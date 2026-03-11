Colombia

El registrador Hernán Penagos y los jueces de Tumaco respondieron a las acusaciones de Petro: “Atentado contra la honra y dignidad”

Los integrantes de la Comisión Escrutadora del circuito municipal emitieron un comunicado en el que cuestionaron que el presidente haya difundido un video que, según ellos, pone en duda la integridad del proceso

Guardar
La Comisión Escrutadora afirmó que no ha alterado resultados electorales y que actúa conforme a la ley - crédito @burbujasdepolitica/X

Los jueces y juezas del circuito de Tumaco que integran la Comisión Escrutadora del distrito para los comicios del 8 de marzo de 2026 emitieron un pronunciamiento público en el que rechazaron las críticas surgidas en redes sociales sobre el proceso de escrutinio.

En un video difundido a la opinión pública, los funcionarios judiciales defendieron la legalidad de las actuaciones adelantadas durante el conteo oficial de votos y manifestaron su preocupación por las acusaciones que han circulado en internet.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El pronunciamiento se produjo después de que el presidente de la República compartiera en su cuenta de la red social X un video en el que se sugiere un presunto fraude electoral en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

En la publicación, el mandatario escribió: “Una señora escrutadora marcando formularios electorales días después de la elección de la ciudadanía. Es evidente porque tanta propaganda oficial para votar en consultas, a quien beneficiaban y porque de las casillas en blanco”.

En respuesta a esas afirmaciones, los jueces señalaron que el contenido difundido afecta la reputación de una de las integrantes de la comisión y rechaza las dudas sobre la transparencia del proceso.

El presidente Petro cuestionó en
El presidente Petro cuestionó en X un video donde aparece una escrutadora marcando formularios después de la jornada electoral - crédito @petrogustavo/X

Rechazo a las acusaciones

En el comunicado divulgado en video, los funcionarios judiciales expresaron de manera conjunta su inconformidad frente a los señalamientos. Según indicaron, las acusaciones afectan la honra de una de las juezas que participa en el proceso de escrutinio.

“Los, las señoras jueces y jueces del circuito de Tumaco, integrantes de la Comisión Escrutadora de este distrito para los comicios electorales del 8 de marzo del 2026, rechazamos de forma conjunta y unánime el aleve atentado contra la honra y dignidad de nuestra compañera al pretender poner en duda la rectitud y honestidad en el cumplimiento de las funciones de escrutadora”, afirmaron.

En el mismo pronunciamiento, los jueces manifestaron su preocupación por la difusión del video y por el respaldo que, según señalaron, recibió desde la Presidencia de la República.

Vemos con profunda preocupación que el señor presidente de la República, de manera ligera, se haya prestado para hacer eco a un video tendencioso que busca poner en duda la integridad, transparencia e imparcialidad de los señores jueces de Tumaco”, agregaron.

Los jueces expresaron preocupación porque
Los jueces expresaron preocupación porque el presidente Gustavo Petro compartió el video que pone en duda la integridad del tribunal electoral - crédito @burbujapolitica/X

De acuerdo con el comunicado, la Comisión Escrutadora ha actuado conforme a la normativa electoral vigente y negó que se estén modificando los resultados de las votaciones.

“Informamos que la Comisión Escrutadora de ninguna manera ha alterando los resultados electorales. Actuamos de conformidad a la ley ante la evidente falencias e inconsistencias que se presenten en los formularios E14 diligenciados por los jurados de votación”, indicaron.

Los jueces explicaron que, ante inconsistencias detectadas en dichos formularios, el procedimiento establecido por la legislación electoral es realizar un reconteo de los votos. “Se hace necesario, de conformidad con la ley electoral, realizar reconteo, actividad que se realiza de manera pública en presencia de candidatos, Ministerio Público, Registraduría, testigos y personas que acuden al recinto”, señalaron.

Exigimos a las autoridades distritales adoptar las medidas para garantizar el normal desarrollo de los escrutinios. Informamos que se iniciarán las acciones legales pertinentes y reiteramos el total apoyo a nuestra compañera juez”, concluyeron en el mensaje.

Respuesta del registrador Hernán Penagos

Penagos señaló que algunas denuncias
Penagos señaló que algunas denuncias de fraude han sido difundidas sin pruebas y con imágenes de formularios que no corresponden a los oficiales - crédito @Registraduria/X

Tras la difusión del video y los señalamientos en redes sociales, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, también se pronunció sobre la situación durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, realizado en Cartagena.

