sobre la transparencia del proceso.

Rechazo a las acusaciones

En el comunicado divulgado en video, los funcionarios judiciales expresaron de manera conjunta su inconformidad frente a los señalamientos. Según indicaron, las acusaciones afectan la honra de una de las juezas que participa en el proceso de escrutinio.

“Los, las señoras jueces y jueces del circuito de Tumaco, integrantes de la Comisión Escrutadora de este distrito para los comicios electorales del 8 de marzo del 2026, rechazamos de forma conjunta y unánime el aleve atentado contra la honra y dignidad de nuestra compañera al pretender poner en duda la rectitud y honestidad en el cumplimiento de las funciones de escrutadora”, afirmaron.

En el mismo pronunciamiento, los jueces manifestaron su preocupación por la difusión del video y por el respaldo que, según señalaron, recibió desde la Presidencia de la República.

“Vemos con profunda preocupación que el señor presidente de la República, de manera ligera, se haya prestado para hacer eco a un video tendencioso que busca poner en duda la integridad, transparencia e imparcialidad de los señores jueces de Tumaco”, agregaron.

De acuerdo con el comunicado, la Comisión Escrutadora ha actuado conforme a la normativa electoral vigente y negó que se estén modificando los resultados de las votaciones.

“Informamos que la Comisión Escrutadora de ninguna manera ha alterando los resultados electorales. Actuamos de conformidad a la ley ante la evidente falencias e inconsistencias que se presenten en los formularios E14 diligenciados por los jurados de votación”, indicaron.

Los jueces explicaron que, ante inconsistencias detectadas en dichos formularios, el procedimiento establecido por la legislación electoral es realizar un reconteo de los votos. “Se hace necesario, de conformidad con la ley electoral, realizar reconteo, actividad que se realiza de manera pública en presencia de candidatos, Ministerio Público, Registraduría, testigos y personas que acuden al recinto”, señalaron.

“Exigimos a las autoridades distritales adoptar las medidas para garantizar el normal desarrollo de los escrutinios. Informamos que se iniciarán las acciones legales pertinentes y reiteramos el total apoyo a nuestra compañera juez”, concluyeron en el mensaje.

Respuesta del registrador Hernán Penagos

Tras la difusión del video y los señalamientos en redes sociales, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, también se pronunció sobre la situación durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, realizado en Cartagena.

El funcionario indicó que el proceso electoral posterior a las votaciones ha estado acompañado por múltiples versiones y mensajes que, según señaló, no corresponden con la realidad del trabajo que se adelanta en las comisiones escrutadoras. “En las redes navega una cantidad de información absolutamente descabellada que no está de acuerdo con la realidad y las comisiones escrutadoras trabajando”, afirmó.

Penagos también se refirió específicamente al caso del video que circula sobre el escrutinio en Tumaco y aseguró que los jueces de ese municipio ya expresaron su inconformidad frente a las críticas. Según explicó, los funcionarios judiciales que participan en el proceso electoral no tienen como función habitual esa labor, pero prestan ese servicio como parte del sistema de escrutinio establecido por la ley.

El registrador agregó que el debate en redes sociales también ha estado acompañado por denuncias que, según indicó, no cuentan con pruebas que respalden las acusaciones de fraude electoral. De acuerdo con Penagos, algunas de las publicaciones que circulan en internet incluyen imágenes de formularios electorales que no corresponden a los utilizados oficialmente durante el proceso de preconteo y escrutinio.

En ese sentido, advirtió que algunos de esos documentos difundidos contienen fotografías de candidatos, lo que, según explicó, no coincide con los formatos oficiales de los formularios E14 utilizados en las mesas de votación.