‘Pechy Player’ apareció en sus redes sociales tras ‘quemarse’ en su aspiración al Senado: “Somos la recontradedoblemondá”

Edwin Brito García, conocido como 'Pechy Player', sorprendió en las elecciones con más de 24.000 votos a nivel nacional - crédito @pechyplayers2/IG | @soyconservador/IG

La jornada electoral del domingo 8 de marzo dejó una sorpresa en las urnas al revelarse que Edwin Brito García, conocido como “Pechy Player”, obtuvo más de 24.000 votos en todo el país y 5.628 en el departamento del César, pese a no lograr una curul en el Senado.

La cifra, aunque insuficiente para alcanzar el escaño, fue celebrada por el creador de contenido, quien se dirigió a sus seguidores en la mañana del lunes 9 de marzo con un mensaje de agradecimiento y orgullo por los resultados obtenidos a través de una campaña no tradicional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso de “Pechy Player” ha generado conversación tanto en redes sociales como en los círculos políticos. Aunque su candidatura por el Partido Conservador no alcanzó la meta de los aproximadamente 140.000 a 180.000 votos necesarios, su desempeño fue notable considerando que su estrategia se basó casi exclusivamente en el uso de plataformas digitales como TikTok e Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores.

Un fenómeno electoral fuera de la maquinaria tradicional

La campaña de Brito García se desarrolló sin el respaldo de grandes recursos ni estructuras políticas convencionales. Desde su vehículo convertido en “sede política”, el zootecnista relató: “Conseguí esos votos solamente hablando mondá desde mi celular; un simple zootecnista que un día decidió lanzarse al Congreso, demostrándole al país que sin maquinaria política y sin ‘plata’, sí se puede”.

Los resultados oficiales colocaron al creador de contenido como uno de los aspirantes más votados de su partido en el César, lo que generó debate sobre nuevas formas de participación política impulsadas desde plataformas digitales - crédito Pechy Player/Instagram

En respuesta a quienes atribuyen el éxito electoral a la influencia de las maquinarias políticas, el propio Brito García enfatizó que su resultado es un ejemplo de participación ciudadana directa.

El influenciador destacó el apoyo recibido de sus seguidores, agradeciendo tanto a quienes lo acompañaron desde el inicio como a los que se sumaron durante la campaña.

“Bueno, reportándome desde mi sede política que fue el carro. Dándole gracias a Dios, gracias a todos ustedes, a los amigos, a todos los que se sumaron y creyeron en este proyecto. Somos la recontradedoblemondá. 24.700 y pico de votos. ¡Nojoda! Solamente hablando mondá con un celularcito", señaló el influenciador.

Resultados, reacciones y perspectivas

El boletín 26 del preconteo electoral, con el 86% de las mesas escrutadas, situó a “Pechy Player” con cerca de 16.000 votos. Sin embargo, el conteo final elevó la cifra a 24.713 sufragios a nivel nacional, consolidándolo como el tercer candidato del Partido Conservador con más votos en el César.

A pesar de no lograr una curul en el Senado, Pechy Player celebró los resultados y agradeció el apoyo de sus seguidores en redes sociales - crédito @pechyplayers2/Instagram

“Eso es lo que quería demostrar. Somos ganadores, gracias a Dios y a ustedes; somos la mondá”, expresó Brito García en su cuenta de Instagram. El influencer insistió en que piensa continuar trabajando en favor del campo y de quienes depositaron su confianza en su propuesta.

El otro influenciador que se quemó en las elecciones

Felipe Saruma no logró convertir su notable presencia en redes sociales en el respaldo decisivo de los votantes durante las elecciones legislativas de Colombia realizadas en marzo de 2026, a pesar de que los partidos políticos apostaron fuertemente por incorporar a influenciadores para ampliar su alcance y atraer a nuevos electores.

Esta estrategia, que pretendía capitalizar el seguimiento digital de personalidades populares, no evitó que los partidos tradicionales como el Pacto Histórico y el Centro Democrático dominaran la jornada.

En el caso de Felipe Saruma, quien se presentó por el departamento del Atlántico bajo el aval de Cambio Radical, los resultados oficiales indican que obtuvo 43.320 votos, equivalentes al 4,09 % de la votación del departamento, quedando en la cuarta posición y sin acceder a la Cámara de Representantes.

Saruma, conocido por su actividad en redes y por su vínculo mediático con Andrea Valdiri, había justificado su aspiración parlamentaria manifestando en su campaña digital: “Por eso en todos mis proyectos intento enviar un mensaje inspirando y conectando con millones de personas, porque hace parte de mi propósito de vida. Lo hago por vocación y por el profundo agradecimiento que tengo con esta región que me lo ha dado todo”.

La candidatura de Saruma generó comentarios entre sus seguidores y reacciones críticas de su expareja, la también creadora de contenido Andrea Valdiri.

Valdiri expresó en entrevista su desacuerdo con la incursión de influenciadores en política que, según ella, desconocen la dinámica del espectro político en Colombia.