El funcionario indicó que el proceso electoral posterior a las votaciones ha estado acompañado por múltiples versiones y mensajes que, según señaló, no corresponden con la realidad del trabajo que se adelanta en las comisiones escrutadoras. “En las redes navega una cantidad de información absolutamente descabellada que no está de acuerdo con la realidad y las comisiones escrutadoras trabajando”, afirmó.

Penagos también se refirió específicamente al caso del video que circula sobre el escrutinio en Tumaco y aseguró que los jueces de ese municipio ya expresaron su inconformidad frente a las críticas. Según explicó, los funcionarios judiciales que participan en el proceso electoral no tienen como función habitual esa labor, pero prestan ese servicio como parte del sistema de escrutinio establecido por la ley.

El registrador agregó que el debate en redes sociales también ha estado acompañado por denuncias que, según indicó, no cuentan con pruebas que respalden las acusaciones de fraude electoral. De acuerdo con Penagos, algunas de las publicaciones que circulan en internet incluyen imágenes de formularios electorales que no corresponden a los utilizados oficialmente durante el proceso de preconteo y escrutinio.

En ese sentido, advirtió que algunos de esos documentos difundidos contienen fotografías de candidatos, lo que, según explicó, no coincide con los formatos oficiales de los formularios E14 utilizados en las mesas de votación.

Temas Relacionados

Jueces de TumacoGustavo PetroFraude electoralEscrutinio electoralTumacoFormularios E14Comisión EscrutadoraRegistraduría NacionalHernán PenagosElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Javier Suárez

Los Leones quieren dar el golpe en el Aspmyra Stadion, ante el equipo revelación de la liguilla que sacó en la fase de playoffs al Inter de Milán

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

La UNP denunciará a periodista que culpó a la entidad del asesinato de Miguel Uribe; Iván Cancino lo respaldó: “Lo dejaron solo”

Alejandro Villanueva, director de Desigual, aseguró que la entidad incurrió en omisiones que debilitaron la seguridad del precandidato. El abogado penalista afirmó que estará atento a la defensa del comunicador

La UNP denunciará a periodista

El Icetex amplía plazos para solicitudes y renovaciones de créditos educativos en 2026, beneficiando a más de 100.000 personas

El nuevo cronograma establece fechas máximas para distintos tipos de financiamiento, permitiendo a usuarios actuales y potenciales beneficiarse de periodos más amplios y condiciones adaptadas a sus perfiles de estudio

El Icetex amplía plazos para

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Pese a que el presidente Gianni Infantino informó que Estados Unidos dará garantías al equipo para jugar el torneo, la guerra es la principal causa

Nueva Zelanda se queda sin

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El Pijao será local en el duelo que define la llave de la fase 3 del torneo continental y que terminó en victoria por la mínima diferencia para el cuadro chileno

Deportes Tolima vs. O’Higgins -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad sufrió daños en las

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

Evacuados nueve heridos tras combates entre grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta: esto dijo la Defensoría del Pueblo

Cayó alias Mosca: explosivista del bloque Jorge Suárez Briceño y hombre de confianza de alias Calarcá

Tras la muerte de ‘Ramiro’ en un bombardeo del Ejército, este sería su sucesor en el frente 18 de las disidencias: ofrecen recompensa de $100 millones por su captura

Jineth Bedoya recordó cuál fue el detonante que desató la cruel venganza de los paramilitares en su contra

ENTRETENIMIENTO

Alexa expresó sus dudas sobre

Alexa expresó sus dudas sobre su relación con Tebi en ‘La casa de los famosos’: “Sáquenme si no pueden entender esto”

Feid desató rumores de gira mundial para 2026 con sus “Ferxxinoticias”: fans creen que el anuncio está cerca

⁠Se le inundó el apartamento a Aida Victoria Merlano: “En este momento necesito un marido”

Karola confesó su atracción por Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’ y la presentadora respondió: “Cosita preciosa”

Así reaccionó el hijo de Mateo Carvajal a los mensajes y coqueteos que recibe su padre por en Instagram: “Atrevida, acosadora”

Deportes

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN

Bodø/Glimt vs. Sporting Lisboa EN VIVO - octavos de final de la Champions League: siga aquí el minuto a minuto de Luis Javier Suárez

Nueva Zelanda se queda sin rival para el Mundial 2026: Irán no quiere participar y la FIFA queda contra las cuerdas

Deportes Tolima vs. O’Higgins - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta que da un cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín vs. Juventud: hora y dónde ver el partido decisivo del Poderoso en la Copa Libertadores

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estarán disponibles para la próxima convocatoria de la selección Colombia: esta es la fecha de su regreso a las canchas