Sobre la mujer que murió al lanzarse de un tobogán en Chinácota, Norte de Santander, hay nuevas versiones: esto dijeron los trabajadores

La mujer de 28 años, Yuris Cristel Camila García Manrique, perdió la vida en un accidente en el parque Entre Flores de Chinácota

La muerte de una mujer de 28 años en el parque Entre Flores, en zona rural del municipio de Chinácota, Norte de Santander, desencadenó una serie de investigaciones y medidas inmediatas por parte de las autoridades.

La víctima, identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, murió al ser expulsada de un tobogán y golpearse contra la estructura mientras utilizaba un neumático, en una de las atracciones principales del establecimiento turístico.

El hecho se registró cuando García Manrique inició el recorrido por el tobogán y, según testigos, “habría salido disparada de la atracción antes de terminar el recorrido, lo que provocó que se golpeara fuertemente contra una parte de la estructura”.

Un video grabado por visitantes captó el momento del accidente y el fuerte golpe que alarmó a quienes estaban presentes, lo que llevó a empleados y asistentes a acudir rápidamente en su auxilio.

El accidente fatal se produjo cuando la víctima descendía por un tobogán con un neumático en la atracción recreativa

A pesar de recibir primeros auxilios y ser trasladada de urgencia hacia un centro asistencial en Cúcuta, la joven falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

Investigación y versiones encontradas

Las primeras acciones incluyeron la intervención de la Policía Rural, que ordenó el cierre y sellamiento de la atracción tras realizar una inspección en el establecimiento. Simultáneamente, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar responsabilidades.

Una versión conocida por el diario El Tiempo sostiene que, tras el accidente, “algunos operarios del lugar habrían pedido a una amiga que acompañaba a la joven que afirmara que el incidente no se produjo en el tobogán, sino en la zona de cuatrimotos. ‘No sé sabe si por las pólizas o qué’”. Este detalle es parte de los hechos que analizan las autoridades.

Además, se supo que los propietarios del parque contrataron a la firma Jaimes Chía y Abogados Asociados para su defensa, reconocida por su experiencia en litigios en la región. “Es una firma brava de Cúcuta. Deben tener su pecado”, afirmó la fuente consultada por el medio mencionado.

Autoridades de Chinácota colocan cintas de restricción alrededor del tobogán extremo de Entre Flores, tras confirmar que la atracción operaba sin los permisos necesarios para actividades de alto riesgo

Detalles sobre el tobogán extremo en Norte de Santander

El complejo turístico Entre Flores, en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, permanece cerrado bajo una intensa vigilancia de las autoridades. El fallecimiento de Yuris Cristel Camila García Manrique en una de sus atracciones extremas puso en duda la seguridad y legalidad de las instalaciones.

Las investigaciones apuntan a que el parque carecía de permisos para operar actividades de alto riesgo. Tras la muerte de la joven, la alcaldía de Chinácota y la Policía Nacional decretaron el cierre preventivo. Las inspecciones revelaron la ausencia de autorizaciones, lo que motivó el sellamiento total del complejo.

El accidente ocurrió después de que la joven hiciera una pregunta que, en palabras de los testigos, hoy resulta inquietante: “¿Me voy a estrellar?”.

En una entrevista con el YouTuber Jesús Barón, Cristian Osorio, propietario de Entre Flores, relató cómo surgió el diseño del tobogán. “La idea nació de un dibujo en una servilleta durante un almuerzo casual”, confesó.

Video del momento exacto en que la mujer impactó contra el tobogán

Osorio reconoció que tanto él como su pareja, Fabiana Trujillo, copropietaria del parque, asumieron tareas técnicas para las que no estaban preparados: “Nos convertimos en ingeniero y arquitecto sin tener esa formación”, admitió. Según contó, el maestro de obra que contrataron “nunca había hecho algo así”.

El proceso de construcción estuvo marcado por la prueba y error. Osorio detalló las dificultades: “Tuvimos que desarmar y volver a montar las estructuras varias veces porque no lográbamos dar con el punto”. Trujillo respaldó esta versión al afirmar que todo se hizo bajo un modelo de ensayo y error y que “así se aprende”.

El comunicado oficial de la alcaldía justificó la clausura del parque: la medida busca “garantizar la seguridad de los visitantes y esclarecer las condiciones de operación y responsabilidades legales de los administradores”.